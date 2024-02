Titovi partizani pobili 60-ak svećenika: Kad su se Hrvati digli, plasirali su nemoguće objašnjenje

Autor: Dnevno.hr

Diljem bivše Jugoslavije partizani su krajem Drugog svjetskog rata počinili brojne zločine i smaknuća, a u Bosni i Hercegovini najteže je stradalo svećenstvo. Naime, u sumrak rata, odigrali su se posebno tragični događaji u Hercegovini u veljači 1945. godine, kada su partizani okrutno ubili brojne svećenike, ponajprije franjevce. Ti povodom, obljetnice koja je upravo ovih dana, podsjećamo se jedne mučne priče…

Ovi događaji dugo su bili tabu tema, a šutnja o “crvenom teroru” i dalje postoji jer osobe koje su bile dio komunističkog režima i dalje zauzimaju važne pozicije i ne žele govoriti o zločinima. Zato je važno da se sva nedjela rasvijetle i osude u demokratskom društvu. Nažalost, zločini nad svećenicima nisu osuđeni niti priznati. Komunistički režim nije istražio te događaje, već je zabranjivao svaki govor o njima. Svjedočanstva preživjelih i dokumenti ukazuju na planiranu likvidaciju, ali nitko nikada nije odgovarao za ta zlodjela.

Smrtno je stradalo mnogo svećenika i crkvenih osoba, a mnogi su ubijeni bez suđenja i na brutalan način. Potrebno je promijeniti način na koji se o ovim žrtvama govori i priznati njihovu patnju kao mučeništvo i svjedočanstvo vjere. No, nikada se nije otvoreno govorilo, a kamoli priznalo što se dogodilo s hercegovačkim franjevcima u Drugom svjetskom ratu. Komunistički totalitarni režim kroz gotovo pola stoljeća ne samo da nije ni pokušao rasvijetliti te događaje, već je naprotiv zabranjivao i progonio svaki drukčiji govor.

Svjedočenje fra Gaudencija o ubojstva franjevaca u Mostaru

Također, nakon završetka Drugoga svjetskog rata 1945. godine na području tadašnje države nastala je brojna literatura komunističkoga režima, koja je sustavno kriminalizirala Crkvu u BiH, a posebice prešućivala zločine nad njom. A jedan od takvih događaja o kojem govore članovi franjevačke zajednice u Hercegovini je i ubojstvo sedam franjevaca u Mostaru prije 72 godine i 12 ubijenih i spaljenih franjevaca u samostanu na Širokom Brijegu.

Na dan ulaska partizanske vojske u Mostar, u večernjim satima 14. veljače 1945., partizani su izabrali sedmoricu franjevaca, odveli ih i likvidirali. Među onim fratrima koji su ostavljeni u samostanu i preživjeli, bio je fra Gaudencije Ivančić (Grabovica, 1900. – Humac, 1986.), koji je 13. veljače 1986., malo prije svoje smrti, sjećajući se mostarskih žalosnih događaja iz veljače 1945., fra Jozi Vasilju, u samostanu Humac kod Ljubuškoga, diktirao svoja sjećanja. Fra Gaudencija je komunistička vlast kasnije osudila na 10 godina zatvora od kojih je šest proveo na robiji.

Prisjećajući se stradanja sedmorice članova Hercegovačke franjevačke provincije 14. veljače 1945. u Mostaru, kao svjedok očevidac fra Gaudencije kaže: “E, ovako: Mi smo bili čitavu sedmicu dana u podrumu. Prenijeli smo bili i krevete u podrum radi sigurnosti od bombardiranja. Nakon sedmicu dana oni su došli prije zalaska sunca. Osvojen je Mostar. Oni su došli u samostan. Mi smo bili u zbornici, izišli iz podruma i bili u zbornici. Naložili vatru i grijali se. U podrumu je bilo poprilično hladno, a i dodijalo nam sedmicu dana. Gvardijan fra Grgo Vasilj bio je kod peći i molio krunicu. Ostali smo potiho razgovarali i bili u nekom iščekivanju. Zbornica je bila u prizemlju – tamo je danas jednim svojim dijelom smještena samostanska knjižnica.









