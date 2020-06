TKO SU FINANCIJERI KAMPANJE HDZ-a Plenković sigurno računa na braću Pivac iz Vrgorca i Drka iz Vindije

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Pretkampanja za parlamentarne izbore traje punim intenzitetom, političari su se rastrčali širom Lijepe Naše, javni prostor preplavili su plakati s pratećim porukama, tu su dakako i medijski nastupi, ali i skupovi u dopuštenim granicama.

Svi koji se na političkoj pozornici nastoje ogrepsti za svoj djelić kolača posljednjih su tjedana zasukali rukave, no da bi službeni dio kampanje dosegnuo višu i ozbiljniju razinu, ono čemu svjedočimo posljednjih desetak dana neće biti dostatno.

Ozbiljna kampanja vodi se uz ozbiljno financijsko zaleđe, s kojim dvije vodeće stranke u zemlji nikada nisu imale problema jer se za kampanju pripremaju po četiri godine, a uz to imaju i značajno financijsko zaleđe u donatorima. Premijer Andrej Plenković, prvi čovjke HDZ-a, toga je itekako svjestan, a kako u hrvatskoj politici ništa nije slučajno, tako ni njegov nedavni posjet Vrgorcu nije tek puka slučajnost i protokolarni obilazak toga kraja.

Naime, u tom gradu šef Vlade posjetio je proizvodne pogone suhomesnatih proizvoda Mesne industrije Braća Pivac, koji su smješteni u gospodarskoj zoni Ravča. Riječ je o novim pogonima za proizvodnju pršuta puštenima u rad u vrijeme koronakrize, a Plenković je nakon obilaska ustvrdio da ta grupacija osigurava radna mjesta u Dalmatinskoj zagori, na čemu im je čestitao. Direktor tvrtke Ivica Pivac objasnio je kako je riječ o investiciji od 120 milijuna kuna, a gdje su milijuni, tu naravno ima i politike pa se u vrgoračkom kraju uvelike govori o tome da bi Pivci na nadolazećim parlamentarnim izborima mogli biti jedni od vodećih donatora HDZ-a.

Imućna braća

Da je donacija HDZ-u tek kap u moru njihovih prihoda vidljivo je iz posljednjih poslovnih akvizicija u kojima su sudjelovali. Podsjetimo, ova imućna vrgoračka braća nedavno su postala vlasnici Kraša. Uz to, Mesna industrija Pivac stoji i iza PPK Karlovac, čije se mesne proizvode i prerađevine uglavnom prodaju u trgovačkom lancu Lidl. Jedno su vrijeme mediji brujali o salmonelom zaraženim jajima pa i piletini koju su upravo oni stavili na tržište, međutim, te su priče vrlo brzo nestale s naslovnica.

Inače, Mesna industrija Pivac od kraha dinastije Todorić vodeći je uvoznik hrane u Hrvatsku, a obiteljska tvrtka stara je više od 60 godina, premda im se poslovni procvat dogodio u posljednjih petnaestak godina. Naime, MID Pivac prvo je postao vlasnik kliškog Dalmessa, a potom i Karlovačke mesne industrije. Posljednjih godina svoje poslovno carstvo obogatili su čakovečkom Mesnom industrijom Vajda za koju je iskeširano 20 milijuna kuna. U pogonima ove tvrtke zaposleno je više od 600 zaposlenih, a prihodi premašuju 70 milijuna kuna.

Uz to, Pivac diljem zemlje ima više od 200 mesnica. Prije nekoliko godina protiv vlasnika tvrtke u takozvanoj aferi “Meso” podnesena je anonimna predstavka u kojoj se govorilo da u Pločama u neadekvatnim uvjetima skladište meso. Prema toj predstavci, meso se skladištilo 50-ak metara od deponija aluminijske rude, a iz toga pak proizlazi i neispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta. No i ta je priča ubrzo isparila iz javnosti, premda se još tada šuškalo da Pivci koketiraju s HDZ-om pa ih se tako povezivalo s Lukom Bebićem i Mladenom Barišićem, koji su ih navodno štitili od inspekcija. Ipak, dokazi za te glasine nikada nisu pronađeni. Stajući u obranu svojeg poslovanja, Pivci su tvrdili da im netko podmeće, a tko je taj netko također se nikada nije doznalo.

