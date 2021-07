TKO JE ZASLUŽIO SVOJU PLAĆU U SABORU? Šampion je ponovno Bulj, a godinu dana šutio je jedan HDZ-ovac

Autor: M.P.

Zastupnici Hrvatskog sabora zaključuju u četvrtak proljetno zasjedanje glasovanjem o 30-ak točaka dnevnog reda među kojima su Zakon o civilnim stradalnicima, izmjene kaznenog i zakona o mirovinskom osiguranju te gospodarenja otpadom.

Hrvatski sabor u četvrtak je odobrio da zastupnicu Radu Borić (Zeleno-lijevi blok) u saborskim klupama zamijeni Ivana Kekin.

Pošto uskoro 10. saziv navršava prvu godinu rada, vrijeme je za evaluaciju rada zastupnika.

Najaktivniji zastupnik po broju javljanja je Mostovac Miro Bulj koji se za riječ u godinu dana javio 1006 puta. To nije iznenađenje jer je i u prošlom sazivu prednjačio po broju javljanja.

Druga po broju javljanja je Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a, treća Marija Selak Raspudić, nezavisna zastupnica s liste Mosta, iza nje su Dalija Orešković iz Centra, nezavisna Marijana Petir i SDP-ov Domagoj Hajduković.

No, statistika otkriva i drugu stranu, one koji su se rijetko javljali za riječ. U godinu dana to nijednom nije učinio HDZ-ov Vinko Zulim.

Jednom je govorio SDP-ov Stjepan Kovač, po tri puta HDZ-ovi Mato Čičak i Marin Piletić, šest puta Zlatko Hasanbegović, a osam puta bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Te brojke nisu konačne jer ne obuhvaćaju posljednji tjedan zasjedanja.