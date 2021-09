TJEDNA PONUDA NAJBOLJIH POSLOVA! Pojavili se odlični oglasi za razna zanimanja: Ugrabite priliku na Posao.hr!

Autor: Promo

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Q Experience d.o.o. zapošljava na poziciji specijalist za brigu o korisnicima – francuski i engleski jezik (m/ž). Mjesto rada je Zagreb ili Varaždin, a postoji mogućnost rada od kuće. Posao podrazumijeva tečno poznavanje francuskog jezika, dobro ili vrlo dobro poznavanje engleskog jezika, dobro poznavanje MS Officea, pouzdanost i timski duh. Aplicirajte.

Lonia d.o.o. zapošljava računovođu (m/ž). Mjesto rada je Kutina, a prijave su otvorene do 28.9. Potrebna je visoka stručna sprema te minimalno dvije godine radnog iskustva na istim poslovima. Prijavite se.

Pliva d.o.o. zapošljava na pozicijama znanstveni suradnik/ analitičar (m/ž), viši inženjer održavanja laboratorijske opreme (m/ž), inženjer kritičnih sustava (m/ž), viši stručnjak za SAP administraciju (m/ž), vodeći stručnjak za zaštitu na radu i sigurnost procesa (m/ž). Mjesto rada je Zagreb i Savski Marof, a prijave su otvorene do 24.9. Provjerite uvjete i aplicirajte.

Scalable Global Solutions d.d. zapošljava na pozicijama Junior Developer Backend and / or Frontend (m/ž) i Solution Architect (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a poslodavac nudi mogućnost rada od kuće. Prijave se zaprimaju do 1.10. Potrebno je radno iskustvo od minimalno godinu dana rada, poznavanje engleskog i njemačkog jezika te mogućnost putovanja. Prijavite se.

VB Savjeti d.o.o. traži pojačanje na poziciji Junior Sales Representative (m/ž). Posao se odvija u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj te sjevernoj Bosni i Hercegovini. Rok prijave je 23.9. Uvjeti su komercijalno obrazovanje, poznavanje tržišta, iskustvo u prodaji, socijalne kompetencije i snažna orijentiranost na kupca. Potrebno je poznavanje poslovnog engleskog jezika. Prijavite se.

Falkensteiner zapošljava na poziciji koordinator prodaje (m/ž) u Zadru i Krku. Rok prijave je 30.9. Uvjeti su strast za radom u turizmu i hotelskoj industriji, najmanje dvije godine radnog iskustva u aktivnoj hotelskoj prodaji, dodatno iskustvo u hotelskom marketingu i implementaciji social media kanala, dobre organizacijske vještine, dobre prezentacijske i pregovaračke vještine i slično. Prijavite se.

Camaloon zapošljava na pozicijama Procurement Manager (m/ž), Customer Support Coordinator (m/ž), Customer Experience Specialist (m/ž), Customer Support Specialist (m/ž), Business Manager (m/ž), Business Development Manager (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 3.10. Aplicirajte.









NTH Mobile d.o.o. traži pojačanje na poziciji specijalist za pravne poslove (m/ž) u Varaždinu, Zagrebu ili Osijeku. Rok prijave je 24.9. Poželjne su dvije godine iskustva u radu, izvrsno poznavanje trgovačkog, ugovornog i radnog prava, samostalnost u radu, usmjerenost na rezultate i proaktivnost u rješavanju problema, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prijavite se.

Remax Centar nekretnina zapošljava agenta posredovanja u prometu nekretnina (m/ž). Mjesto rada je Zagreb i Velika Gorica, a prijave su otvorene do 20.9. Prethodno radno iskustvo je prednost, a najveća prednost je upornost, poduzetnost i strast za novim znanjima. Prijavite se.

Grawe zapošljava procjenitelja – likvidatora za motorna vozila (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 20.9. Od kandidata se očekuje minimalno srednja stručna sprema tehničke struke, iskustvo rada na istim ili sličnm poslovima, dobro poznavanje autoindustrije i rezervnih dijelova vozila. Prijavite se ovdje.

Sretno kandidatima!









Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.