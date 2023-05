‘TKO TO PRIJETI PREDSJEDNIKU I PREMIJERU?’ Ravnatelj SOA-e poslao alarmantna upozorenja javnosti

Autor: Zlatko Govedić

Ravnatelj SOA-e Daniel Markić u subotu uvečer u Dnevniku Nove TV progovorio je o prijetnjama premijeru i članovima Vlade.

“Još radimo na tom slučaju, odnosno, na tim slučajevima. Imali smo sada blago povećanje u prijetnjama, to vam ide po ciklusima. Kad imate određeni događaj u javnosti onda to ponekad provocira određene nestabilne osobe da se i one ubace”, kaže ravnatelj.

S informacijama treba biti izrazito oprezan, zato mnogo toga mora ostati u tajnosti i ne smije se otkriti.





“Meni je cilj da se to riješi, a svaki detalj koji bi vam mogao dati, nama bi mogao onemogućiti dobre rezultate, ali aktivno radimo i mi i policija na svim tim slučajevima. U javnom izvješću ukazali smo na dvije posebne skupine, ali naravno da postoji određen broj pojedinaca. To mogu biti i mladi i stariji ljudi, mogu biti i žene – ne bih ušao u detalje”, objasnio je ravnatelj SOA-e i dodao da je razgovor obavljen s vodećim ljudima u državi.

“Jednako o tome razgovaramo s predsjednikom Vlade i Republike”.

Za izjave predsjednika i premijera Markić kaže: “neću komentirati njihove komentare, svatko od njih može imati i vlastito mišljenje, neovisno o našoj analizi”.

Na koncu je ustvrdio da je politički i javni diskurs u Hrvatskoj postao žešći.

“Nismo mi Hrvati izmislili to. Nažalost, dolazi i iz drugih zapadnih zemalja, a kao posljedica tog možda ponekad prežestokog diskursa izaziva reakcije i kod određene osobe u našem društvu”, napominje ravnatelj SOA-e.

Postoje skupine koje su povezane s određenim državama i napadaju hrvatske institucije, EU i NATO.









“Definitivno su se kibernetički napadi iz Rusije povećali”, zaključio je Markić.