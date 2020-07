TKO ĆE BITI NOVI VOĐA SDP-A? Iskusni ‘lisac’ ili ‘mladi lav’?

Autor: S.P./Dnevno

SDP se priprema za unutarstranačke izbore. Do kraja kolovoza, kada počinje proces kandidiranja, svi koji se planiraju natjecati za te najviše stranačke funkcije imaju dovoljno vremena za razmišljanje i odluku.

Princip ‘jedan član, jedan glas’, koliko god ga u SDP-u kritizirali jer ne znaju kako se nositi s tim alatom, još je na snazi, a to znači da su članovi ti koji će donijeti i konačnu odluku.

Četiri su istaknuta imena za čelnika stranke. Jedan od njih, Peđa Grbin, već je istaknuo svoju kandidaturu za šefa stanke, objavio je Večernji.hr.

Preferencijalni glasovi koje je dobio u osmoj jedinici na zadnjem mjestu na listi dokaz su da Grbin uživa popularnost među biračima i da mu honoriraju njegov trud i rad unatoč činjenici da je i sam sudjelovao u podjelama unutar SDP-a. Slična je priča s Biljanom Borzan. Mnogi je smatraju najuspješnijom europarlamentarkom, odlično stoji u istraživanjima javnog mnijenja, a mnogi su je vidjeli i u koje uživa veću popularnost u javnosti nego u stranci.

Iako nije ušao u Sabor, i Joško Klisović političar je na kojega u stranci trebaju obratiti pozornost. Dobro upućeni kažu da su mu vrline što dubinski promišlja probleme stranke i rješenja, nikada nije sudjelovao u stranačkim podjelama, a iako ga veže kumstvo sa Zoranom Milanovićem, ne može ga se, realno, svrstati ni u čiji klan.

No isti izvori kažu da ima i jedan veliki problem, a to je strah od poraza zbog kojeg se do sada nikada nije kandidirao za predsjednika iako se s njegovim imenom licitiralo i u tom smislu.

U ‘igri’ i mladi gradonačelnici

Druga grupacija u kojoj treba tražiti potencijalnu novu snagu u SDP-u su “mladi” gradonačelnici i načelnici koji imaju uporište na terenu. Neki od njih i na vrlo nepristupačnom, poput Miše Krstičevića, gradonačelnika Ploča ili Ante Bilića, gradonačelnika Trogira za kojeg oni koji ga dobro poznaju kažu da je kvalitetan, ali i vrlo samozatajan, te se tvrdi da je netko tko se ne zna gurati.

Krstičeviću, koji osim političke gradi i liječničku karijeru, s druge strane ne fali ambicije iako je s podrškom koju je de facto pružio Peđi Grbinu pokazao da nije još vrijeme da se ponudi se za čelnu osobu.

Zato o takvoj opciji, čini se, razmišlja Mirela Ahmetović, načelnica Omišlja i saborska zastupnica s velikom potporom Zlatka Komadine. Ahmetović je simpatije javnosti stekla borbom protiv izgradnje plutajućeg LNG terminala na Krku, ali i činjenicom da je uvela potpunu transparentnost proračuna svoje općine.

Kao potencijalni kandidat za lidera iz ove “grupacije” spominje se i uspješni gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji je ulaskom u Sabor u ovom sazivu dobio priliku postati nacionalno prepoznatljiv političar kojeg mnogi u stranci priželjkuju barem u novom Predsjedništvu, piše Večernji list.