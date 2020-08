TKO JE ZAPRAVO SANADER: Majstor kadroviranja i parcelizacije bez čijeg se znanja u Dalmaciji ne može zaposliti ni čistačica

Autor: Marijan Opačak / 7dnevno

Smatram da sa svim svojim dosadašnjim postignućima može bitno pridonijeti radu HDZ-a i u kontekstu izbornih izazova. Tako je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentirao odluku da Ante Sanader postane novi politički tajnik HDZ-a. Imenovanje jednim od najmoćnijih HDZ-ovaca uslijedilo je nakon što je ministar uprave Lovro Kuščević morao podnijeti ostavku, opterećen brojnim nekretninskim aferama. Iako je Sanaderovo imenovanje političkim tajnikom u javnosti protumačeno kao ustupak dalmatinskom HDZ-u, bolje upućeni u unutarstranačke odnose kažu kako se zapravo radi o kulminaciji dugogodišnje borbe stranačkih frakcija.

Aktualni predsjednik splitsko-dalmatinskog HDZ-a u svojoj gotovo 30 godina dugoj političkoj karijeri bio je potpredsjednik Sabora, splitsko-dalmatinski župan, saborski zastupnik i gradonačelnik Kaštela. Predsjednik je Vatrogasne zajednice Hrvatske i potpredsjednik međunarodne organizacije zaštite i spašavanja CTIF. Sanader je bio i dobar suradnik Tomislava Karamarka koji ga je postavio u vrh HDZ-a, imenovavši ga članom stranačkog predsjedništva nakon što je izgubio mjesto zamjenika predsjednika na Saboru HDZ-a 2012. Sanaderovo ime nije se pretjerano dovodilo u vezu s nekom od sumnjivih pretvorbi, a nije zabilježena ni bilo kakva afera dok je bio gradonačelnik.

Godinu i pol dana nakon što je postao župan, njegova supruga Tonina Sanader u garaži Mercatora u Solinu 17. listopada 2006. pronašla je pola milijuna kuna u eurima i spremila ih u prtljažnik svojeg automobila. S obzirom na to da je viđena, prvu damu županije, koja je s kćeri u obližnjem kafiću ispijala kavu, uskoro je posjetila policija, a situacija u kojoj se našla postala je krajnje neugodna. Dva dana poslije, utvrdilo se da je novac izgubio Dauti Kurtalji, građevinski poduzetnik iz Zagreba koji je svojedobno u srpskim medijima prozvan kao mogući član albanske duhanske mafije i jedan od suradnika crnogorskog kriminalca Ratka Đokića, koji je likvidiran u svibnju 2003. u Stockholmu.

U istragu je bio uključen i Interpol koji je istraživao podrijetlo novca.

Dva klana

Nakon privatizacije i pretvorbe većina industrijskih postrojenja u Dalmaciji je ugašena ili privatizirana. Dalmatinske županije ne privlače mnogo investicija u proizvodnom sektoru, ali su značajna ulaganja u turizam i pogotovo u zemljišta koja manjim prenamjenama prostornih planova mogu postati jako vrijedna. Upravo u to vrijeme formirani su HDZ-ovi klanovi u pokušaju da kontroliraju donošenje generalnih i detaljnih urbanističkih planova u županiji, gradovima i općinama te izdavanje koncesija za javne površine. Jedan klan bio je okupljen oko bivšeg župana Zlatka Ževrnje, vjernog nekadašnjem predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku i glavnom tajniku Milijanu Brkiću te nekolicini po županiji razbacanih gradonačelnika i načelnika poput Lovre Kuščevića, načelnika općine na otoku Braču, ili Joška Roščića, načelnika Baške Vode.