Tvrtka se na noge digla i nakon što je 2012. godine izgorio dio novog pogona, a oporavili su se i nakon što su u emisiji “Provjereno” spominjani zbog dugovanja Gradu Vrgorcu koja su povezivana s neplaćanjem komunalija, kao i zbog toga što Grad Vrgorac godinama tolerira bespravno izgrađeni pogon, što su Pivci također demantirali napominjući da industrija Pivac na ime doprinosa puni oko 40 posto vrgoračkog proračuna. Usput rečeno, uz mesnu industriju, Pivci se bave i turizmom te su 1997. kupili makarski hotel Miramare, na čijem su mjestu digli novo hotelsko zdanje, a zatim su preuzeli i kultnu makarsku Biokovku te hotel Makarska. Jednako tako, tvrtka Pivac od obitelji Soldo za 18,2 milijuna kuna kupila je dubrovački hotel Petka smješten nedaleko od luke u Gružu, koji su pretvorili u elitni hotel.

Darežljivi Karlovčani

Treba reći kako su braća Pivci tek jedni u nizu onih koji će financijskom injekcijom podržati Plenkovićev novi politički angažman. Šef Vlade i u kampanji za nadolazeće izbore može računati na dva tradicionalna HDZ-ova financijera. Jedan od njih još je u siječnju ove godine HDZ potpomogao sa 83 tisuće kuna, riječ je o tvrtki D-gradnja, čiji je jedini osnivač, ali i direktor Rudolf Delač, dugogodišnji član Županijskog odbora HDZ-a Karlovačke županije. Vladajuća stranka može računati i na donacije Stipe Adžage, koji stranci u prosjeku donira 70-ak tisuća kuna.

Riječ je o vlasniku tvrtke S.A. Mont d.o.o., a kada odriješi kesu, Adžaga zapravo donira vlastitu stranku. Zanimljivo, i on je jedan od donatora s karlovačkog područja, a da su Karlovčani široke ruke, potvrđuje i tvrtka Arkada na čelu s Marijom Ivanićem, koja je dosad vladajućoj stranci donirala 50-ak tisuća kuna te bi je također trebala potpomoći u kampanji. Tvrtka Stjepana Kušana Proizvodnja drvenih stupova također spada u skupinu većih HDZ-ovih donatora, a kako saznajemo, vrlo je izgledno da će i oni Plenkovića potpomoći u kampanji za srpanjske izbore. Plenkovićevu HDZ na nadolazećim izborima trebala bi nešto donirati i Presečki grupa, barem je tako bilo u planu do koronakrize koja je ozbiljno zahvatila autoprijevoznički sektor.

Na listi HDZ-ovih donatora zavedeno je i Pučko otvoreno učilište Argali iz Lobora s donacijom od tisuću kuna, pa je upitno u kojoj mjeri mogu računati na njihovu financijsku injekciju u skorašnjoj kampanji. No zato se Plenković može osloniti na donacije Vindije od koje im je u posljednje vrijeme dvaput stiglo po 20 tisuća kuna. Vlasnik Vindije je inače jedan od najimućnijih Hrvata, Varaždinac Dragutin Drk, koji se u Gradskoj mljekari Varaždin, koja je kasnije postala Vindija, zaposlio davne 1961. godine. Paralelno uz rad studirao je ekonomiju, a na direktorsku poziciju uspinje se 1965. godine te se od tada do dana današnjeg drži na toj poziciji. Drk Gradskoj mljekari 1967. godine mijenja ime u Vindija, nazivajući je prema jednoj špilji nedaleko od Varaždina.

Dvije godine poslije pod političkom patronažom Vindija se pridružuje Zagrebačkoj mljekari, ali se ubrzo opet osamostaljuje otvarajući prvu liniju za sterilizaciju mlijeka, kada ujedno starta s punjenjem u tetrapak ambalaže. U vrijeme čuvene pretvorbe i privatizacije, ne tako davne 1993. godine, dotadašnji socijalistički direktor postaje najveći dioničar i predsjednik Uprave Vindije, koja je svoje najveće širenje postigla kupnjom varaždinske Koke koja je u tom periodu poslovala s gubicima. Svoj poslovni sustav Drk je zaokružio otvaranjem tvornice stočne hrane u svojem rodnom kraju, no Vindiju nikada nije zapostavio.

