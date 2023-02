TISUĆE GODINA STAJAO, ALI OVO NIJE PREŽIVIO! Još jedna loša vijest iz Turske: Uništena je povijesna baština

U potresu koji je u ponedjeljak pogodio područje Turske i Sirije oštećen je dvorac Gaziantep, povijesna utvrda na jugoistoku Turske.

“Neki od bedema u istočnom, južnom i jugoistočnom dijelu povijesnog dvorca Gaziantep uništeni su u potresu, ostaci su razbacani po cesti. Željezne ograde oko dvorca bile su razbacane po okolnim pločnicima. Srušio se i potporni zid uz dvorac. Na nekim bedemima uočene su velike pukotine”, izvijestila je turska državna novinska agencija Anadolu.

The #TurkeyEarthquake demoed 2200-year-old Gaziantep Castle. Mother nature can wipe out thousands of years of man-made history in seconds. pic.twitter.com/1h0RWofsz4





— Dean Blundell🇨🇦 (@ItsDeanBlundell) February 6, 2023