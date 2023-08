Titov raj Hrvatskoj bi mogao donijeti brdo novca: Raspada se, a plana nema

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno.hr

Nema mjesta na Jadranu u koje na velika vrata nije ušao moderni turizam, u kojem nisu obnovljeni hoteli i otvoreni brojni restorani i kafići, osim – Brijuna. Ondje kao da je vrijeme stalo, sve je staro, derutno, zapušteno. Jedan od tri hotela, Karmen, nema u sobama ni klime, kupaonice samo što se ne raspadaju, a ne postoji ni recepcija.

Jedini reprezentativni restoran ispred hotela Istra usred sezone jedan dan u tjednu ne radi, a sve zamre prije ponoći. Na glavnoj plaži na Velikom Brijunu kafić je iz zlatnih vremena socijalizma, s plastičnim stolicama. Cestice koje vode otokom djelomično su noću neosvijetljene, a korijenje drveća asfalt je pretvorilo u sve, samo ne u prohodne putove.

Ljubitelji golfa mogu se na nekoliko rupa okušati u ovom elitnom sportu, ali to je daleko ispod standarda kakav vlada u golfu. Safari, u kojem su bile životinje koje je bivši vladar Brijuna Josip Broz Tito dobio na poklon, sada je gotovo pust, ostale su samo zebre, nojevi, goveda, a još je živa samo slonica iz Titova vremena i papagaj Koki koji je smješten na drugoj strani otoka. Na Brijunima nema ni bankomata pa da biste došli do novca, trebate se uputiti brodom u Fažanu i natrag. Ovo ljeto zabilježena je katastrofa kada je čuvar Nacionalnog parka električnim automobilom pregazio dvogodišnjeg dječaka iz Poljske i usmrtio ga. Sve u svemu, tuga.





Žbuka pada

Enigma Brijuni nije od jučer. Brojne vlade koje su prethodile ovoj imale su planove što s Brijunima, koji se reklamiraju kao raj na zemlji. I zaista, ako se uzme ljepota, to je pravi raj. Koji bi hrvatskom turizmu mogao donijeti brdo novca, samo da netko ima bilo kakvu viziju da nešto učini. Zašto nije tako, to nitko ne zna. Više nitko i ne spominje planove, svi šute i sliježu ramenima na pitanje zašto nikom nije stalo da Brijuni, taj turistički biser, ugledaju bolje dane.

Ovako, stare vile najčešće su napuštene, drvene rolete otužno vise, a s fasada pada žbuka. Ista slika je i kod reprezentativnog objekta kojim gospodari hrvatska vlada, a u koji nekoliko godina nije stupila ljudska noga. Ispred kompleksa koji je uz samo more i može pružiti odmor iz snova vijori se hrvatska zastava, a tu su prijašnjih godina noćili “posebni” gosti koji su dolazili na otok. Kaštel, kako te vile zovu, bio je djelomično uređen, ali sa starim, rasklimanim namještajem iz Titova vremena. Čak je i televizor u prostranim sobama bio onaj stari, velika kutija koju smo već zaboravili.

Brijunima vlada Javna ustanova Nacionalni park koja je 2016. donijela i službeni dokument o planu upravljanja. Sve u njemu lijepo piše, među ostalim i da je vizija da je Nacionalni park jedinstven arhipelag iznimnih prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti sa značajnom posjetiteljskom ulogom, organiziranom u skladu s održivim korištenjem zaštićenog područja. S naglaskom da je važno upravljati na promišljen i održiv način, tako da se vrijednosti ne izgube, ne smanje i ne zanemare na štetu budućih generacija, nego zaštite, očuvaju i valoriziraju na odgovarajući način. I tako sve dalje, puno lijepih riječi, spominjanja raznih institucija, pozivanja na zakone.

Poziv na nedavnu 48. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove pokazuje niz kadrovskih rješenja, kao i prijedlog pravilnika o radu. Bira se i voditelj Titova muzeja, jedinog mjesta na otoku u kojem je uvijek živo i kamo turisti dolaze vidjeti Cadillac koji su bivšem jugoslavenskom diktatoru kupili kanadski iseljenici, a sada vrijedi navodno 600.000 eura. Obnovljen je u Krapini i podsjeća na vremena kada se Brijunima Tito vozio sa Nehruom, Naserom i Indirom Gandhi, a običan svijet nije onamo imao pristupa.

Zaspali turizam

Mnogo toga papir trpi, pa su u godinama koje su prošle naslovnice hrvatskih novina bile pune eksplozivnih vijesti da Brad Pitt i njegovi arhitekti planiraju luksuzne hotele, a Ritz Carlton pokazuje interes za megaprojekt kojim će oživiti zaspali turizam. Država bi se od vremena do vremena trgnula i stidljivo pokazivala inicijativu vezanu uz Brijune, pa je navodno onamo trebao doći i Hilton. Uslijedio je hladan tuš kada je Ulrich Widmer, potpredsjednik Hiltona, poručio da sezona na otoku traje samo tri mjeseca i da je to za taj hotelski lanac neisplativo. Razni planovi i projekti svađali su i lokalne moćnike koji su pokazivali mišiće prema vlasti u Zagrebu, a nije pomogla ni era lijeve vlasti kada je tadašnji ministar turizma, Darko Lorencin, putovao u Ameriku da nađe investitore.