Kontinuirano je ulagao u modernizaciju Vidije, šireći je po regiji, gdje je dokupljivao tvornice investirajući u Srbiju, ali i Bosnu i Hercegovinu u kojoj je Vindija 2012. godine kupila tvornicu mlijeka Senta. Danas ova varaždinska tvrtka zapošljava više od 4000 ljudi, a o poslovanju tvornice ovisi i više od 12 tisuća kooperanata.

Redoviti financijer

Ukupna Vindijina imovina procijenjena je na više od sto milijuna eura, a većinski dioničar sa 96 posto paketa upravo je Drk, jedini član Uprave, koji u tvrtki zapošljava svoje dvije kćeri, Dubravku i Tamaru. Kao svaki utjecajni hrvatski gospodarstvenik, Drk živi u vili u središtu Varaždina, ljeta provodi u kući na Krku, a zapamćen je i kao vlasnik prvog Bentleya u Hrvatskoj, kojega je uglavnom čuvao u garaži. Zgodan detalj iz njegove biografije jest i onaj da je 90-ih bio član HDZ-a.

U politici se okušao kao zamjenik varaždinskog gradonačelnika od 1993. do 2000. godine, a uz to, Drk je redoviti financijer političkih stranaka, što mu i nije neki problem jer se vrijednost Vindije procjenjuje na više od tri milijarde kuna. Zanimljivo, Državni ured za reviziju ove godine u veljači pozvao je sve protagoniste hrvatske politike da objelodane svoje financije, odnosno novac koji im nije stigao redovnim putem iz proračuna prema osvojenim mandatima. Stranke su svoje obrasce o primljenim donacijama ispunile i dale na uvid u javnosti, a u njima se krije štošta. HDZ je od donacija raznih tvrtki, obrta pa i fizičkih osoba dobio 1,6 milijuna kuna donacija, ukupan broj donacija u vladajućoj stranci je 228, no neki su uplaćivali više donacija pa taj broj ne odgovara broju donatora. U najvećoj oporbenoj stranci, koja se nakon odlaska Zorana Milanovića mučila s financijama, pa je dizala i cijene članarina, situacija se ni u Bernardićevoj eri nije popravila. SDP je lani primio oko 170 tisuća kuna donacija, a s po 15 tisuća kuna Partiju su donirale tvrtke s riječkog područja.

Govorimo o tvrtkama Viking Vista i Viking Vrata Kvarnera, na čijem je čelu Siniša Rodin. Obje su firme registrirane u Rijeci, a po deset tisuća kuna u SDP je stiglo od članova stranke Sanje Radolović i Danijela Ferića. Ferić i Radolović članovi su pulskog SDP-a, a on se pak spominje i kao potencijalni SDP-ov kandidat za gradonačelnika. Za razliku od Plenkovića koji se ne spominje među donatorima svojeg HDZ-a, Bernardić je za SDP dao pet tisuća kuna. Socijaldemokrati su nekoliko puta dobili i donacije svoga europarlamentarca Predraga Freda Matića, sve skupa govorimo o iznosu od 14.910 kuna. Zanimljiva donatorska imena kriju se i kod manjih stranaka, tako je recimo HSS Kreše Beljaka donacijom podržalo samoborsko društvo s ograničenom odgovornošću Urbane ideje.

Kompanija je osnovana u Samoboru, gradu u kojem je Beljak godinama gradonačelnik, firma je stranci dala deset tisuća kuna, a isto je učinio i Darko Marković, predsjednik varaždinske organizacije HSS-a koji je stranci donirao 6800 kuna. Sve skupa, seljaci su od donacija ubrali oko 28 tisuća kuna.

