Tko je Milan Radoičić, Srbin odgovoran za teroristički napad na Kosovu?

U utorak je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo da su policijski službenici Uprave kriminalističke policije proveli pretres stana i drugih prostorija u vlasništvu Milana Radoičića, koji je privremeno zadržan u policijskom pritvoru do 48 sati. Radoičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, iznio je izvanredno priznanje u kojem je preuzeo odgovornost za organizaciju oružanog sukoba u selu Banjska.

Radoičić je uz kaznenu prijavu priveden u Više javno tužiteljstvo u Beogradu, priopćeno je iz MUP-a.

Njegov odvjetnik Goran Petronijević, koji je poznat po zastupanju pred Haškim sudom, pročitao je Radoičićevu izjavu na konferenciji za medije. U njoj je Radoičić naglasio da je osobno koordinirao logističke pripreme za obranu srpskog naroda na sjeveru Kosova i Metohije, ne obavještavajući pritom vlasti Srbije o svojim planovima.

Srpska lista, koju podržava službeni Beograd, nije se očitovala o Radoičićevom priznaju i ostavci.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za španjolsku nacionalnu televiziju TV Espanola rekao je kako je Radoičić podnio ostavku jer “ne želi dalje da naškodi Srpskoj listi”. Prema navodima portala Euronews Srbija, rekao da vidi Srpsku listu kao “borce za slobodu” i da to isto misle svi Srbi koji žive na Kosovu. Situaciju na Kosovu opisao je kao zabrinjavajuću.

“Ne znam da li je ovo što se dogodilo bila neka prekretnica. Veoma sam zabrinut jer znam koliko su agresivni (premijer) Albin Kurti i (predsjednica Kosova) Vjosa Osmani. Naročito kad vjeruju da imaju veliki podršku dijela međunarodne zajednice i to me zabrinjava i plaši”, rekao je Vučić.

Podsjetimo, prošlog je vikenda na sjeveru Kosova u zasjedi srpskih napadača u većinski srpskom selu Banjska ubijen kosovski policajac. Sukobi su se nastavili tijekom nedjelje kad je do pucnjave došlo oko manastira Banjska. Uhićeno je još desetak osoba, a pronađena je i ogromna količina oružja.

Milan Radoičić je osoba s kontroverznom prošlošću koju je srbijanski predsjednik Vučić javno podržavao. Radoičićevo ime odavno je poznato u srpskim pravosudnim krugovima. Bio je predmetom intenzivnih rasprava zbog sumnji u njegovu povezanost s ubojstvom kosovskog političara Olivera Ivanovića, što je rezultiralo nalogom za njegovo uhićenje. Međutim, u ožujku 2021. nalog je povučen bez službenog obrazloženja.

Također, bio je tražen zbog umiješanosti u slučaj Brezovica, gdje je sumnjičen za zastrašivanje svjedoka tijekom kaznenog postupka. U tom slučaju optužuju se pojedinci za zloupotrebu službenog položaja u izdavanju građevinskih dozvola u zabranjenoj zoni. U istom predmetu ranije je bio priveden i bivši gradonačelnik Štrpca, Bratislav Nikolić.

Radoičić je već od 2011. godine poznat pravosudnim tijelima u Srbiji, kad je protiv njega i Zvonka Veselinovića podignuta optužnica za prisvajanje 32 kamiona tvrtke Hipo Alpe Adria Leasinga. Obojica su 2016. oslobođena optužbi.

