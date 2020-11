TITO GA JE OBOŽAVAO, A ON GA JE MRZIO! Tražio deke u kavanama: ‘Dajte mi da prekrijem Titovu sliku’!

Autor: N.K

Pavle Vuisić bard je jugoslavenskog. Njegove kultne uloge i briljantna gluma svima su sjećanju i smatra se jednim od glumačkih velikana dobitnik je mnogih priznanja.

Iako je Vusić bio jedan od simbola jugoslavenskog filma, privatno je prezirao komunizam i Josipa Broza Tita iako su ga doživotni predsjednik SFRJ i njegova supruga Jovanka obožavali, ispričala je njegova udovica Mirjana Vuisić.

“Mnogo su ga voljeli, pa su mu tolerirali to što je on javno pokazivao da ih ne voli. Kada je Paja odlazio u kafanu obavezno je tražio deku: “Dajte mi da prekrijem Titovu sliku na zidu. “Njegov otac stradao je pod terorom komunista i Pavle ih nije mogao smisliti. Godinama su ga nagovarali da se upozna s Titom, ali nije htio čuti za to. Službe sigurnosti jednom su ga prilikom otele i u gaćama ga odveli u Bijeli dvor. Kada su inzistirali da se odjene u odijelo, pobjesnio je. Umalo se potukao s njima: “Kada ste me ovakvog doveli, ovakvog me i vodite od kod njega…’. Tito je čuo da se nešto događa i pozvao ga je je u svoje prostorije, a Pavle je bio u gaćama i “, rekla je udovica opisujući njegov navodno jedini susret s Titom o kojem postoji nekoliko verzija događaja, piše Kurir.