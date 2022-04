TKO JE ZAPRAVO NOBILO, JAMES BOND MEĐU ODVJETNICIMA? Naoružani pravnik plesao je sa smrću, kolege šapuću: ‘Spreman je kao niti jedan drugi odvjetnik učiniti sve’

Autor: Doris Vučić

“On je poseban čovjek, ‘maskirani Korejac’, istočnjak. Teško stvara prijateljstva i ima vrlo specifičnu filozofiju života. Osobni sam svjedok da je nekoliko puta čak trebao biti likvidiran od vrlo neispravnih ljudi. Nevjerojatno je hrabar”, riječi su kojima je lani poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković opisao svog još poznatijeg učitelja Antu Nobila.

Teško da može proći nekoliko godina da na domaćoj pravosudnoj sceni prašinu ne podigne jedan od ponajboljih hrvatskih odvjetnika, kao što tome svjedočimo i ovih dana zbog inicijative za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Na nogama su političari, branitelji i ine udruge, svađaju se predsjednik i premijer, izvlače se kosturi iz ormara, a Nobilo će u svom stilu reći da samo radi svoj posao.

James Bond među odvjetnicima?

Tako je, ako mu je vjerovati na riječ, od kada je samopouzdano stupio na scenu koju vrsno prezentira laicima pošto na medije ne gleda kao dosadna piskarala. Naprotiv, maksimalno ih je iskoristio u svoju korist. No, od James Bonda među odvjetnicima, uglađenog, elokventnog i fokusiranog Nobila dijeli samo nasilna prošlost prema bivšoj supruzi, kćeri i šamar, kako je rekao, nekom fakinu koji je iz protesta blokirao Zeleni val kantama za smeće.

A strelovit uspon ovog astrološkog strijelca započeo je suđenjem ustaškom ministru Andriji Artukoviću sredinom 80-ih godina, nakon što je iz Donje Stubice gdje je radio kao javni tužitelj stigao u zagrebačko Okružno tužiteljstvo. Tih je godina započela i Nobilova “neobična ljubav” s Franjom Tuđmanom, protiv kojega je podigao prekršajnu prijavu zbog javnog istupa u Klubu hrvatskih književnika. Uočili su ga tada desničari pa etiketirali kao komunističkog aparatčika i antihrvata, što mu nije smetalo jer očito je rano spoznao da i loš PR je bolji nego nikakav.

Naoružan došao na sastanak s Merčepovim ljudima

Nakon osamostaljenja Hrvatske kada mu je zasmetala plaćica od 250 maraka, Nobilo je uplivao u odvjetničke vode. U nizu medijski eksponiranih procesa i sudskih trakavica posebno su se istaknuli slučajevi obitelj Zec te istraga o zločinima policajaca Merčepove postrojbe u Pakračkoj Poljani. Tada je zaratio s Vladimirom Šeksom, a svi pamte i legendu o ponoćnom revolveraškom okršaju Nobilo – Merčep na Sljemenu.

“Dobio sam obavijest da dođem na sastanak s nekim Merčepovim ljudima. Iz svojih sam izvora saznao da je izdana zapovijed za moju likvidaciju. Uzeo sam pištolj i stavio ga za pas kako bi se dobro vidio. Uz mene je išao samo jedan prijatelj kako bi mi čuvao leđa. Kad sam došao na mjesto sastanka, nisu se usudili izaći i zapucati”, ispričao je svojedobno naoružani advokat za Nacional.

Oduševio ljevicu i navukao bijes desnice

Unatoč prijetnjama, Nobilo nije odustajao od slučajeva Pakračka Poljana i Zec pa je čak Dušana i Gordanu Zec besplatno zastupao čime je očarao ljevičare i udruge za zaštitu ljudskih prava. Desnici naklonjene aktere, naravno, nije impresionirao, što se nastavilo 1996. kada je Tuđman za klevetu tužio Feral Tribune, a Nobilo mu je u završnom govoru poručio da “svojim postupanjem i djelovanjem narušava ugled predsjednika Republike Hrvatske, a time i same Hrvatske”.

Rođeni pobjednik

No, samo nekoliko mjeseci kasnije, prihvatio je nešto drugačiju ponudu jer, kako je više puta isticao, ideologiju i posao ne miješa. Prihvatio je ponudu Tuđmana i Šuška pa se, na iznenađenje mnogih, upustio u obranu generala Tihomira Blaškića, prvoga hrvatskog optuženika za ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Haagu, kojeg se teretilo za pokolj muslimanskih žena i djece u Ahmićima. No, nekadašnji junak ljevice otišao je i korak dalje pa se 1999. upustio u obranu Nikicu Jelavića i Zorana Pripuza, kao i omraženog Miroslava Kutle. I pobijedio je.





Kada je postalo jasno da “ima želudac”, idući logični korak bio je politika. Vesna Pusić nikad nije krila oduševljenje Nobilovim likom i djelom, kao i projektom reforme pravosuđa, no taj je vrlo perspektivan put naprasno prekinut kada je javnost doznala da je prebio svoju suprugu Jadranku u prostorijama Odvjetničkog društva Nobilo-Mlinarić gdje mu je tadašnja supruga bila suvlasnica i u kojemu je radila kao poslovna tajnica.

Nasilje u obitelji

Iako je tvrdio da je riječ o incidentu u kojemu je “gestikulirajući nespretno usred emocionalno nabijene rasprave ženu udario rukom odozgo preko lica”, Jadranka je pak otkrila kako ju je bacao po podu i teško ozlijedio. Pusić mu preko toga nije mogla ni željela prijeći.

Preostalo mu je potom vratiti se na staro, reći “ja sam profesionalac” i ne birati koga će braniti, kao recimo Hrvoja Petrača.









“Profesiju ne treba brkati s političkim stavom. Nebitno mi je je li on bio pripadnik HDZ-ova establišmenta koji sam kao građanin rušio svih ovih godina. To je ono što ja nazivam profesionalizmom”, istaknuo je Nobilo više puta.

Posebno cijenjen među kolegama

Upravo zato je posebno cijenjen među svojim kolegama.

“U Hrvatskoj postoji barem 50 odvjetnika koji poznaju pravo bolje od Nobila, ali kada bih morao pred sud, definitivno bih uzeo njega da me brani. Kao niti jedan drugi odvjetnik, on je spreman učiniti apsolutno sve da obrani klijenta i pritom ne preza ni pred čim. Uz to, spreman je raditi 16 sati dnevno, potpuno je usredotočen na slučaj koji mu je u fokusu i kada na nečemu radi, tada zna baš sve o tome, tada je najbolji”, priznao je Čedo Prodanović.