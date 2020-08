Tisuće hrvatskih tinejdžera je na kontroverznom TikToku, stručnjak otkrio koliko su sigurni od neželjenih pogleda

Autor: A.K.

Donald Trump zabranjuje TikTok, popularnu aplikaciju u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, pod sumnjom da je prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Uredba kojom će se svim američkim građanima zabraniti korištenje aplikacije stupa na snagu za 45 dana.

Aplikacija omogućava pregledavanje, kreiranje i objavljivanje videa, a u kratkom je roku postala iznimno popularna i trenutno broji više od 100 milijuna korisnika.

Odgovor na pitanje koliko je zapravo TikTok opasan, s obzirom da je to samo još jedna društvena mreža u nizu na koju podatke o sebi stavljaju sami korisnici, kao što je slučaj s Facebookom, Instagramom ili Twitterom, pokušao je dati stručnjak za znanost Deutsche Wellea Fabian Schmidt.

“S obzirom na agresivnu i ekspanzionističku vanjsku politiku Pekinga, moramo biti zabrinuti za zaštitu naših podataka. Tu spada i to da se ne možemo potpuno pouzdati ni u kinesku tehnologiju mreže G5 jer niti naši stručnjaci za sigurnost ne mogu isključiti kako su tamo negdje skrivena vrata za špijunažu”, smatra Schmidt.

“Ali zbog toga krenuti u križarski pohod protiv platforme TikTok je potpuno apsurdno. Najprije, TikTok je pozornica za egzibicioniste koje ionako nije briga za zaštitu njihovih osobnih podataka.To je nešto kao pozornica za karaoke gdje baš svatko može uzeti mikrofon i praviti budalu od sebe.”

“Tko nešto objavi na TikToku on – ili ona – upravo želi da to vidi cijeli svijet. Tko to ne želi, taj ni ne koristi TikTok. Za razliku čak i od Facebooka, TikTok uopće nije ni zamišljen za osobe koje žele komunicirati samo s prijateljima ili rodbinom“, zaključio je.