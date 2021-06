THOMPSONOV ODVJETNIK! ‘MAMIĆ SE POKOPAO, NEMA POMOĆI’: ‘Neka bude kamikaza do kraja i prizna sve’!

Autor: N.K

Bivši šef Dinama Zdravko Mamić ponovno je u fokusu javnosti nakon što su uhićeni suci osječkog suda koje je prozivao proteklih mjeseci za primanje mita.

U akciji uhićenja privedeni su suci Darko Krušlin, Zvonko Vekić i Ante Kvesić.

Mnogo se raspravljalo o tome s kojim ciljem Zdravko Mamić sebe inkriminira i postoje li šanse da se suđenje vrati na početak.

Kako za sada stvari stoje, to se neće dogoditi, dapače sve se više spominje njegovo izručenje Hrvatskoj.

U svakom slučaju, Mamić danas poručuje da je “svjetionik koji je svijetlio u mraku” i cijelu stvar pokušava prikazati kao vlastitu borbu za reformu pravosuđa prilikom koje je žrtvovao samog sebe.

Karačić o Mamiću

O tome, koliko je Zdravko Mamić svjetionik u mraku, a koliko osvetnik kojem ni potkupljivanje nije pomoglo da se spasi od kazne, govorio je i Thompsonov odvjetnik i član stranke Neovisni za Hrvatsku, Davorin Karačić na svom Facebook profilu.

“Nakon što je Zdravko Mamić prozvao nekoliko sudaca s tvrdnjom da im je plaćao mito da bi ga u svakom slučaju oslobodili optužbe u kaznenom postupku, a da su oni uzeli to mito ali nisu napravili to što se od njih očekivalo i za što im je plaćeno, započela su uhićenja a sam Zdravko je to nazvao lustracijom hrvatskog pravosuđa”, podsjetio je Karačić na današnji razvoj događaja.

Mamić se pokopao

On smatra kako se Mamić ovime zapravo samo pokopao. Poručuje kako bi Mamić trebao reći je li plaćao suce da donose odluke u njegovu korist.









“Stoga, najveću uslugu hrvatskom pravosuđu i hrvatskoj državi bi napravio ako bi otkrio je li možda plaćao nekim sucima da protupravno donose odluke u njegovu korist ili korist struktura kojima je pripadao a da su to ovi to tako i napravili.

Ne zavaravajte se. Optužbama o davanju mita, Mamić je zapravo pokopao i sebe jer je sam sebe izložio kaznenom progonu, zajedno s onima koje optužuje da su primili mito”, rekao je Karačić.

Ovo mu neće pomoći

Smatra i kako Mamiću sve ovo neće pomoći.

“Utvrdi li se okolnost da su predmetni suci doista primili mito s tom svrhom, to neće automatski dovesti do boljeg pravnog položaja Zdravka Mamića u postupcima koji slijede a neće ni u postupku koji je pravomoćno dovršen. Pravnim dibidusima, u vezi prethodno navedenog neću ništa tumačiti jer pravni dibidusi uvijek, po gostionicama ili ispred dućana, najbolje znaju pravnu situaciju za nekoga iako najčešće imaju problema već i sa znanošću i umjetnošću pisanja i čitanja.









Neka bude kamikaza do kraja

Pozvao je Mamiću da bude kamikaza do kraja i otkrije jeli mu sudstvo ikada pogodovalo.

“Ako je Zdravko dakle, odlučio biti kamikaza, onda bi za ovo društvo jedino korisno bilo da bude kamikaza do kraja pa iznese navode, je li mu sudsko ikada, za novac ili druge pogodnosti pogodovalo i o kome se radilo. Sve ostalo je lakrdija a ne lustracija”, zaključio je Karačić.