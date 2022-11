TIJELA SU SE RASPADALA MJESECIMA! Stravični prizori nakon povlačenja Rusa, Zapad upozorava: Ne podcjenjujte Rusiju, mogu biti brutalni ako im treba više ‘topovskog mesa’

Situacija u ukrajinskom gradu Hersonu je nakon ruskog povlačenja očekivano teška.

To je sada grad na prvoj liniji rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je rekao ‘Herson je naš’, obećavši da su službe ukrajinske vlade na putu. S druge strane, iz Rusije stižu poruke u kojima odbacuju da je njihovo povlačenje teško poniženje za predsjednika Vladimira Putina.

Osjećaj olakšanja prevladavao je nad veseljem u nedjelju u Hersonu gdje se stanovnici pokušavaju priviknuti na nove životne uvjete nakon višemjesečne ruske okupacije.

Mnogi stanovnici grada žale se da su ruske snage, koje su u petak završile evakuaciju iz grada nakon osmomjesečne okupacije, ostavile za sobom pustoš. Na ulicama su se mogla vidjeti uništena vojna vozila, oštećene zgrade i osjetiti vonj spaljenog drva u toj strateškoj luci na Crnome moru, gdje je do neki dan bjesnio rat.

Po riječima novinara AFP-a koji je ušao u grad, u nedjelju nije bilo prizora velikog slavlja, a stanovnici su zapravo osjećali olakšanje zbog odlaska okupatora.

Skupine ljudi okupile su se na glavnom trgu u gradu kako bi putem satelitske internetske usluge Starlink u vlasništvu Elona Muska, vlasnika Tesle i Twittera, stupili u vezu sa svojim najbližima.

“Moram stupiti u kontakt s obitelji”, rekla je Klaudija Mih, 69-godišnja umirovljena učiteljica. “Već tjedan dana nemamo vode, rekla je. Kažu da je sve minirano, bojimo se”.

Rusi su “sve odnijeli sa sobom. Ispraznili su trgovine”, rekla je 30-godišnja prodavačica Viktorija Dibovska.

“Prije tri – četiri dana presjekli su elektrokablove, u trenutku kad su se počeli povlačiti. Nestali su preko noći”, rekla je Antonina Visočenko (29). “Bog će ih kazniti za sve što su učinili”, rekla je Svitlana Vilna (47).

Zelenski je rekao da su ruske snage prije povlačenja iz grada uništile ključnu infrastrukturu – komunikacije, vodu, grijanje, struju.

Gradonačelnik Hersona rekao je da je humanitarna situacija teška zbog nedostatka vode, lijekova i kruha. Zelenski je rekao da su vlasti, u svojim naporima da stabiliziraju regiju, naišle na gotovo 2000 mina i neeksplodiranih granata koje su ostavili Rusi pri odlasku.

BBC-jev međunarodni urednik, Jeremy Bowen, iz Hersona je na Twitteru objavio šokantnu fotografiju i rekao da su tijela u raspadanju mjesecima bila ostavljena na cesti prema gradu, ali da su danas uklonjena.

Terrible destruction from fighting in March on the coast road to Kherson. Until today when they were picked up bodies left decomposing for months pic.twitter.com/DMWmFhIIW0

— Jeremy Bowen (@BowenBBC) November 13, 2022