Za mučke likvidacije do danas nitko nije odgovarao

U to u zbornicu banu jedan oficir s vojnikom, oficir upita: ‘Jeste li ovdje svi? Sigurno vas pola fali!’ Provincijal pokojni fra Leo Petrović odgovori: ‘Otprilike – pola.’ Oficir izdaje naredbu: ‘Svi ćete ovdje ostati do sutra.’ Ne sjećam se je li to bilo 13. ili 14. veljače 1945., ali u svakom slučaju bilo je poslije podne prije zalaska sunca i bilo je dosta hladno.

Provincijal fra Leo se obraća oficiru: ‘Bi li to moglo biti malo drugačije?’ ‘Kako to mislite?’ – upita oficir. ‘Bili smo sedmicu dana u podrumu pa nam dodijalo. Možemo li malo izići na čisti zrak?’ Oficir pristaje: ‘Dobro, neka bude tako!’ Prema njegovom kazivanju, potom ih je oficir sve popisao, nakon što mu je provincijal fra Leo kazao njihova imena i prezimena, da bi se nakon dva sata oficir vratio u pratnji nekoliko vojnika i prozvao je provincijala fra Lea Petrovića, gvardijana fra Grgu Vasilja, fra Jozu Bencuna, fra Rafu Prusinu, fra Bernarda Smoljana, fra Kazimira Bebeka, fra Nenada Pehara, fra Zlatka Sivrića i fra Darinka Brkića.

Potom su izveli dvojicu fratara koji su imali propusnicu od OZN-e fra Zlatka i fra Darinka pustili su da mogu ići u Ljubuški. Oficiri i vojnici su potom večerali u samostanu, a sedmorici fratara to nisu dopustili, već su ih odveli kilometar niže Čekrku, prema Neretvi i tamo ih ubili, a tijela bacili u hladnu rijeku.









“Dr. fra Leon Petrović bio je prvi hercegovačkih franjevac koji je obranio doktorat iz znanosti. Fra Grgo bijaše veliki “samaritanac”. Fra Jozo bio je potpuno odan Bogu svojim pozivom. Fra Rafo bijaše posebno uzor vojnicima obavljajući službu vojnog kapelana. Fra Bernardin je podigao, sa župljanima župe Međugorje, visoki betonski križ na brdu Križevac 1933. godine. Fra Kažimir bijaše borac za Božju istinu i ljudska prava. Najmlađi smrtno stradali fratar te kobne srijede bio je pjesnik fra Nenad Pehar koji se odlikovao iznimnom dobrotom”, ispričao je svojedobno za HMS bivši gvardijan sv. Petra i Pavla u Mostaru fra dr. Iko Skoko, opisujući svoju stradalu subraću.

Za mučke likvidacije hercegovačkih fratara do dana današnjeg nitko nije odgovarao. Unatoč zaštiti visokih partijskih dužnosnika Avde Hume i Vase Miskina Crnog, mostarski franjevci na čelu s fra Leom Petrovićem nisu uspjeli izbjeći pokolj. Do 2010. godine za pokolj hercegovačkih fratara završen je provincijski postupak za mučeništvo. No, biskupijski postupak za beatifikaciju nije još ni započet.

“Što je bio cilj mučenja i ubijanja franjevaca u Širokom Brijegu, Mostaru, Ljubuškom, Kočerinu i drugim mjestima u Hercegovini i šire? Veliki ruski književnik Aleksandar Solženjicin kaže kako čistka u njegovoj domovini nije bila nasumična, nego je bila usmjerena na ljude s istaknutim moralnim i duhovnim karakteristikama. Komunistička čistka ni u Hercegovini nije bila nasumična, nego usmjerena na fratre, svećenike i druge hrvatske velikane duha jer se tako htjelo ubiti duh jednoga naroda, vjeru i Crkvu”, kazao je fra dr. Iko Skoko.

‘Partizani su u samostan ušli oko 10 sati, a ubijanje je započelo oko 16 sati’

Iako za zločine nad hercegovačkim franjevcima nitko nije odgovarao, Vicepostulatura postupka mučeništva “Fra Leo Petrović i 65 subraće”, koja djeluje u sastavu Hercegovačke franjevačke provincije, na čelu s fra Miljenkom Stojićem, godinama traga za istinom i pokušava pronaći što je više moguće svjedočenja i dokumenata vezano za ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca.

