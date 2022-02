TKO JE UBOJICA IZ RIJEČKOG KAFIĆA? Svjedokinja izustila ime: ‘Zove se Romano, pjeva crkvene pjesme na Korzu’

Autor: N.K

U nedjelju oko 14.40 sati u riječkom kafiću u centru grada došlo je do ubojstva nakon što je za sada javnosti nepoznat muškarac, skočio na žensku osobu s kojom je boravio u kafiću i počeo ju brutalno udarati i grebati.

Na mjesto događaja pozvana je hitna pomoć čiji su djelatnici pokušali reanimirati ženu. Međutim, ona je preminula na mjestu.

Prema prvim informacijama, konobar koji je svjedočio napadu u stanju je šoka i pruža mu se psihološka pomoć. Nažalost, događaj su vidjeli i drugi gosti kafića.

Ubojica se zove Romano?

Jedna stalna gošća stala je pred kamere i ispričala što se dogodilo, ali i otkrila tko bi mogao biti počinitelj ovog strašnog ubojstva.

“Došli su skupa, a koliko sam vidjela prvo su popili kavu i čaj pa onda naručili još jedan čaj. U tom trenutku je više ljudi bilo u kafiću. I jučer su bili zajedno na istom mjestu. Ona ima preko 70 godina, a on je mlađi i česti su gosti ovog kafića. On je cijelo vrijeme gledao u mene, a onda mi je konobar kada je to vidio rekao neka izađem van. I dobro je da sam izašla jer je ženu napao iz čista mira. Skočio je na nju za šankom. Uhvatio ju je za lice i vukao iza šanka. Svu ju je izgrebao. Unakazio. Nepojmljivo mi je to što mi se događalo pred očima…tako iz čista mira. Kad se sjetim kako me prethodno fiksirao. Počela sam se tresti. Bilo me je strah. Kad je došla policija on je pobjegao i vidjela sam kako trči preko Koblerova trga. On vam inače na Korzu ispred Robne kuće Rijeka pjeva crkvene pjesme, a navodno se zove Romano. Kad vidim da se netko tuče mene to jako pogađa i počnem se odmah tresti; ja ovako nešto u životu nisam vidjela. Meni je žao konobara jer je krasan dečko”, kazala je šokirana svjedokinja.

Kazala je kako joj je jako žao konobara koji je nježna duša.

“Njemu se to odigralo pred očima sigurno ga je strašno pogodilo jer je tako nježna duša. Bojim se da će nakon ovoga napustiti posao. Bože, ne mogu vjerovati što se to u posljednje vrijeme događa u našem kvartu. Prije nekih dva mjeseca svega par stotina metara dalje pronašli su mrtvog mladića u parku. Radilo se o dečku od nekih 25 ili 26 godina koji je umro od droge. Još uvijek ne mogu doći k sebi jer sam ga vidjela mrtvog, a sada se dogodilo ovo, rekla nam je Riječanka koja živi u blizini i koja je htjela ostati anonimna.

O svemu se oglasila i policija

“Danas oko 14:40 sati policija je zaprimila dojavu da je u jednom od ugostiteljskih objekata na Pavlinskom trgu u Rijeci došlo do tučnjave u kojoj je ozlijeđena ženska osoba. Na mjestu događaja djelatnici hitne medicinske pomoći pokušali su reanimirati ozlijeđenu, ali bezuspješno te je konstatirana smrt.









Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, u tijeku je očevid kojeg obavljaju policijski službenici i nadležna državna odvjetnica.

Policija je pronašla osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem te nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica”, kazala je policija.

Tea Radovani iz DORH-a je kratko novinarima komentirala slučaj. Ona kaže da se radi o ubojstvu.

“Osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo je pod nadzorom policije”, rekla je Radovani