Sve je brzo zaboravljeno, a na Brijunima se do dana današnjega ništa značajno nije dogodilo. Ovo ljeto se na svakom koraku čuje zagrebački i beogradski naglasak jer su Zagrepčani i Beograđani stalni i redovni gosti. Parkiralište u Fažani puno je automobila s tablicama iz Srbije, a hoteli sobe rasprodaju mnogo prije sezone. Gostima ne smeta što im se za nekoliko stotina eura, koliko košta noćenje, ne nudi odgovarajući komfor, jer “to su Brijuni”.









Turisti su se navikli da najam električnog automobila plaćaju 200 eura dnevno, a da je hrana u hotelskom restoranu sve samo ne atraktivna. Vjerojatno je bolja u dvjema zaista luksuznim vilama koje se iznajmljuju i s kuharom, ali bi više o tome mogli reći slavni koji su posjećivali Brijune. Popis je dugačak, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Josephine Baker, Placido Domingo, John Malkovich, Naomi Campbell, Angelina Jolie. Missonija je svečano primio ravnatelj Nacionalnog parka jer valjda u to vrijeme, devedesetih godina, nije čuo da je slavni modni kreator zagovarao da se “talijanski otok”, kao i cijela Istra, dio Primorja i Dalmacije vrate Italiji.

Skromna zarada

Još iz starih vremena otokom šeću razne životinje, a bogatašima je naročito bio omiljen lov na jelene aksise, lopatare. Lovci su organizirano dolazili, stisnuli zube što moraju spavati u nekomfornim uvjetima za njihove kriterije, ali je Nacionalni park na kraju zabranio lov i propao je lovački biznis koji je donosio skromnu zaradu od 7000 do 30.000 eura. Nakon te odluke “pao” je i bivši HDZ-ov ravnatelj Nacionalnog parka Marno Milotić, koji je i uveo praksu komercijalizacije lova.

A mogućnosti da se spoji vrhunski turizam s atrakcijama na Brijunima ne nedostaje. Prvo otkriće prisutnosti dinosaura na području Hrvatske bilo je baš na Velikom Brijunu, a kombinacija povijesti i ljepote otoka privlačila je i privlačila bi zaista najbogatije, da im se pruži prilika. A ništa se posebno ne bi trebalo učiniti, samo popraviti stare, zapuštene zgrade, urediti ono malo hotela da budu po standardima koje očekuju turisti, otvoriti nekoliko restorana i kafića koji su na razini kakva se danas očekuje. Nasuprot tomu, ne koristi se ni litra boje da se obnove zapuštene fasade koje su ruglo. Ne popravljaju se stare instalacije, ne kupuje se namještaj koji se koristi u hotelima današnjeg vremena.









Kada je bogati industrijalac koji je imao osjećaj za biznis Paul Kupelwieser došao na Brijune, ondje je zatekao staništa malaričnih komaraca pa je doveo nobelovca Roberta Kocha koji je baš ondje otkrio prenositelje malarije. Krenulo se s radovima da se otok pretvori u oazu za elitni turizam. I tada je sve izgrađeno, hoteli, luka, bazen s grijanom vodom, tereni za golf i polo. Došli su prinčevi, vojvode, princeze, umjetnici, a James Joyce na Brijunima je proslavio 24. rođendan.

I od tada – praktički ništa. Osim što je drug Tito vidio potencijale otočja i naselio se na Vangi, a sve drugo je kontrolirala vojska. Richard Burton je kasnije pričao kako Tito živi u neviđenom luksuzu.

Zabranjena Vanga

Kasniji hrvatski predsjednici pohodili su Brijune, kako tko. Franjo Tuđman tu je sa suradnicima kovao planove za Oluju, a Brijunski transkripti su se kasnije vukli na sudu u Haagu i dobrim dijelom kumovali tomu da Gotovina i Markač završe u zatvoru. Mesić je ponekad dolazio, kao i Ivo Josipović, a Kolinda Grabar Kitarović je koristila ograđeni prostor u kojem je u skromnim uvjetima pripremala doktorat. Zoran Milanović kloni se Brijuna iako je vojska uvijek spremna da visoke goste iz Fažane preveze na otok. Zabranjena Vanga i danas je pod posebnim pravilima za posjet.

To je brijunska stvarnost, otočje koje je navodno trebalo biti prodano za dvije milijarde dolara da se zakrpaju rupe u budžetu, što se nasreću nije dogodilo. Zakon o zaštiti prirode branio je i brani, opet nasreću, da se ondje grade vile. Ali na sve drugo Brijuni nisu imuni. Bilo je ondje afera i aferica, nezakonitog zapošljavanja, svega. Jedino čega nije bilo to je da se uloži novac, ne puno novca, i ono što je preostalo iz starog vremena uredi, obnovi. Po standardima današnjeg vremena. Time se ne bi ugrozile prirodne ljepote Brijuna, naprotiv. A investicija, ako se to tako može nazvati, vratila bi se u trenu.