TISUĆE BEOGRAĐANA IZAŠLO NA ULICE: Traže se ostavke, objavljeni novi detalji motiva stravičnog masakra

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Vlada Srbije je proglasila trodnevnu žalost nakon što je jučer rano ujutro učenik u osnovnoj školi u beogradskom naselju Vračar počinio masakr. Učenik imena Kosta, star samo 14 godina, uzeo je prije nastave očev pištolj i ubio osmero školskih kolega i zaštitara te ranio još šestero učenika i profesoricu. Jedna od ranjenih učenica je još u iznimno teškom stanju i liječnici joj se bore za život, a životno je ugrožena i teško ozlijeđena profesorica povijesti.

Građani Beograda su jučer u večernjim satima izašli na ulice tražeći ostavke odgovornih za ovu tešku tragediju. Na čelu kolone ljudi bili su učenici Osnovne škole “Vladislav Ribnikar”.

Načelnik beogradske policije Veselin Milić otkrio je da je Kosta K., dječak koji je izvršio ovaj zločin, pozvao policiju nakon masakra i rekao da je on psihopat koji se treba smiriti.





“Dijete koje je izvršilo ovaj zločin (on čak nije ni mlađi maloljetnik da bi se moglo razgovarati o njegovoj kazneno-pravnoj zaštiti), on je na pozivu, kada je nazvao dežurnu službu Policijske uprave za grad Beograd, rekao da je pucao na osobe u školi i da je on, u toj izjavi koja je snimljena i zabilježena, psihopat koji se treba smiriti. To je izjavio kada je nazvao dežurnog radnika da prijavi sam događaj”, ispričao je Milić.

08.05 ‘Umjesto da ona pokapa mene, ja pokapam nju’

Među tisućama ljudi koji su na ulicama Beograda došči zapaliti cvijeće za žrtve stravičnog masakra je i djed jedne učenice koja je jučer izgubila život u stravičnom događaju.









“Sve što ja mislim nije istina, reći će mi da mi je unuka došla kući. Umjesto da moja unuka pokopa mog djeda, ja, nesretan, moram pokopati nju… divnu djedovu odbojkašicu. Kako ćemo dalje svi živjeti, ne znam. I moj stariji unuk je išao u ovu školu. Djedova unuka se spremila, obukla jutros haljinu, moja sreća, i otišla se slikati”, priča potreseni muškarac za Republiku dok lista fotografije svoje voljene unuke na svom telefonu.

Neutješni čovjek kaže da bi njegova unuka možda i izbjegla tragediju samo da je na odmoru ostala koji dan duže.

“Poslala mi je snimak iz Soluna. Sinoć su došli s puta, tamo su proveli odmor. Majka kaže da nisu ostali ni dan da ne dođe do tragedije”, kaže djed ubijene djevojčice.









07.55 ‘Zakazala je obitelj’

“U slučaju napadača u OŠ “Vladislav Ribnikar” zakazala je obitelj”, rekla je zastupnica u srbijanskom parlamentu i bivša pukovnica policije Slavica Radovanović u razgovoru za N1.

“Ako se dijete povlači u sebe, roditelji su to trebali primijetiti. Nemoguće je da dijete pravi neke planove, da se zatvori u sebe, da možda ni s kim ne komunicira, skandalozno da ga je otac vodio na streljanu i imao pristup oružju”, kazala je Radovanović istaknuvši da dječak koji je ubio osmero i ranio šestoro u napadu u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu po zakonu nije ni smio ući u streljanu.

“Ne možeš jednom otići na streljanu i ispucati 10 metaka i potrošiti pola sata i znati pucati, trebalo je vremena. Sigurno je dijete više puta odlazilo”, rekla je Radovanović dodavši kako je sada kasno za bilo kakvu podršku osim psihičke, ali da se bol roditelja nastavlja.

“Možete nastaviti živjeti s tim, ali se od toga nikada ne možete oporaviti – radi se o roditeljima”, rekla je.

07.50 Vidio je krvavog dječaka kako doziva svoju sestricu

Učenici koji su preživjeli masakr novinarima mu ispričali kako su za vrijeme strašnog događaja mislili da u hodniku netko baca petarde, piše Telegraf.

“Moj sin je bio u svečanoj sali na fotografiranju i razred se vraćao prema učionici u trenutku kada je počela pucnjava. Rekao mi je kako su svi mislili da je nteko bacio petarde. Oni su ušli u učionicu ali, kako su i dalje čuli zvukove, nekoliko njih je izašlo ispred učionice da vide što se događa”, govori majka jednog od učenika i dodaje kako je u tom trenutku učenicima prišao jedan od nastavnika i rekao im neka bježe.

“Sin mi je rekao kako je u hodniku vidio krvavog dječaka kako doziva svoju sestricu. Djeca su nekako uspjela izaći u dvorište, svi smo premrli od straha dok nismo preuzeli našu djecu”, ispričala je majka koja dodaje kako nije poznavala dječaka koji je počinio strašan zločin, a nije ga poznavao ni njezin sin.

07.25 ‘Bio je legenda, uvijek je bio sretan i nasmijan’

Tisuće građana koji su se jučer okupili na beogradskim ulicama odali su počast preminulom domaru i osmero učenika koje je ubio 14-godišnji učenik. Među okupljenima je bilo i dosta učenika škole u kojoj se dogodio masakr koji za su za domara Dragana rekli da je bio legenda i da su ga smatrali članom obitelji.

“Dragan je bio legenda “Ribnikara”, sve nas je volio i mi njega. Uvijek me pozdravljao kada uđem u školu, uvijek bi me upozorio je li tu pedagog kako bih se mogao šaliti s prijateljima. Sve nas je čuvao i volio, bio je sretan i nasmijan i uživao u svom poslu. Pored Dragana svi smo se osjećali sigurno i sretno”, rekao je jedan od učenika.

07.20 Objavljena audiosnimka iz razreda

Srpski mediji objavili su snimku za koju se još uvijeK na zna da je autentična, a na kojoj se čuje nastavnica kako smiruje učenike. Pink.rs je objavio kako su im roditelji potvrdili da je snimka snimljena u trenutku pucnjave iz drugog razreda. Snimku možete poslušati OVDJE.