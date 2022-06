UPOZORENJE O RATU U UKRAJINI, ‘NE ZNAMO PRAVU ISTINU!’ Carstvo laži širi kandže: Bivši obavještajac za Dnevno, ‘svaki rat ima svoju propagandu, to nije ništa neobično’

Autor: Ivor Kruljac

Iako se intenzitet izvještavanja o ratu Ukrajine i Rusije malo smanjio, vruća tema sa posljedicama po cjelokupne geopolitičke odnose ne silazi s naslovnica i dnevnog reda. Dok se od prvotne uspješne ukrajinske obrane i pogrešaka ruskih procjena i vođenja borbi situacija promijenila te Rusi ostvaruju sve veće uspjehe u Donbasu, situacija se mijenja i u percepciji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Nekoć mu tepajući kao “Isusu zapadnih medijskih naslovnica“, njegovi govori u kojima traži od Zapada, oružje, pomoć i sankcije, bespogovorno vjerovanje Zelenskom i podrška ukrajinskom čelniku gubi na snazi.

Tako je nedavno i vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović ustvrdio za Dnevno.hr kako je došlo do zasićenja te se ljudi malo više racionaliziraju oko cijele situacije.

“Svaka čast Zelenskom, ali je doista pretjerao, pogotovo s kritikama zapadnim zemljama i nastupom kako su svi dužni, kako svi nešto moraju i sa svojim optužbama. Čudim se da nitko ranije nije reagirao jer je prešao mjeru”, naveo je Vidmarović.





Dvije strane, dvije laži?

Da Zelenski nije potpuno iskren oko ukrajinskih gubitaka, navodeći samo ruske, već je neko vrijeme jasno, a naravno i na ruske izvještaje se gleda sa skepsom, budući da i oni sami moraju gurati svoju propagandu opravdanost, kako to kažu, specijalne vojne operacije, ali i puno važnije od toga, njen uspjeh kako bi zadržali potporu stanovništva.

Na propagandnost obiju strana upozorio je nedavno i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić tijekom posjeta Ivanovcu gdje je počeo govoriti kako se građane nastoji zavarati da je jedna istina samo ono što vide na svojim ekranima i pročitaju u svojim novinama.

“Vodi se jedan tihi rat na gospodarskom planu između Kine i Amerike. Vodi se jedan ne tako tihi rat između Amerike i Rusije, vodi se i jedan predstavnički rat u Ukrajini, ali vodi se i jedan brutalni, vrlo brutalni rat, a to je propagandni rat”, rekao je Mesić u Ivanovcu.

Uvijek se pitajte čiji je medij

Govori li itko istinu ili lažu svi? Tko laže više, tko laže manje i kako ljudi mogu navigirati između propagande i stvarnih, relevantnih informacija o ratu?

Kada smo, potaknuti Mesićevim izlaganjem u Ivanovcu upitali ovo bivšeg djelatnika hrvatskog sigurnosnog sustava i geopolitičkog analitičara portala Geopolitika.news, Maria Stefanova, naveo nam je kako ne želi komentirati Mesićeve izjave, ali ipak je dao savjet građanima gdje da prikupljanju relevantne informacije o ratu u Ukrajini.

“Svaki rat ima svoju propagandu, to nije ništa neobično”, ustvrdio je Stefanov te rekao kako se neke stvari neće nikad saznati. Upozorio je kako veliki broj građana si ne može osigurati dovoljno vremena za informiranje koje bi izbjeglo propagandni utjecaj obiju strana, ali neke je savjete ipak dao.









“Najbolji je način informiranja preko moćnih i najjačih zapadnih medija i medija iz drugih dijelova svijeta, primjerice iz Azije. Ali onih medija koji imaju svoju težinu, koji su vječni. No uvijek morate računati čiji su. Preporučio bih zaobilaženje svih društvenih mreža i zvjerstva koja se događaju na ratištu jer to jednostavno ne održava situaciju. Stvarna je situacija da se odvija rat iscrpljivanja, da Ukrajina nema dovoljnu količinu za obranu od ruske vatrene moći i to je taj problem koji trenutno postoji. Tko je kome pao u ruke, to znaju samo oni koji imaju sve informacije, a to su vojni stožeri i obavještajne službe”, savjetovao je Stefanov za one koji žele zaroniti dublje u pozadinu aktualnog sukoba, a izvan onih napisa koji se serviraju na prvu loptu bez ikakve provjere.