Milanović ne šuti ni Moskvi ni Washingtonu: ‘Ajde, samo čekam, neka me netko nazove antisemitom’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje danas na na svečanoj sjednici u povodu 63. obljetnice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Sastao se s upravom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a studentima je održao predavanje s temom “Globalno političko okruženje i izazovi za Republiku Hrvatsku”.





“Nema dogmi. Ni Palestina ni Izrael ni Washington ni Moskva… Sve osim nekih temeljnih ljudskih vrijednosti oko kojih bismo se trebali složiti je tema za razgovor, a ne kako je jučer rekao predsjednik Vlade ‘zašto sad to preispitujete’. Preispitujemo. Zato jer smo u takvom društvu, nema diktature”, rekao je Milanović.

‘Tko si ti? Drug Tito? Ili klon druga Tita i Goringa? Kakva je to rečenica?’

Za stavove vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave rekao je da su “malo pretjerani”.

“Ali znam s kim ima problem. Na kraju krajeva, ta HOS-ova zastava je svake godine tamo. HOS je bio u Vukovaru, kasnije ih je Tuđman zabranio jer su mu skoro došli glave. Ne oni koji su branili Vukovar, nego neki drugi. Tu je bilo dosta prevratničkih ambicija. I taj obračun ne prestaje#, kazao je predsjednik.

Milanović, kaže, i stoji uz svoje mišljenje da je Hrvatska trebala biti suzdržana pri glasanju o rezoluciji UN-a. VONS je, dodaje, davno trebao biti sazvan, “stotinu puta”.

“Plenković to uporno ignorira i time krši Ustav na najbanalniji, seljački način. Ali što sad više imamo to preispitivati, to su njegove riječi od jučer. Tko si ti? Drug Tito? Ili klon druga Tita i Goringa? Kakva je to rečenica?”, rekao je Milanović.









‘Neka me netko nazove antisemitom’

Komentirajući izjave premijera Plenkovića o rezoluciji upitao se “gdje je taj rječnik naučen, na nekom partijskom seminaru u Kumrovcu?”.

Milanović je ponovio da je odluka donesena bez konzultacije s njim i da se moralo njega pitati.

“Način na koji su hrvatska misija i njezin predstavnik koji očito sluša samo Plenkovića legitimirao Hrvatsku to nije dobro, zbog načina na koji je odluka donesena bez konzultacija predsjednika Republike”, rekao je Milanović.

Milanović smatra da “nema rješenja bez palestinske države i da se o tome ne smije šutjeti, ne smijemo biti neslobodni”.

“Pa neka me onda netko nazove antisemitom. Ajde, samo čekam”, rekao je.