TISUĆE GA ŽELE MAKNUTI, A SADA I SVIJET PIŠE O VUČIĆU! Zgražaju se nad njegovim riječima nakon Koste: ‘Pravda će biti zadovoljena za malo i veće čudovište’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Dva tjedna nakon što su masovne pucnjave potresle njihovu zemlju, Srbi su predali više od 15.000 komada oružja, više od 2.500 eksplozivnih naprava i stotine tisuća komada streljiva, u sklopu jednomjesečne akcije i amnestije onih koji predaju oružje, koju je objavila vlada.

U svibnju je u dvije pucnjave u isto toliko dana ubijeno 18 osoba, a 21 ranjena.

U Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’ u Beogradu, 13-godišnji dječak je pucao na svoje kolege iz razreda, navodno iz dva očeva pištolja, ubivši sedam djevojčica, dječaka i zaštitara. Desetogodišnja djevojčica ozlijeđena u napadu umrla je u ponedjeljak, čime se broj žrtava popeo na 10.





Sljedećeg dana, 21-godišnji napadač koji je vitlao automatskim oružjem ubio je osam ljudi i ranio 14 u selu Dubona, južno od glavnog grada. Unatoč jednoj od najviših stopa posjedovanja oružja u svijetu, ovakva masovna pucnjava izuzetno su rijetka u Srbiji. Mnogi su jedva mogli pojmiti uzastopne tragedije, piše u velikom tekstu objavljenom u petak CNN.

“Ovako nešto se nikada nije dogodilo”, rekao je Zvonimir Ivanović, profesor na Sveučilištu za kriminalističke i policijske studije u Beogradu.

Kao odgovor na napade, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je niz odvažnih mjera, s ciljem ni manje ni više nego onoga što je nazvao “gotovo potpuno razoružanje” zemlje.

No, dok je najava ambiciozne amnestije za oružje dobila pohvale iz inozemstva, kod kuće se na Vučićeve postupke gleda kao na slabo uvjeravanje.

Nakon pucnjave, ono što je započelo kao bdijenje uz svijeće za ubijene preraslo je u prave prosvjede protiv vlade – s onim što se očekuje da će biti najveći dosad koji se održava u petak navečer, ne samo u Beogradu nego i diljem zemlje.

A bijes nije usmjeren samo na oružje, već i na “kulturu nasilja” – od čvrstog političkog diskursa do veličanja kriminalaca – preko kojih je vlada prelazila, kažu kritičari.









“Ulice nas zovu”, tvitao je čelnik oporbe Zdravko Ponoš u petak ujutro uoči planiranih prosvjeda.

Srbija mora raskinuti s prošlošću

Kada je Francis O’Donnell stigao na Balkan 2000. godine, služeći u Ujedinjenim narodima, “cijela je regija bila preplavljena oružjem”, rekao je.

Preselio se u Beograd kao stalni koordinator Ujedinjenih naroda za Srbiju, nedugo nakon pada Slobodana Miloševića – bivšeg predsjednika Srbije, a potom i Savezne Republike Jugoslavije, u čijoj je vladi Vučić nekoć bio. Kako se Jugoslavija raspadala, “došlo je do čitavog priljeva oružja koje je dolazilo u ruke raznih policijskih skupina koje su se borile za ovaj ili onaj cilj”, rekao je O’Donnell.









Nije jasno koliko se točno oružja nalazi u Srbiji. Ali prema Anketi o oružju iz 2018., zemlja je na trećem mjestu u svijetu po posjedovanju oružja po glavi stanovnika – iza Sjedinjenih Država i Jemena, a izjednačena je s Crnom Gorom. Istraživanje procjenjuje da u Srbiji postoji 2,7 milijuna komada oružja, od čega je manje od polovice registrirano kod vlade.

Dok je O’Donnell rekao da se mnogo toga popravilo u zemlji od raspada Jugoslavije, posjedovanje oružja pokazalo se izazovnim pitanjem. Neki od razloga za to su benigni. Zbog jake lovačke tradicije u Srbiji, mnoge obitelji imaju “neki mali arsenal” oružja, rekao je. Često se puca i tijekom proslava vjenčanja i rođendana. Većina ljudi jednostavno je naslijedila oružje od svojih roditelja, djedova i baka – ostatke one vrste nasilja koje više ne hara ovom regijom.

Ostali razlozi su manje benigni. Srbija ima najveću razinu organiziranog kriminala u Europi, prema Globalnom indeksu organiziranog kriminala. Dok su dva čina nasilja koja su šokirala zemlju ovog mjeseca bila bez presedana, rekao je O’Donnell, druge vrste nasilja su banalnije. Iz tih razloga ne misli da će “biti izvedivo razoružati stanovništvo”, unatoč Vučićevoj odlučnosti.

