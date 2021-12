‘TIJELA SU LEŽALA NA CESTI!’ Ovako se ide na svoje građane: ‘Nečovječno su ubili mirne prosvjednike’

Pet osoba je ubijeno, a najmanje 15 uhićeno nakon što su se snage sigurnosti Mijanmara automobilom zabile u demonstrante koji prosvjeduju protiv državnog udara u nedjelju ujutro u Yangonu, javio je lokalni novinski portal Myanmar Now.

Svjedoci na licu mjesta rekli su Reutersu da deseci ljudi povrijeđeni. Fotografije i video snimci na društvenim mrežama prikazuju vozilo koje udarilo u demonstrante i tijela koja su ležala na cesti.

U Yangonu je poslijepodne održan još jedan prosvjed usprkos jutarnjem nasilju, prenosi Reuters.

Antivojni prosvjedi se nastavljaju usprkos ubojstvu više od 1.300 ljudi od državnog udara 1. veljače. Raštrkani prosvjedi su često male grupe koje izražavaju protivljenje rušenju izabrane vlade koju predvodi nobelovka Aung San Suu Kyi i povratku vojne vladavine.

#Myanmar #Yangon protesters scatter as #military interrupts morning demonstration. Screams & shots fired heard towards end of video widely circulated on social media. 3 people reportedly killed. Flash protests usually happen regularly without incident #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/HSE3v0JnY5

— May Wong (@MayWongCNA) December 5, 2021