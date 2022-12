TKO JE POSLAO KRVAVI PAKET U VELEPOSLANSTVO? ‘Postoje određeni tragovi koje će tražiti na omotnicama’: Stručnjak za sigurnost o smjeru u kojem kreće istraga

Autor: Dnevno.hr

Još uvijek se ne zna tko je poslao krvavi paket sa životinjskim očima ukrajinskom veleposlanstvu u Zagrebu.

U veleposlanstvu su odbili preuzeti sumnjivu poštansku pošiljku, nakon što im je iz Ministarstva vanjskih poslova u Kijevu već stiglo upozorenje da su druga ukrajinska diplomatska predstavništva u više europskih zemalja zaprimila pošiljke sa sumnjive adrese, a u krvavom paketu su bile životinjske oči.

Iz MUP-a su poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja, a pošiljka/pismo je u posjedu policije te će se prema njemu postupati s ciljem utvrđivanja podrijetla i sastava.





Pokušaj zastrašivanja

”Postoje određeni tragovi koje će se tražiti na tim omotnicama. To mogu biti biološki tragovi, neki drugi tragovi, poseban rukopis, posebni načini izvršenja – modus operandi posebnih skupina ili grupa koje to rade na takav način. Sigurno je da će slijediti suradnja policija s obzirom na to da se ovo dogodilo u više zemalja”, objasnio je stručnjak za sigurnost Tonći Prodan, piše Dnevnik.hr.

”Nekakve oči ili organ bilo koje životinje na neki način sugerira prijetnju. Ne moraju to nužno biti nekakve skupine koje bi bile upravljane ili dirigirane iz Rusije, to mogu biti mentalno poremećene osobe ili neke treće skupine koje imaju određene druge interese”, kazao je Prodan.

Zastupnici u Hrvatskom saboru sumnjaju da paket ima veze s ratom u Ukrajini.

”Neke zemlje su se istaknule u potpori Ukrajini, poput Poljske, poput Hrvatske. S te strane logike možda je to i pokušaj zastrašivanja nas”, rekao je saborski zastupnik iz Kluba Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.