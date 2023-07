Tko je novi uhićeni HDZ-ovac? Plenković ga pod optužnicom poslao u Sabor: ‘Uhljebljivao je za dobar dan’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U utorak u jutarnjim satima uhićeno je više osoba uskočko-policijskoj akciji, a među njima su Predrag Dragičević, sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu i Darko Puljašić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege.

Istražitelji su im jutros pokucali na vrata, a nova uskočko-policijska akcija pokrenuta je zbog koruptivnih djela, odnosno primanja i davanja mita te pogodovanja oko zapošljavanja, javlja Večernji.

Puljašić je tako ponovno uhićen, a o kome se radi, javnost je vrlo vjerojatno već i zaboravila zbog niza afera koje iz ‘borše’ HDZ-a na mjesečnoj bazi izlaze u javnost.





Premijer Andrej Plenković omogućio mu je da uđe u Sabor, no i prije posljednjih parlamentarnih izbora požeški gradonačelnik Darko Puljašić imao je iza sebe repove ozbiljnih afera. Prije današnjeg uhićenja, zajedno s dogradonačelnikom Mariom Pilonom našao se u aferi s namještanjem poslova, što je zabilježeno na snimci.

O kakvoj se prijevari radi?

Puljašić je, naime, javnosti od ranije poznat kao optuženik za prijevare na subvencijama ‘teškima’ milijun kuna, zbog kojih je izgubio i imunitet kao HDZ-ov zastupnik u Saboru. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskome Brodu potvrdilo je u srpnju 2020. optužnicu, a onda je DORH od Sabora zatražio da se Puljašiću skine imunitet što su u Saboru i učinili 17. rujna. O kakvoj se prijevari radi?

Kako je pisao Telegram, riječ je o projektu dogradnje Osnovne škole Dobriše Cesarića u Požegi. Novac je gradu isplatilo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova i to na osnovu, sumnja se, krivotvorenih dokumenata koje je potpisao Puljašić.

Navodno je Puljašić lažirao situaciju s gradilišta i to da je napravljeno više nego što u stvarnosti jest i temeljem lažnog stanja dobili su novac od grada. Sumnja se da su on i njegovi suradnici nezakonito isplatili dio sredstava iz projekta koji je ukupno bio vrijedan 12,7 milijuna kuna. Subvencijska prijevara ili jednostavno varanje s državnim potporama kažnjava se s jednom do deset godina zatvora. Optužnica je podignuta i protiv samog grada Požege i to na osnovu Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, te tvrtke protiv L Projekt.

Optužnica i za uhljebljivanje

No, tu je i optužnica za nezakonito zapošljavanje. Naime, kao ravnatelj požeškog Doma zdravlja 2015. omogućio je jednom zaposleniku, koji je radio na određeno vrijeme, da dobije stalni posao. Pritom Puljašić nije raspisao javni natječaj te je čovjeka “poštedio” konkurencije.

Puljašić je poznat kao tipični lokalni čelnik koji se smatra moćnikom i gradskim šerifom spremnog na biznis u stilu “ruka ruku mije”. Kroz karijeru je nailazio na “tapšanja” po ramenima, a od lokalnih HDZ-ovaca saznajemo što o njemu misle u krugu stranke.









“A on više nije naš čovjek. Ali što da vam kažem. U okolnim selima znali su ga kao, ko što mi kažemo, dasu spremnog za akciju. Mislim da smo se mi na vrijeme ogradili i sada neka institucije rade svoj posao. A nitko nije kriv dok mu se ne dokaže, mislim da je premijer sve već rekao prošle godine”, rekao nam je izvor iz HDZ-a.