“Jugokomunistima je trebalo nekoliko dana, početkom veljače 1945., da pregaze Široki Brijeg i napadnu Mostar. Za to vrijeme, prema skupljenim svjedočanstvima iz prve i druge ruke, napravili su na Širokom Brijegu 303 grobišta. Među tim žrtvama bilo je i 12 franjevaca iz samostana, 9 iz mlinice i hidrocentrale te 6 iz Mostarskog Graca i 3 iz Izbična. Prije i kasnije hercegovački franjevci ubijani su i na drugim mjestima, sveukupno njih 66.

Ubojstvo franjevaca u samostanu izrazito je negativno odjeknulo po jugokomuniste u domovini i inozemstvu, pa su to pokušali opravdati pričom kako su franjevci poginuli u žaru borbe polijevajući ih vrelim uljem i pucajući na njih. Međutim, istina je potpuno drukčija. Fratri nisu htjeli bježati jer su se osjećali nevinima. Partizani su u samostan ušli oko 10 sati, a ubijanje je započelo oko 16 sati. Izvodili su ih jednoga po jednoga uz povik ‘A sada ti, druže’, upadali su među skupina vojnika koja ih je tukla, vukla…, dovodila do ratnog skloništa u samostanskom vrtu te ih tu ubila metkom u zatiljak i nakon toga skupa zapalila”, prepričava fra Miljenko za portal Hrvatsko nebo, opisujući ubojstva njegove subraće.

Dokument za smaknuća

Osim toga, naglašava kako se njihovo ubojstvo nije nimalo slučajno dogodilo, što je jasno i iz dokumenta iz knjige ‘Tito-Churchill: Strogo tajno’ koji povjesničari do Vladimira Šumanovića “nisu vidjeli” i nisu tumačili. Nastao je 8. veljače 1945. , a u njemu Tito jasno kaže da će poubijati franjevce u BiH, dok mu Fitzroy Maclean daje zeleno svjetlo za to.

No, Šumanović je dokazao da je temeljni dokument na kojem su jugokomunisti 45 godina gradili svoju istinu o borbama na Širokom Brijegu potpuno lažan, naglašavajući kako ovomu treba pridodati i rad povjesničara Hrvoja Mandića koji na temelju činjenica dokazuje da su fra Leo Petrović i drugi franjevci tijekom čitavog rata u Mostaru pomagali sve ugrožene: Židove, Srbe, komuniste, Hrvate… No, njih 7 najprije su jugokomunisti pobili kad su zauzeli Mostar, na sličan način kao i one na Širokom Brijegu te nakon toga zabranili govor o njima.

“Danas vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« po svim crkvenim propisima prikuplja svjedočanstva i dokumente da bi Crkva jednoga dana pobijene hercegovačke franjevce proglasila mučenicima, odnosno blaženima i svetima. Ovaj početni istražni dio je pri završetku, ali nam još uvijek dobro dođe svako svjedočenje i svaki dokument” izjavio je za HMS skoro fra Miljenko.

Ogromni gubici

No, nisu samo franjevci stradavali u to vrijeme od partizanske ruke. Razmjeri stradanja Katoličke crkve u BiH najbolje se vide u podacima koje je predočio nadbiskup mons. Tomo Vukšić. Prema tim podacima za vrijeme Drugoga svjetskog rata i neposredno nakon njega, kao izravna ili neizravna žrtva ratnih događanja i poratnih komunističkih progona, od 1941. do 1952. godine, smrtno je stradalo 160 katoličkih svećenika, u jednoj od biskupija ili redovničkih zajednica u BiH.

Kad se gubici svih pojedinih zajednica usporede s ukupnim brojem članova, koje su te iste zajednice bez ovih gubitaka mogle imati 1945. godine, onda je Banjalučka biskupija izgubila čak 41,93 posto svojih svećenika, Mostarsko-Trebinjska 40 posto, hercegovački franjevci 36,77 posto, bosanski franjevci 24,47 posto, Sarajevska nadbiskupija 21,95 posto i trapisti 5 posto.

Biskup Vukšić ističe da zbrajajući sve žrtve, proizlazi da je tijekom Drugoga svjetskoga rata Katolička crkva u BiH, koliko je poznato, ostala bez 235 smrtno stradalih svećenika, braće laika, bogoslova, sjemeništaraca i časnih sestara. Dodaje, komunistička vlast je, progoneći svećenike i biskupe, učinila tako da je Crkva u BiH krajem 1949. ostala bez i jednoga biskupa na službi.