Foto: Boris Kovacev / CROPIX/those who inspire

TKO JE ARAP KOJI JE BACIO OKO NA HRVATSKU? Misterij je sve veći: Šuška se o mračnim motivima, o njemu se malo zna

Autor: L.B.

Nakon što je u srijedu navečer Hrvatskom odjeknula vijest da je 43-postotni udio Fortenova Grupe kupio izvjesni Saif Alketbi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ono što je u cijeloj priči čudno je što su iz Fortenove poručili kako nemaju službenih saznanja o ovoj akviziciji koja je dovršena 31. listopada.

“Fortenova grupa nema nikakva službena saznanja o prodaji udjela Sberbanke. Imovina Sberbanke je pod sankcijama i za kupoprodaju je potrebno ishoditi posebne dozvole tijela nadležnih za provedbu sankcija”, kazali su iz Fortenova grupe.

Naime, Alketbi je udio u Fortenovi kupio od ruske Sberbanke, a iz njegova Ureda su objasnili kako ovim poslovnim potezom počinje razdoblje njegovog strateškog ulaganja u Hrvatsku.





Šuška se da bi Alketbi mogao biti samo fiktivni investitor

“Sa zadovoljstvom objavljujemo kako je Saif Alketbi dovršio kupnju 43,4 posto udjela koje je u Fortenova Grupi držao Sberbank. Ovime započinje razdoblje strateškog ulaganja Saifa Alketbija u Republiku Hrvatsku, a uvjereni smo kako će ovo ulaganje biti iznimno korisno za Fortenova Grupu i hrvatsku ekonomiju”, poručili su iz ureda Saifa Alketbija.

U priopćenju se navodi kako je Alketbi iskusan ulagač u private equity te ima značajne investicije u više sektora. Diplomirao je računovodstvo na Sveučilištu Ujedinjenih Arapskih Emirata, a titulu počasnog doktora ekonomije i menadžmenta u vladinim organizacijama dodijelilo mu je Sveučilište humanističkih znanosti i ekonomije u švicarskom Luganu, dodaje se u priopćenju.

Međutim, ono što je zanimljivo u priči o ovoj akviziciji je da Alketbi navodno, kako prenose mediji, nije radio detaljno dubinsko snimanje poslovanja prije nego što je odlučio dati pola milijarde eura za udio od 43,4 posto. Zbog toga su sve glasniji navodi kako bi on mogao biti samo fiktivni investitor poduzetnika povezanih s ruskim kapitalom.

Krenuo od dna

Tim više što se o Alketbiju na internetu ne može naći previše informacija.

No, ono što se može naći je da je Saif bin Markhan Aletbi (46) predsjednik Flatracea, savjetodavne tvrtke s globalnim iskustvom koja “pomaže klijentima u kretanju kroz složene regulatorne, financijske i upravljačke odluke”. Na stranicama kompanije, Alketbija se opisuje kao iskusnog ulagača na tržištu privatnog kapitala koji ima značajna ulaganja u nekoliko sektora.

Na stranicama “Those who inspire” (Oni koji inspiriraju) stoji i njegov citat koji glasi: “Naše nasljeđe u kombinaciji s našim žarom za razvoj i obrazovanje dalo nam je jake temelje na kojima možemo graditi. Nova generacija Emirata će nas odvesti daleko u budućnost.”









No, kako se čini, Alketbi je krenuo od samog početka. Naime, navodno se na putu do uspjeha penjao stepenicu po stepenicu, od običnog računovođe, što ga je dovelo da od 2009. do 2015. godine bude predstojnik ureda Njegovog Visočanstva, prijestolonasljednika Dubaija, šeika Hamdana bin Mohammeda bin Rashida Al Maktouma.

Bio je direktor Odjela za poslove emira te od 2005. do 2006. pomoćnik ravnatelja Odjela za financijske poslove.