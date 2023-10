Tko je misteriozni vođa Hamasa? Pobili mu malu djecu i ženu, ostao je bez oka

Autor: Dnevno.hr

Poznat pod nadimkom “Gost”, Mohammed Deif, jedna je od najmisterioznijih figura Hamasa. Godinama su izraelske obavještajne službe pokušavale identificirati i eliminirati Deifa, ali čak ni nakon godina istraživanja nitko ne zna niti njegov osnovni izgled.

O Mohammedu Deifu zapravo se malo toga uopće zna. Osim što je glavni zapovjednik Hamasovih vojnih brigada Al-Qassam, čiji naziv de guerre znači “gost” u očitoj referenci na njegovu lokaciju koju često mijenja, Deifova neuhvatfljivost omogućila mu je da izbjegne brojne izraelske pokušaje ubojstva, ali nakon što je preživio tako dugo, masovni IDF-ov upad mogao bi dramatično okončati krvavu igru ​​mačke i miša koja traje više od tri desetljeća.





“Ne mislim da čovjek sa svojim nasljeđem, imenom i položajem, prožet kulturom postojanosti i mučeništva, ne razmišlja o napuštanju svoje zemlje i bojnog polja”, rekao je Khaled Hroub, profesor na Sveučilištu Northwestern u Kataru koji je autor knjige knjige o Hamasu.

‘Mogao bi postati palestinski Che Guevara’

“Ako dođe do kopnenog pohoda i Izraelci uspiju doći do njega, borit će se do posljednje kapi krvi”, dodaje Hroub.

Hamas se bori da uništi Izrael i zamijeni ga, a Deifova uloga bila je ključna, ne samo u planiranju kopnenih, zračnih i pomorskih napada 7. listopada koji su ostavili najmanje 1300 mrtvih u Izraelu, nakon čega su uslijedili razorni izraelski zračni napadi na Gazu u kojima je broj ubijenih više od 2.000.

Deif je već zadobio razne ozljede u pokušajima atentata: navodno je ostao bez oka, dijela ruke i noge. Također je izgubio suprugu, 7-mjesečnog sina i 3-godišnju kćer u zračnom napadu tijekom posljednjeg općeg rata u Gazi 2014. Nova izvješća sugeriraju da je kampanja IDF-a koja je u tijeku sada ubila više rođaka, uključujući i njegovog brata i sina, što vjerojatno ukazuje na pojačanu izraelsku kampanju da ga jednom zauvijek uklone.

No dok je Hroub rekao da bi Deifov pad mogao imati kratkoročne posljedice na Hamasove vojne sposobnosti, ustvrdio je da bi postizanje statusa mučenika za čovjeka kojeg toliko poštuju njegove pristaše, a vrijeđaju njegovi klevetnici zapravo moglo povećati Hamasov status i prestiž u isto vrijeme .









“Deif bi mogao postati palestinski Che Guevara”, rekao je.

Najtraženiji čovjek u Izraelu

Takva slika predstavlja jedinstven izazov za Izrael. Ono što Deifa razlikuje od ostalih viših čelnika Hamasa, poput šefa Gaze Yahya Sinwara i političkog šefa Ismaila Haniyeha, prema Yossiju Kuperwasseru, bivšem šefu IDF-ovog obavještajnog odjela i glavnom direktoru Ministarstva strateških poslova, jest to što je on simbol više nego bilo tko drugi.

Kupperwaser uspoređuje Deifa sa zapovjednikom iranskih snaga Quds Qassemom Soleimanijem, vojnim zapovjednikom Hezbollaha Imadom Mughniyehom i arhitektom 11. rujna Khalidom Sheikhom Mohammedom iz al-Qaide, govoreći za Newsweek da je, “iako ga ne pokušavamo učiniti takvim, on postao mit.” Za mnoge Izraelce on je njihov Osama bin Laden, najprepoznatljivije lice 11. rujna.

Dok je Soleimani ubijen u američkom zračnom napadu 2020., Bin Laden je umro u američkom napadu 2011., Mughniyeh je ubijen u zajedničkoj operaciji CIA-e i Mossada 2008., a Mohammed je zarobljen u zajedničkoj američko-pakistanskoj operaciji 2003., Deif je još uvijek u bijegu kao najtraženiji čovjek u Izraelu.

Avi Melamed, bivši izraelski obavještajni dužnosnik i viši savjetnik za arapska pitanja, kaže za Newsweek da je trenutačno u najboljem interesu IDF-a da se ne usredotoči na potragu za Deifom, potencijalno dodatno potpirujući njegovu reputaciju “čovjeka iz sjene” koji bi na kraju mogao dobiti daleko.









Simbol palestinskog otpora

“Strateški cilj Izraela trenutačno je uništiti vojni i organizacijski kapacitet Hamasa. To je potez. Jedna osoba nije priča. Možda ćemo doći do njih, možda nikada nećemo doći do njih, možda će on biti zakopan negdje za što nikada nećemo saznati, to su velike mjere nebitne. Ne treba dalje napuhavati mit. On je brutalan ubojica, vrlo opasna i sofisticirana osoba, na granici psihotične ličnosti”, rekao je Melamed.

Za mnoge pristaše Hamasa, međutim, Deifova zagonetna sposobnost da vodi rat iz sjene dugo je podržavala njegovu tajnovitost. Kao što Mkhaimar Abusada, predsjedavajući odjela političkih znanosti na Sveučilištu Al-Azhar u Gazi, kaže za Newsweek, “njegova prisutnost je važna za vojno krilo Hamasa, oni mu se dive i vrlo su inspirirani njegovim vodstvom.”

