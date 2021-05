TKO JE ČOVJEK KOJI BI MOGAO ORBANA ZBACITI S VLASTI? ‘Razlika među nama? On je nizak i debeo, ja sam visok i mršav’

Gergely Karacsony, čelnik manje zelene stranke lijevog centra i gradonačelnik Budimpešte i Viktor Orban, premijer Mađarske ne mogu biti različitiji jedan od drugog.

Karacsony vlada kozmopolitskim glavnim gradom, Orban računa na ruralna područja kao svoju bazu.

Orban ima gotovo potpunu kontrolu nad strankom Fidesz koja dominira političkim sustavom od 2010. godine, a Karacsony svoj trenutni posao duguje savezništvu šest stranaka.

Orban, zaljubljenik u nogomet, u svom je rodnom selu, koje broji 1700 stanovnika, sagradio stadion s 3800 mjesta. Karacsony, bivši sveučilišni profesor, protivio se skupom stadionu u svom gradu koji ima 1000 stanovnika više.

‘On je nizak i debeo, ja sam visok i mršav’

Za sve kojima je još uvijek teško uočiti razliku, Karacsony u šali ukazuje: “On je nizak i debeo, ja sam visok i mršav”.

Tako je mađarska politika dobila novo lice, a Orbanov Fidesz sam je protiv svih. Nakon što je teško poražen na izborima 2010. godine, Karacsonyeva stranka i druge glavne oporbene opcije udružile su se kako bi okončale Orbanovu vladavinu, piše Economist.

EU cohesion on foreign policy is key 2 protecting our values & sustaining the EU as a global player. Time & again Viktor Orban sabotages that unity & protects in our union the interest of autocracies. HU’s next government will break with all that! 🇪🇺🇭🇺https://t.co/QkRsi6YrX2









— Gergely Karácsony (@bpkaracsonyg) May 11, 2021