Drugi klan okupio se oko Sanadera, kojemu su svojedobno teren u Splitsko-dalmatinskoj županiji vjerno odrađivali predsjednik HDZ-a u Trogiru Vinko Brkan, dugogodišnji načelnik općine Seget i sadašnji saborski zastupnik Vinko Zulim te omiški gradonačelnik Ivan Škaričić. Ne treba zaboraviti ni na Sanaderovu temeljnu organizaciju u Kaštelima iz koje je vukao političku moć. Upravo je rušenjem Ževrnje, tada splitsko-dalmatinskog župana, Sanader zapečatio svoj uspon i pronašao mjesto među ljudima od povjerenja Andreja Plenkovića. Podsjetimo, Ževrnja je bio upleten u davanje natječaja za plažu Zlatni rat u Bolu na Braču.

Dobro upućeni u odnose u dalmatinskom HDZ-u kažu kako je upravo Ante Sanader pokrenuo cijelu priču kako bi konačno s političkog puta maknuo konkurenciju i zadobio podršku Andreja Plenkovića. Naime, upravo je bolski načelnik Tihomir Marinković, koji je slovio kao Sanaderov čovjek, cijelu priču dao u javnost jer je on taj koji inzistira isključivo na tome da se plaža Zlatni rat na upravljanje dodijeli općinskoj komunalnoj tvrtki. I upravo se u tom postupku bolskog načelnika prema stranačkim kolegama tek nekoliko tjedana prije izbora nazire modus operandi najmoćnijeg dalmatinskog HDZ-ovca. Činjenica je da lokalni HDZ-ovci svojim trgovanjem, dogovorima i kadroviranjem dogovaraju sve u svojim organizacijama, a politički tajnik HDZ-a majstor je u tome.

Drag i ljubazan

Susjedi u Kaštelima i suradnici Sanadera opisuju kao ljubaznog i staloženog čovjeka, odličnog susjeda koji za razliku od mnogih kolega političara ne uživa u odlasku u mondena ljetovališta i skijališta. Odmara se u svom rodnom selu Dugobabama, a moć ne dokazuje urlanjem i prijetnjama. No ono što zna i na čemu sve gradi je kadroviranje, svi Sanaderovi ljudi dobili su zaposlenje u javnim službama. Načelnicima i gradonačelnicima riješio je sve što im je trebalo: koncesije na pomorska dobra, pomaknuo je granice u urbanističkim planovima ili omogućio dobre pozicije na saborskim listama, a priča se da se bez njegova znanja na može zaposliti ni čistačica.

To se moglo vidjeti kada je sa županom Blaženkom Bobanom, solinskim gradonačelnikom koji je mjesec dana prije lokalnih izbora zgodno zamijenio posrnulog Ževrnju, 2019. dogovarao izbor ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Godinu dana prije, 2018., natječaj za izbor ravnatelja bio je poništen jer je Boban od članova Upravnog vijeća tražio da na treći mandat izaberu dr. Dragomira Petrica. Oni to nisu prihvatili, a Petric je sve dosad ostao v.d. ravnatelja. Važno je imati svog čovjeka na čelu zdravstvene ustanove koja ubire milijune od zakupnina, koncesijskih naknada i decentraliziranih sredstava zdravstva, a usto je sa svojih 13 ispostava ogroman bazen za zapošljavanja podobnih. Zbog toga su “padale glave” iako je bila riječ o članovima iste stranke.

Kobna korona

Kako funkcionira takvo kadroviranje, bilo je vidljivo tijekom prvog vala epidemije koronavirusa. U domu za starije i nemoćne u Splitu izbila je epidemija koja nije prepoznata. Preminulo je 18 korisnika, a svi pozivi da se smijeni Ivan Škaričić, bivši omiški gradonačelnik, naišli su na zid. Sanader je zbog nerazjašnjenih odnosa sa Škaričićem iz prošlosti popustio pred njegovom ucjenom koja se otprilike svodi na sljedeće: ako sačuvaju njega, on neće progovoriti o široj slici kadroviranja, crnih stranačkih fondova i ustupaka koje su mnogi vodeći HDZ-ovci u Dalmaciji radili svojim prijateljima, kolegama i investitorima.