Ayman al-Rafati, istraživač koji je član upravnog odbora Centra za regionalne studije u Gazi, rekao je za Newsweek da je Deif “postao simbol palestinskog otpora i vrlo je popularan među Palestincima”. Danas se Deif “smatra inspiracijom za novu generaciju Palestinaca posvuda u Palestini, o čemu svjedoče pjesme koje uvijek ponavljaju njegovo ime.”

Samo dvije poznate fotografije otkrivaju Deifovo lice, obje snimljene prije nekoliko desetljeća. Dakle, kada se silueta Deifa pojavila u snimljenom govoru objavljenom u prvim satima Hamasovog napada bez presedana, palestinski borci bili su još više ohrabreni. Deif je sada također nastojao okupiti borce izvan njega pozivajući “braću u islamskom otporu u Libanonu, Iranu, Jemenu, Iraku i Siriji” da se pridruže protiv Izraela, što je bio poziv o kojem se aktivno raspravlja u svih pet zemalja.

Istaknuo se u strategiji i izradi bombi

Iza doslovne sjene, Deifov pravi identitet je Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, koji se također spominje kao Abu Khaled, rođen oko 1965. u južnom izbjegličkom kampu Khan Younis u Gazi, prema Melamedu. Poput mnogih Palestinaca, on potječe iz porodice na koju je duboko utjecao izraelsko-palestinski sukob, a potječe iz sela Al-Qubayba, iz kojeg su Palestinci protjerani u ratu 1948. pri osnutku Izraela, koji je postavio pozornicu za još mnoga desetljeća sukoba u Bliski istok, prije preseljenja u Khan Younis, dugo na prvoj liniji sukoba.

Deif je nastavio studij na Islamskom sveučilištu u Gazi i čak se pridružio kazališnoj grupi, rekao je Melamed, što mu je dalo smisao za dramatiku koja je još uvijek opipljiva u njegovim nabijenim govorima. U Hamas se uključio negdje nakon početka skupine kao manifestacije otpora Muslimanskog bratstva Izraelu 1980-ih i završio je tako što je proveo 16 mjeseci u izraelskom zatvoru, što je jedina poznata prepreka u inače neprekinutom rekordu izbjegavanja uhićenja.

Postao je inovativni član novoosnovanih brigada Al-Qassam, posebno se istaknuvši u strategiji i izradi bombi. Izraelske su ga vlasti povezivale s operacijama visokog profila, uključujući ubojstva vojnika IDF-a i smrtonosnu kampanju bombaša samoubojica u 1990-ima prije nego što je konačno preuzeo kormilo snaga 2002. tijekom Druge intifade, ili ustanka, nakon smrti Salaha Shehadeh u izraelskom zračnom napadu na Gazu.

Volja za životom

Melamed je rekao da je Deif, za nekoga tko je toliko prisegnuo cilju koji veliča mučeništvo, dokazao da je izuzetno predan preživljavanju.

“U većini slučajeva ti ljudi nisu baš tipična figura o kojoj mislite da su spremni umrijeti pod svaku cijenu, da ih nije briga i tako dalje. Na kraju dana, otkrijete da ti ljudi, bilo da se radi o ljudima iz ISIS-a ili ljudi iz Islamskog džihada ili ljudi iz Hamasa, često poduzimaju mnogo mjera opreza iz jednog razloga, da se obrane, da izbjegnu štetu sebi. Znaju se dobro zaštititi”, dodaje Melamed.

Kuperwasser kaže da Deif vjerojatno razmatra opcije borbe ili bijega, iako vjeruje da bi Deif radije pobjegao da preživi i nastavio se boriti s drugog mjesta. On je dobar učenik, kaže Kuperwasser.

“Svaki put kad smo uspjeli doći do njega, napravio je potreban proces učenja kako bi bio siguran da će nam biti teško ponovno ga uhvatiti. Nikada nije bio samozadovoljan”, govori.

Zapravo, Deif ima vrlo visok osjećaj i mjere za sigurnost, kaže Rafati.

“Niko ne zna Deifovu sudbinu ili njegovu lokaciju u Gazi. Nedostatak njegovih fizičkih fotografija komplicira izglede za njegovu identifikaciju ili dolaženje do njega ako pretpostavimo da Izrael ovaj put može u potpunosti napasti Gazu kopnom” kaže Rafati.

Bez izlaza

Međutim, dogodi li se takva operacija, Rafati kaže da Palestinci u potpunosti očekuju da će Deif završiti u borbi.

“Ne može se očekivati od osobe koja je vodila borbu više od 35 godina da pobjegne iz bitke, što je njegov projekt za koji je živio, a ljudi poput njega spremni su umrijeti kako bi ostvarili svoje glavne i strateške ciljeve ‘ oslobađanje Palestine’ i uspostavljanje palestinske države”, kaže Rafati

Ponavljajući Hrouba, Rafati kaže da bi Deifova smrt mogla rastužiti Palestince, ali neće zaustaviti otpor okupaciji. Abusada se slaže, govoreći, njegovo ubojstvo neće stati na kraj Hamasu. Hamas je ideja, ideologija i oni ne mogu dokrajčiti i ubiti ovu ideju.

No bez obzira na to očekuje li Deif vatreno finale ili ne, veličina izraelske vojne operacije možda mu neće dati taj izbor.

“Ako će doći do kopnene invazije na Gazu, ne mislim da će pokušati pobjeći, a čak i ako pokuša pobjeći, jedini put je kroz Egipat, to nije lako. On će se najvjerojatnije boriti protiv izraelske vojske do svoje smrti”, kaže Abusada, piše Newsweek.com.