TIHANU UHITILI JER JE SPAVALA NA PODU KOMUNALACA! ‘Rekla je da se došla ugrijati’, ona tvrdi: ‘Nisam ja skitnica’

Autor: Dnevno.hr

Tihana (45) zatečena je oko pola sata iza ponoći kako spava na ručniku na podu zgrade.

Policija ju je uhitila, a sutkinja ovih dana osudila zbog skitnje.

Prema presudi, ona je lani u listopadu oko 0.30 sati u hodniku zgrade u Varaždinskim Toplicama “počinila prekršaj skitnje tako da je došla u nezaključani prostor zgrade, gdje je ležala na prostirci rasprostrtoj na opločenom hodniku te je kod sebe imala torbu sa odjevnim predmetima”.





“Odbila je mogućnost odlaska na kućnu adresu navodeći kako je vani hladno i da se došla ugrijati, dakle, odala se skitnji“, zaključila je prekrašajna sutkinja.

Kažnjena s 40 eura, ne mora platiti

Tihana je kažnjena s 40 eura, ali kaznu ne mora platiti jer je jedan dan zadržana u policijskom pritvoru. Na sudu se branila kako nije spavala na ručniku, već je došla vidjeti radno vrijeme komunalnog društva. Osim toga, ima stan tu blizu u kojem živi sama.

Te noći je, kaže, bila ispred ulaznih vrata komunalnog društva “Forum” u Varaždinskim Toplicama, a vrata su pokraj zgrade iz koje je upućen poziv ženske osobe policiji da ona tamo spava, prenosi Danica.

Tvrdi da se nije skitala, policajka kaže suprotno

“Trebala sam to jutro otići u komunalno društvo i odnijeti im dokumente, pa sam navečer otišla da provjerim radno vrijeme. No, došla je policija i pitala me šta tamo radim. Nisam ležala, već stajala pokraj ulaznih vrata komunalca. Nije istina da se skitam jer imam svoju kuću u kojoj imam i vodu i struju i nema potrebe da okolo spavam. Prije toga bila sam u pizzeriji Bernarda gdje sam večerala, a nakon toga išla sam vidjeti radno vrijeme komunalnog društva”, branila se žena.

No, policajka Ivana koja je bila na intervenciji svjedočila je kako su tamo nakon dojave “u nezaključanom haustoru zgrade zatekli žensku osobu koja je spavala na ručniku koji je bio na podu hodnika zgrade”.

Probudila se po njihovu dolasku te su je zamolili da izađe iz hodnika van. Sa sobom je imala veću vreću u kojoj se nalazila odjeća, manju vrećicu u kojoj je bila torbica s higijenskim proizvodima, te Nescaffe kavu u vrećici, kao i torbu.









Rekla je da će biti tu ispred na drvenoj klupici i pričekati jutro. Vratili smo se nakon 15-ak minuta i opet je zatekli u hodniku. Kako je ona opet inzistirala da tu pričeka jutro, odveli smo je u policijsku postaju. Koliko mi je poznato, ona nikad nije zatečena da prosi novac od drugih”, zaključila je policajka.