TKO JE ‘MILANOVIĆEV VIKING’? ‘Bora Ragnar, možda da ga predložim za predsjednika Vrhovnog suda? To je balvan revolucija!’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović je u 11 sati u Hrvatskom domu u Glini sudjelovao na predstavljanju dokumenta “Dugoročna razvojna vizija Banije” u organizaciji Ureda predsjednika RH.

Dajući izjavu za medije, odgovarao je na pitanja o prosvjedima u uvali Vruja, koji su trebali ukazati na bespravnu gradnju poduzetnika Stipe Latkovića, inače jednog od donatora u Milanovićevoj kampanji.

“Ja nisam plačibaba da ne kažem ne diraj mi mamu, tatu, sina koji je punoljetan. Udri! Samo nemoj lagati. Koja je to usluga koju predsjednik može pružiti nekome tko mu je transparentno donirao? Ništa. Samo skreće pozornost na sebe. Ako je to tamo protupravno, neka mu to sruše. Nisam stručnjak da bih tvrdio, dok nisam provjerio sve dokumente, što ne mogu, tko je u toj situaciji u pravu. Do neke mjere vjerujem institucijama. I bilo kakvim balvan revolucijama nećemo riješiti ništa. Privatna imovina je privatna, nije apsolutna, no temelj je građanskog, liberalnog, modernog društva”, rekao je Milanović i obrušio se na jednog od organizatora prosvjeda, novinara Borisa Dežulovića kojeg je nazvao Boro Ragnar.

“Boro Ragnar što organizira prosvjede, piše neistine o meni i mojoj obitelji…Piši istinu. Zvat ću decu, ruši, buši. Pazimo što govorimo gospoda Ragnari, možda da ga predložim za predsjednika Vrhovnog suda. Ne znam koju školu je završio, no to je ta vikinška pravda. To je šačica ljudi koju je on tamo doveo, iz Splita mještani. To je hajdučka pravda, balvan revolucija. Srušite to, zovite decu. Moram vjerovati Ragnaru na riječ, a vikinška riječ, je vikinška riječ, pa makar i platfus vikinzi. Samo srušiš to i opet je kamenjar. Kada je krenula dobro organizirana legalizacija? Spominje se drug Tito al’ nije istina. Pravi projekt je krenuo u vrijeme moje vlade. Srušite to više, što čekamo? Deset godina čovjek tamo nešto radi”, odrješit je Milanović.