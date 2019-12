Tko je malčanski brijač? Susjedi otkrili mračnu istinu o serijskom silovatelju! Ovi detalji lede krv u žilama: Majka ga je brutalno zlostavljala

Autor: Dnevno

Monika Karimović (12) pronađena je i spašena od zloglasnog pedofila “Malčanskog brijača” koji ju je devet dana držao zatočenu, a koji je i dalje u bijegu. Mještani Malče i njegovi susjedi, progovorili su o djetinjstvu Ninoslava Jovanovića.

Potjera za Ninoslavom Jovanovićem, jedna od najvećih u povijesti Balkana, se nastavlja. Osuđeni silovatelj dobio je nadimak Malčanski brijač jer je žrtvama, pa tako i Moniki, šišao kosu.

Za sve je kriva njegova majka

Mještani Malče, njegova rodnog mjesta, krive Jovanovićevu majku za njegove postupke i tvrde da je ona od njega napravila monstruma. Naime, kako pričaju po selu, majka ga je tukla i vezala lancima te zato on to sada radi ženama.

Svi ovdje znaju da je njegova majka varala supruga s puno muškaraca, i to sve pred njegovim očima. On bi plakao zbog toga, pa ga je ona tukla i šišala za kaznu. Svaki put kada bi plakao, ona bi ga odvela dolje u jednu šupu, nalik na zemunicu, dolje u dvorištu njihove stare kuće, i tu bi ga vezala lancima. Zato se on sad krije po takvim zemunicama, rekao je prvi susjed otmičara.

Osuđen i pušten nekoliko puta

Ninoslav Jovanović prvi je put za silovanje djevojke i djevojčice 1996. godine osuđen na deset godina zatvora. U srpnju 2005. godine oteo je i silovao djevojčicu od 12 godina, zatim je oteo još jednu djevojčicu, koja je uspela pobjeći. Tada je osuđen na 15 godina, ali mu je sud smanjio kaznu na 12 godina. Svoje žrtve je silovao i šišao, zbog čega je prozvan Malčanskim brijačem.

Prilikom suđenja nakon zločina iz 2005. godine čak pet sudskih vještaka kazalo je da je Malčanski brijač izuzetno inteligentan, ali su svi nedvosmisleno tvrdili da će djelo, najvjerojatnije, ponoviti. Inteligenciju očito koristi kako ne bi bio uhvaćen, a zahvaljujući njoj dobro se snalazi u šumi i na nepristupačnim terenima.

Izašao je iz zatvora u siječnju prošle godine nakon čega je preko Facebooka uznemiravao žene, a pisao je i na stranici za otkup kose, zbog čega je u zatvoru proveo pet mjeseci.

Kako je monstrum mamio žrtve

“Prelijepe ruke imate. Još ljepše su u kosi i sa škarama. Javite se na moj profil. Čekam vas, prijateljice”, samo je jedna od jezivih poruka kojima je Ninoslav Jovanović mamio ženske osobe da ga kontaktiraju preko Facebooka i ostavljao grozomorne komentare na stranicama za otkup kose, piše Blic.

Nakon izlaska iz zatvora, gdje je 12 godina služio kaznu zbog silovanja djevojčice, u siječnju prošle godine, Jovanović se trudio ostaviti dojam osobe koja se uklopila u društvo. Zaposlio se u Javnom komunalnom poduzeću Mediana u Nišu i oženio se. Međutim, u virtualnom je svijetu nastavio s jezivim porukama.