Nastojeći spasiti svoju karijeru, ali i zbog osjećaja lojalnosti, Sanader nije dopustio njegovu smjenu. Upravo je afera s domom za starije i nemoćne nacionalni HDZ i ministra zdravstva Vilija Beroša dovela u neugodnu situaciju i poljuljala vjerodostojnost koju je Beroš imao kao glavno lice nacionalne borbe protiv epidemije koronavirusa. No nikome se u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije dogodilo ništa, a Sanader i dalje kadrovira. Kako njegovi poslušnici rade, najbolje dokazuje posljednja afera. Naime, Sanader je usred brda Kozjak kupio dvije parcele, čija će vrijednost sada porasti do neba jer predstavljaju fantastičnu lokaciju neposredno uz izlaz iz budućeg tunela, najkraće veze Splita i autoceste. Naravno, Sanader je na novinskoj konferenciji odbio bilo kakvu vezu s mogućim malverzacijama sa zemljištem.

Zemljište je kupio dok je obnašao dužnost splitsko-dalmatinskog župana, a u istom tom periodu ta županija je uvrstila trasu ceste i položaj tunela u svoj prostorni plan te počela inzistirati na tom projektu kao jednom od krucijalnih za gospodarski razvoj. Sanader je tako uložio oko 80 tisuća kuna u zemljište veličine dvije i pol tisuće četvornih metara, koje se nalazi na fantastičnoj lokaciji neposredno uz izlaz iz budućeg tunela, najkraće veze Splita i autoceste te na mjestu gdje će putnici zapravo prvi put ugledati more i panoramu kompletnog Splita s otocima Bračem, Hvarom i Visom, a u ljepšim danima i Italiju. Nema sumnje da će nakon realizacije projekta Sanaderovu zemljištu cijena narasti do neslućenih razmjera. Podsjetimo, projekt je već godinama u planu, ali posebno ekspeditivno rješavanje počelo je u vrijeme župana Bobana.

Sanaderovi poslušnici sjede i u Saboru. Kako je Splitsko-dalmatinska županija podijeljena na devetu i desetu izbornu jedinicu, Sanader je imao priliku u obje postaviti svoje ljude. Tako drugi mandat služi Ante Baćo, koji se proslavio kao najrastrošniji saborski zastupnik, a ostao je upamćen i po svađi s kolegom Mirom Buljem koji ga naziva uhljebom. Mjestom u Saboru nagrađena je i Danica Baričević, gradska vijećnica grada Supetra. I ona je široj javnosti postala poznata kad su mediji otkrili da je njezina vila izgrađena nezakonito. Saborskom foteljom nagrađen je i dugovječni načelnik općine Seget Vinko Zulim.

U Sabor je ušao sa 12. mjesta i nastavio s ustaljenom praksom verbalnih napada na oporbene zastupnike, ovaj put na Katarinu Peović. No Zulim je nakon svog ulaska u Sabor uspio riješiti dugogodišnju bitku s Nenadom Končarom. Tako je nedavno sa 33. sjednice povučena točka “Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže u Segetu Donjem ispred Apartmana Medena”, koja je stavljena na dnevni red na inicijativu tvrtke Apartmani Medena u vlasništvu Nenada Končara. Otac i sin Končar, nakon što su uspjeli u naumu da kupe Hotel Medenu i Apartmane Medena koji su dva različita objekta, pokušali su dobiti i koncesiju na javno dobro koja se nalazi doslovno ispred tih objekata, kao i plaža na kojoj se gosti hotela i apartmana kupaju.

Problematični Zulim

Međutim, tu šetnicu i plažu Vinko Zulim godinama je koristio kako bi održao sebe na vlasti, a svojim, u nedostatku bolje riječi, klijentima, omogućio je da na njoj drže štandove, restorane i kafiće. Samo dio je išao Općini, kako neki tvrde… No, vladajuća koalicija HDZ-HGS povukla je točku pa je Končar, koji je vlasnik i hotela i apartmana Medena, sada ostao bez mogućnosti upravljanja pomorskim dobrom od 22.454 četvorna metra, i to na deset godina. Upućeni u događaje kažu kako to nije jedina koncesija koja će se u skorašnje vrijeme ukinuti i promijeniti.