Milijun za HNS

Zato su jednoj od stranaka vladajuće koalicije, HNS-u, donatori uplatili gotovo milijun kuna. Sa 100 tisuća kuna stranku je podržao Ivan Vrdoljak, odnosno tvrtka Sunčani Žnjan, u kojoj je on 50-postotni vlasnik. Zgodno, jedna od najvećih HNS-ovih donacija u iznosu od 150 tisuća kuna ona je tvrtke AWT International, koja je u lipnju 2017. godina završila u predstečajnoj nagodbi. Kada se raspletala saga s Agrokorom, predsjednik Uprave AWT-a bio je Miho Glavnić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, prije kojega je u Savezu šefovao dugogodišnji glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak. Glas bivše HNS-ovke Anke Mrak-Taritaš sa 15 tisuća kuna potpomogao je Miljenko Pivac, jedan od braće Pivac koji bi na nadolazećim izborima trebali donirati HDZ, muž Anke Mrak-Taritaš, Zlatko, stranci je donirao tri tisuće kuna. Bandićevu Stranku rada i solidarnosti financijski je pomogao bračni par Šegota – Patrik i Sheilla Šurbat Šegota.

Inače, Patrik Šegota međunarodni je tajnik Bandićeve stranke, ali i direktor Gradskih groblja, a ova obitelj za stranački život izdvojila je 37.107 kuna. Jedan od donatora je i Slavko Kojić, dugogodišnji voditelj zagrebačkih financija koji je uplatio 30 tisuća kuna. Ruža Tomašić svojem je HKS-u donirala 30 tisuća kuna, a šef HSP-a Karlo Starčević odnosno njegova pivovara Ličanka za pravaše je izdvojila 16.641 kunu. Bruna Esih osobno je svoju stranku podržala sa 30 tisuća kuna, dok mostovci nisu pojedinačno uplaćivali za svoju stranku, no to je učinio predsjednik osječkog NO-a Vodovoda Milenko Lozušić te odvjetnica Sanja Milošević.

Bandić u minusu

Pogledaju li se pak financijska izvješća stranaka za prošlu godinu, i tu se može doći do zanimljivih podataka. Bandićeva stranka prošlu je godinu privela kraju s minusom od 1,68 milijuna kuna. Plenković tih problema nema, njegov je HDZ u plusu od gotovo četiri milijuna kuna. Najveći dio ukupnih prihoda parlamentarnih stranaka ne dolazi od donatora, već iz proračuna. HDZ je također lani naplatio najviše članarina, više od osam milijuna kuna, slijedi SDP s u ovom slučaju skromnih 1,5 milijuna kuna. Kada govorimo o rashodima, najviše je uloženo u promidžbu i informiranje, troškove reprezentacije i najma, što nije čudno – lani su, naime, održani europski pa i predsjednički izbori. Za zaposlene je HDZ lani izdvojio 10 milijuna kuna, a govorimo o 74 djelatnika, upola manje za svojih 47 zaposlenih iskeširao je SDP. Vladajuća stranka 1,67 milijuna kuna izdvojila je za naknade osobama izvan radnog odnosa, druga na redu je Bandićeva stranka koja je vanjskim suradnicima isplatila više od pola milijuna kuna, a tek je onda na ovoj listi najveća oporbena stranka.

Kada već govorimo o donacijama i donatorima, treba podsjetiti da je Hrvatski sabor uoči europskih izbora donio Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma na temelju kojega je trošak za izbore s milijun i pol dignut na četiri milijuna kuna, a prema tvrdnjama vladajućih, tim je činom cjelovitije uređeno financiranje političkih aktivnosti i promidžbe. Po tom, novom zakonu, financijski izvještaji, redovni i izborni, objavljuju se na jednome mjestu, na internetskoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Zakon je odredio minimalan iznos koji su općine, gradovi i županije dužne osigurati u svojem proračunu za redovno godišnje financiranje stranaka. To su iznosi od 1000 kuna po vijećniku u najmanjim općinama do 8000 kuna za zagrebačke vijećnike. Inače, proračunska sredstva za redovito godišnje financiranje stranaka raspoređuju se po broju dobivenih zastupničkih mandata ili vijećničkih mjesta, ovisno o konačnom rezultatu izbora. Za sve koji se spremaju na parlamentarne izbore važno je znati da su troškovi kampanje zadani. Po listi, odnosno kandidatu ne smiju prijeći milijun i pol kuna u izbornoj jedinici. Stranka koja izlazi na izbore u svih deset jedinica u Hrvatskoj moći će potrošiti 15 milijuna kuna.