TKO ĆE BITI NOVA POTPREDSJEDNICA VLADE? Pupovac je otkrio koga će predložiti za to mjesto, već je ranije trebala biti dio Plenkovićeve vlasti

Autor: Dnevno.hr

Milorad Pupovac je u srijedu otkrio da će podržati rekonstrukciju Vlade, a umjesto istragom USKOK-a opterećenog Borisa Miloševića, na njegovo mjesto predložit će profesoricu Snježanu Vasiljević.

Vasiljević je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, Pravo Europske unije, Institucije i pravni sustav EU-a, Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž. Dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, treće nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije te stipendija Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije i Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2021. godine predstojnica je Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu, predsjednica je Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova Pravnog fakulteta u Zagrebu te vanjska članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora.

Vlada je izabrala za ad hoc sutkinju

U srpnju 2019., Vlada RH ju je izabrala za ad hoc sutkinju pri Europskom sudu za ljudska prava, a od 2014. do 2017. godine bila je vanjska članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i vanjska članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.

Specijalizirala se u području temeljnih (ljudskih) prava i rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji na London School of Economics and Political Science (EU Law Department), Faculty of Law, University of Liverpool (Feminist Legal Studies Centre), Johannes Koepler Univarsität Linz (Department for International law). Područja njezinog stručnog interesa su europsko javno pravo, ljudska prava u EU, europsko antidiskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Sudjeluje u brojnim projektima edukacije i usavršavanja pravnika, zaposlenih u državnoj upravi, sudstvu, sindikatima i nevladinim organizacijama.

Nije članica ni jedne stranke

Urednica je četiri knjige, autorica samostalne znanstvene monografije pod nazivom “Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj” (Tim Press, 2011.), suurednica i koautorica knjige “Gender Equality in a Global Perspective” (Routledge, 2017), “Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova (Narodne novine, 2019.) i “Rodna ravnopravnost: pravo i politike” (Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2022.) te autorica gotovo stotinjak članaka i poglavlja u knjizi. Članica radne skupine Vijeća Europe “Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC)” i autorica poglavlja o višestrukoj diskriminaciji u Council of Europe Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies (2015/2016).

Vasiljević nije članica ni jedne stranke iako je bilo objavljeno da vodi zagrebački ogranak SDSS-a. Naime, tijekom izbora članova Etičkog povjerenstva 2014. godine uz Vasiljević je pisalo da je članica SDSS-a. Pošto se u Etičko povjerenstvu ne imenuju članovi stranke, HDZ-ovci su u Saboru od SDP-a tražili da povuku taj prijedlog. Tvrdili su da je Vasiljević članica Glavne skupštine SDSS-a i predsjednica Županijske organizacije Grada Zagreba te stranke. Vasiljević je tada demantirala da je ikada bila njihova članica.

Trebala biti u Vladi umjesto Miloševića

“Ja sam bila stručno angažirana jer sam stručnjakinja za europsko pravo, ali nisam bila članica stranke i za to postoji očitovanje SDSS-a za Etičko povjerenstvo”, rekla je tada Vasiljević. Problem je nastao jer ju je SDSS na svojim službenim dokumentima potpisao kao predsjednicu Gradske organizacije SDSS-a. “To je bio pokušaj angažmana od kojeg sam odustala i to je stara informacija. Ja nisam nikada bila članica stranke. Prije imenovanja u Etički odbor morala sam dati potvrdu da nisam stranačka osoba. Stranka i ja smo dostavili obrazloženje i tu nema ništa sporno”, tvrdila je tada Vasiljević. Milorad Pupovac nije želio objasniti kako je došlo do te pogreške.

Vasiljević je u Vladi Andreja Plenkovića trebala završiti prije Borisa Miloševića. Od te opcije se odustalo jer je SDSS vjerojatno zaključio kako će imenovanjem svog zastupnika dobiti dodatnu težinu funkciji u Vladi. Čini se da se Pupovac u međuvremenu ponovno predomislio.