Tko između redaka prijeti Plenkoviću? Puhovski za Dnevno otkrio najmoćniju figuru hrvatske politike!

Autor: Dnevno V.K

Polako, ali sigurno u saborskim se klupama formiraju oponenti koji na meti imaju premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Da je tome tako potvrđuju i mandati koje su aktivirala dva bivša ministra Goran Marić i Tomislav Tolušić. Marić se s funkcije povukao pod pritiskom javnosti, dok je Tolušića obuhvatila Plenkovićeva rekonstrukcijska metla. No, oba su svakako s gorčinom u ustima napustili svoje položaje pa se nameće pitanje mogu li u Saboru postati svojevrsna prijetnja Plenkoviću.

Kao sto je poznato uz Tolušića koji ima ambicije preuzeti kormilo HDZ-a stoji snažni virovitički ogranak i prvi čovjek HVIDR-e Josip Đakic. Podsjetimo, HVIDRA je nedavno od Plenkovića zahtjevala raskid suradnje s Pupovcem na što se ovaj oglušio. Uz to, valja reći da Plenkoviću niz dlaku ne ide niti Stiv Culej. Kandidaturu za šefa stranke istaknuo je pak Miro Kovač, a na istom je tragu i Davor Stier, osim toga pitanje je kako će otpisani Kuščević reagirati kao zastupnik u Saboru.

Na ovu političku situaciju, zamolili smo za komentar iskusnog političkog analitičara Žarka Puhovskog. Osim toga, porazgovarali smo i o burnom braku HDZ-a i Bandićevog kluba.

HDZ je relativno pod kontrolom

Puhovski smatra da je stranka i dalje pod kontrolom i da činjenica da su Marić i Tolušić ponovno u Saboru ne mijenja ništa. Njih dvoje, a i ostali nezadovoljnici, političke su persone koje bez stranke ne mogu.





“Mislim da je situacija takva da Plenković stranku još uvijek dobrim dijelom kontrolira, pa na koncu i ljudi koji gunđaju protiv njega, ipak će paziti kako glasaju, barem do daljnjega. Nikako im ne bi bilo u interesu glasati protiv Kujudžića recimo, većini onih koji su svojevrsna oporba Plenkoviću, nebi baš odgovaralo da se raspusti Sabor. Došlo bi do izbora, a onda od njih nakon tih izbora politički nebi ostalo ništa. Oni bez stranke imaju jako male šanse biti ponovno izabrani. Stranka ih nikad ne bi podržala ako bi srušili većinu, a s druge strane, teško je da bi se ikakva nova većina formirala u Saboru.”

“S druge strane ima više od deset Bandićevih ljudi koji imaju svoju cijenu, ali na njih se može računati. Sviđalo se to nekome ili ne, to je drugo pitanje. Većina nije ugrožena!”

Puhovski je također uputio na to koliko je velika želja Bandića da dokaže svoju važnost

“Upravo je današnje ne pojavljivanje na glasanju i odgoda istog glasanja za koji sat kasnije pokazala da su oni pouzdani. Zašto bi htjeli dokazivati svoju važnost u suprotnom? Oni su samo htjeli upozoriti. Znate, postoji u teoriji sintagma “konstitutivni nedostatak”- ” Ja sam važan i to se vidi po tome što me nema, i ta važnost se koji put mora provjeriti”. Htjeli su pokazati koliko su važni i to je bilo tehnički dobro izvedeno. Došli su kad im se htjelo.”

Bandića nimalo ne interesiraju predsjednički izbori niti politika na nacionalnoj razini

“Svi griješe oko Bandićeve uloge na predsjedničkim izborima i aspiracijama da bude dio Vlade. Njega u ovom trenutku ne zanima ništa drugo nego većina u gradskoj skupštini, on želi biti potpuno siguran da ima tu većinu. Sasvim je sigurno da njega ne zanimaju predsjednički izbori ili bilo kakva nacionalna akcija. On samo želi biti siguran u to da ima neupitnu podršku u skupštini.”

“Što se tiče knjižice, neki govore da je Bandićeva knjižica prijetnja usmjerena Plenkoviću prije svega, a onda ostalima. Bandić se ne boji eventualne optužnice protiv njega. Plenkoviću ne odgovara nitko drugi osim Bandića. Jer kad bi sad Bandić otišao, onda bi ga vjerojatno zamijenila gospođa Vukičević koja ne može imati ni slučajno tip autoriteta nad ljudima niti u gradskoj skupštini, a kamoli Saboru da bi se na njih moglo računati, a Plenkoviću ovakva Bandićeva stega treba. “

U ovom slučaju, Milanović jest u prvom planu kad je u pitanju otkrivanje informacija jer Bandić s njim ima stare račune, ali to je usmjereno i prema Plenkoviću. Bandić je htio reći Plenkoviću: ” Pametnije ti je da me podržavaš”.

“Bandić nije siguran u to da mu HDZ drži leđa jer očito u HDZ- ima veoma jaka struja koja je protiv Bandića i to se vidjelo u raznim previranjima u gradskoj skupštini kada je Mikulić bio glavni, a vidjet ćemo kako će sada to ići, ali mislim da je realno za očekivati da će taj brak iz interesa dobro funkcionirati. “