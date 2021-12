‘TKO JE PRAVI ORGANIZATOR REFERENDUMA?’ Raspudić u teškom duelu na TV-u: Pitali ga je li antivakser, Habijan žestoko napadao

Autor: N.K

Mostov Nino Raspudić i HDZ-ov Damir Habijan gostovali su na RTL televiziji i pritom ušli u žestoku raspravu.

Počelo je kada je Habijan rekao kako su Mostovci ne vjerodostojni.

Tvrdi i ako je sakupljen dovoljan broj potpisa, sve se ponovo vraća na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji će onda ili raspisati referendum ili donijeti zaključak da se utvrdi pitanje ustavnosti.

Hoće li biti u skladu s Ustavom?

“Što se mene osobno tiče ja smatram da nisu u skladu s Ustavom i to ne kažem samo ja to kažu i neki ustavnopravni stručnjaci. Ako hoćemo konkretno, ovo prvo pitanje izmjene Ustava članka 17., ako pogledate odluku Ustavnog suda od prošle godine u rujnu, već je tada rekao u dvije svoje točke kako je isključivo u nadležnosti Hrvatskog sabora donošenje odluke dvotrećinskom većinom”, tvrdi.

“Dakle, ovo što se predlaže Mostovom inicijativom odnosno njihovim prijedlogom za referendum jest da se u članak 17. ubaci riječ ‘epidemija’, a taj članak se aktivira dvotrećinskom većinom. S druge strane, Vlada je po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ovlaštena proglasiti epidemiju. Vlada se bira sa 76 glasova i aktivira članak koji se aktivira dvotrećinskom većinom”, naveo je.

Raspudić je prokomentirao posljednje nastupe premijera pa kaže kako se radi o još jednom u nizu nekontroliranih ispada predsjednika Vlade.

“Ja ne znam što je uzrok njegove nervoze. Je li to što mu suradnici padaju jedan za drugim? Vidimo i danas je osuđen jedan HDZ-ovac, prije par dana im je pao gradonačelnik Kutine. Vidimo da se nisu libili krasni ni iz europskih fondova. Što se tiče vašeg pitanja, to je ‘lupetanje’. Za razliku od njega mi poštujemo ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. On je jučer dao jednu skandaloznu izjavu, a to je da će Stožer nastaviti s radom kao i do sada bez obzira na referendum. On je dakle iznad i Ustava i zakona i građana Republike Hrvatske”, tvrdi.

Je li Raspudić antivakser?

Upitan je li antivakser, govori:









“Prvo me pitate je li Zemlja ravna ploča. Po mogućnosti neka dođe Zekanović s globusom da me o tome informira. ‘Antivakser’ je postao jedan uvredljiv pojam. Sad smo saznali da su antivakseri ljudi koji su dva puta cijepljeni jer ih ljudi koji su u Kanadi tri puta cijepljeni moraju izbjegavati. Ispada da je i Milanović sada antivakser koji se tri puta cijepio. Mi uopće nismo ulazili u pitanja cijepljenja ili ne cijepljenja. Samo smo govorili da to mora biti osobni izbor svakog čovjeka”, kaže.

“Mi nećemo sudjelovati ismijavanju i degradiranju medicinske struke jer je u startu to krenulo pogrešno. Kada su se upregli pjevačice, glumci i političari da ljudima govore da čine ovo ili ono umjesto da to rade liječnici”, tvrdi.

Damir Habijan je dodao da na tragu ovoga ne želi reći da je Raspudić antivakser, ali da je svakako netko tko je protiv cijepljenja.

„Mislim da u ovoj situaciji koja zaista jest ozbiljna u kojoj cijeli svijet vidi da je jedino rješenje cijepljenje dakle bit ovakvog stava i javno to govoriti definitivno pokazuje tko je taj koji širi podjelu u društvu i tko koristi ovu situaciju u jeftine političke svrhe“, kazao je Habijan.









Govorili su i prebrojavanju potpisa za referendum. Raspudić smatra kako bi bilo dobro da se osnuje neko povjerenstvo u kojem bi bio i predstavnik organizatora.

Tko je pravi organizator?

Habijan je ustvrdio kako se Most i Milanović u potpunosti slažu te da je pitanje tko je zapravo organizator.

„Vrlo je jasno na koji je način propisno tko je nadležan da prebrojava glasove. Ja mislim danas i predsjednik Vlade rekao da nema problema da bude prisutan netko od promatrača, ako je to potrebno. Mislim da je ovo stvaranje tenzija od prvog dana kada je završeno prikupljanje potpisa, da će netko nešto ukrasti i početi stvarati takve tenzije i psihozu u društvo samo pokazuje licemjerstvo Mosta“, izjavio je Habijan.

To smo mogli nekoliko puta čuli i od predsjednika Milanovića.

„To samo pokazuje ono što jest, a to je simbioza predsjednika i Mosta. Pitanje je zapravo tko je organizator ovog referenduma dakle oni se savršeno slažu. To je simbioza u profiterstvu nad ugrozom života i zdravlja ljudi“, objasnio je Habijan.