“Koristio je neprihvatljiv ton i rječnik”

Kada završi jednomjesečna amnestija, oni koji posjeduju ilegalno oružje suočit će se sa strožim kaznama, uključujući duže zatvorske kazne. Njegovu odlučnost u akciji hvalili su mnogi u inozemstvu.

No, iako je Vučićev ton bio pun hitnosti, promašio je u drugim aspektima, rekli su neki domaći promatrači. “Predsjednik… koristio je uvredljiv jezik, neprihvatljiv ton i rječnik koji je bio lišen bilo kakvog suosjećanja i želje za postizanjem katarze nakon ovih nasilnih događaja”, rekao je Beogradski centar za sigurnosnu politiku, nezavisni think tank, u izjavi za CNN.

“Pravda će biti zadovoljena za malo i veće čudovište”, rekao je Vučić novinarima 5. svibnja govoreći o dječaku optuženom za prvu pucnjavu i njegovom ocu. Pogrešno je tvrdio da je drugi strijelac nosio majicu s neonacističkim simbolima. Veći dio početne rasprave bio je usmjeren na snižavanje dobi za kaznenu odgovornost kako bi se omogućile strože kazne za prvog počinitelja. U, kako je Beogradski centar za sigurnosnu politiku opisao “najkontroverznijoj mjeri”, Ministarstvo unutarnjih poslova tražilo je da sve škole naprave popis djece koja su “u opasnosti od činjenja nasilja” ili koja “pokazuju asocijalno ponašanje”.

U međuvremenu, kad su se tisuće počele okupljati na bdijenju u Osnovnoj školi, među njima nije bilo Vučića. Nazočio je samo jedan član njegove vlade, ministar zdravstva. “Nismo vidjeli izraz neposredne, vidljive sućuti i pružanja pomoći ljudima koji su najviše pogođeni – normalno, civilizirano, društveno ponašanje”, rekao je O’Donnell.

Srbija protiv nasilja

Od pucnjave, deseci tisuća Srba izašli su na ulice u marševima pod oporbom “Srbija protiv nasilja”, tražeći ostavke nekoliko ministara u vladi. Ministar obrazovanja već je dao ostavku. Ministar unutarnjih poslova je pod velikim pritiskom da učini isto. Vučić se čak obvezao i na parlamentarne izbore do rujna.

Gnjev javnosti također je usmjeren na televizijske emisije. Najpopularniji reality show na državnoj televiziji Pink vodi Zvezdan Slavnić, osuđeni ubojica i trgovac drogom – jedan od mnogih kriminalaca koji imaju istaknutu ulogu u srpskim medijima. Gotovo 440.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se traži da dvije državne TV postaje izgube dozvole za emitiranje nasilnih reality showova.

Protiv ovog javnog zahtjeva za ublažavanjem političke kulture, čini se da Vučić nije siguran kako odgovoriti. Čini se da uobičajeni jezik ne funkcionira. “Predsjednik organizira prosvjed protiv prosvjeda protiv nasilja”, tvitao je oporbeni čelnik Ponoš.

“Čovječe, saberi se!”

Vučić je na tiskovnoj konferenciji u četvrtak upozorio one koji se spremaju na prosvjede u petak: “Mislite da ćete zauzimanjem zgrada ili cesta nešto dobiti – ne dobivate ništa i nikada nećete. To je ono što jamčim. To je stvar koju ponavljam 10 godina zaredom.”

Unatoč predsjednikovom oštrom govoru, prosvjedi su već omekšali neke oštre stavove Beograda. Mural Ratka Mladića – “bosanskog koljača” osuđenog za orkestriranje kampanje etničkog čišćenja u Srebrenici 1995., najgoreg masakra koji se dogodio u Europi nakon Drugog svjetskog rata – dugo je ponosno stajao na jednom od gradskih zidova. Aktivisti su se ranije suočili s kaznenim prijavama zbog nagrđivanja. Svaki put kad se mural ošteti, gradske vlasti ga brzo obnove.

Ovaj put, do sada, bilo je drugačije. Veliko, crveno srce oslikano preko Mladićeva lica ubrzo nakon pucnjave ostalo je na mjestu. Do petka, mural je potpuno izbrisan, zamijenjen porukom: “Uključite svoj mozak. Ugasi Pink TV.” Murali ruskog predsjednika Vladimira Putina – Vučićevog bliskog saveznika – također su oštećeni.

“Ovo je lice Beograda koje se mijenja”, rekao je O’Donnell. “Murali koji prikazuju ratne zločince kao heroje nestaju i zamjenjuju ih simboli ljubavi i izrazi suosjećanja.”