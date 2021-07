TKO JE UHIĆENI PODUZETNIK KOJI JE PAO U AKCIJI USKOKA? Neupadljivi splitski milijunaš vlasnik je luksuznih hotela, a u njegovim stanovima živi ‘pola grada’!

Autor: Iva Međugorac

Među uhićenima u velikoj akciji PNUSKOK-a u Splitu na prvom se mjestu spominje ime poduzetnika Zvonka Kotarca. Splićanima možda i jest znano ime, riječ je o uspješnom lokalnom poduzetniku porijeklom iz Aržana, no u široj javnosti Kotrac nije poznat premda se ubraja među najbogatije Hrvate.

O tome koliko je “težak” svjedoče i medijski natpisi o razvodu od supruge Snježane. Bilo je to nedugo poslije nakon što se i bivšem splitkom gradonačelniku Željku Kerumu raspao brak, a pisalo se da Kotarčeva bivša supruga Snježana podnijela zahtjev za dijelom bračne stečevine. “Planira izvući svaku kunu koja joj pripada”, stajalo je u naslovima, a procjene su govorile da je gospođa Snježana mogla steći čak 400 milijuna kuna, koliko je iznosila polovica njihovog bogatstva.

Sa zakonom, međutim, Kotarac nije imao problema, sve dok istražne ograne nije počeo zanimati hotel na splitskom Žnjanu. Riječ je od hotelu Amphora, jedan od najvećih u gradu, u kojega je uloženo čak 26 milijuna eura. Inače, hotel ima 206 soba, pogled na more, a njegovi gosti mogu se opustiti u tri bazena, jesti u dva restorana ili posjetiti wellness centar na dvije tisuće metara četvornih, a tu je i fitness i beach klub. Uz Amphoru, Kotarac u Splitu ima i hotel Atrium s pet zvjezdica.

Počeo kao asistent na strojarstvu

Svojedobno se pak Kotarac hvalio projektima vrijednim 100 milijuna eura pa spominjao Brodaricu i gradnju zgrade u Zagrebu, ali i projekte po BiH i Srbiji. Tada je ujedno objasnio kako se bavi čistim inženjeringom – kupuje zemljište i ishođuje građevinske dozvole.

”S tim da kao izvođači angažiramo vanjske tvrtke da nam naprave objekte, mi samo koordiniramo i prodajemo proizvod”, tvrdio je prije par godina kada se ujedno spominjao i u kontekstu tvrtke Safir koja je imala godišnji promet od 180 milijuna kuna, a bavila se uglavnom iznajmljivanjem poslovnih prostora.

Inače je ovaj Dalmatinac karijeru počeo još 80-ih kao asistent na zagrebačkom Strojarskom fakultetu. Nakon toga zaposlio se u Dalstroju, a kada je poduzeće počelo propadati on se okreće menadžmentu. Organizirao je proizvodnju za brodogradilišta, surađivao s jednom beogradskom tvrtkom te uvozio robu iz Hong Konga za duty free shopove, a danas navodno svaki 20-ti Splićanin živi u stanu kojega je on izgradio. Uza sve to pronađe vremena i za hobije, pa tako rado ode do Kupresa na skijanje, povremeno roni i nastoji ostati neupadljiv.