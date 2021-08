THOMPSON OD BAKICE TRAŽI DA SE ISELI I ZAZIDA POLA STANA! ‘Kakav to čovjek može biti? Platila sam, a istjerao me!’ Tužio deset susjeda!

Autor: N.K

Marko Perković Thompson našao se u bizarnom sudskom sporu u kojem tuži 10 susjeda koji žive na katovima ispod njegove rezidencije na splitskom Žnjanu i od njih traži da mu prepišu svoju imovinu, javlja Slobodna Dalmacija.

Navodno je problem u tome što je na dijelu njegove čestice izgrađeno nekoliko stanova.

Primjerice, jedan od stanova polovicom se nalazi na Thompsonovoj čestici, a od stanarke traži da zazida dio stana gdje su wc i kuhnja te prepusti njemu. Mariji Pintar ( ima već preko 70 godina) kuhinja, blagovaonica, WC i kupaonica, odnosno 32 metra četvorna, su preko “granice”, a dnevni boravak i sobe su uknjižene.

Thompson je, kako navodi Slobodna, vlasnik ukupno 713 kvadrata zgrade od 2011. godine. U međuvremenu se pokazalo da je oko 1800 kvadrata u zgradi izgrađeno ilegalno, a dosad su bili skriveni unutar zgrade kao “tajne etaže”.

Slijepi prostori

Nakon što je Marko Perković Thompson doznao da ispod nekretnine i zemljišne čestice čiji je vlasnik postoje skrivene etaže, pokrenuo je sudske sporove koji traju posljednjih nekoliko godina.

Thompson je tužio 10 susjeda koji žive od drugog do četvrtog kata u kaskadnoj zgradi, te od njih zahtijeva da se isele i da mu plate naknadu zbog toga što su koristili, odnosno iznajmljivali te prostore, navodi Slobodna. Neki su spor već izgubili, a drugima je pak ponudio da od njega otkupe nekretnine, a tamo gdje su ilegalni kvadrati povezani s legalnim dijelom zgrade i uređeni kao prostorija u stanu, Thompson traži od susjeda da zazidaju dijelove koji su prešli na njegovu česticu i da ih predaju njemu.

Dio susjeda je već ostao bez nekretnine. U srpnju 2018. pravomoćnom presudom jedan je par izgubio prostor od 77.6 kvadrata na četvrtom katu i morali su ga predati Thompsonu, a osim toga su mu morali nadoknaditi i sudske troškove od 62.320 kuna. Thompson od njih još traži da mu isplate naknadu za korištenje prostora koji su izgubili u iznosu od 230 tisuća kuna.

Kotarac ga optužuje za pohlepu

Poduzetnik Zdravko Kotarac koji se na sudu pojavio kao svjedok izjavio je da Thompson do tih prostora želi doći zbog pohlepe.

“Kada me pitate koji su onda razlozi zbog kojih tužitelj sada traži taj prostor, mogu kazati da ja sada stvarno ne znam, osim zbog pohlepe. Taj prostor nisam prodao niti Zoranu Sikirici, niti je Zoran Sikirica to prodao tužitelju, sve kako sam prije objasnio. Sporni prostor pripada stanu koji se nalazi niže u razini tog prostora”, rekao je Kotarac.

Milena Banjan ima stan na drugome katu i tužbu da vrati Marku Perkoviću u posjed prostor koji je kupila.

“Ne znam odakle tom čovjeku pravo da traži novac za ono što sam ja kupila. Deset ili petnaest godina koristite prostor i odjednom vam dođe Thompson i njegova tužba da se iselite iz svoga, i uz to saznate za njegovu legalizaciju koja je lažna”, rekla je.









“I sad mi recite kakva to može biti osoba, kad meni piše da sam uredno platila, koja to hoće uzeti ljudima na silu? Ne možete vjerovati da je to moguće!”, u šoku je Milena.

Thompsonova strana priče

“Kotarac je došao kod mene i rekao mi da su tu bili tzv. slijepi prostori koji su trebali biti zatrpani, ali na kraju nisu pa su ih pojedini vlasnici, ovisno o mogućnostima, prisvajali, odnosno proširivali svoje stanove. Meni je Zvonko Kotarac rekao da ja s tim radim što hoću, da se ti prostori nalaze na mojoj čestici i da on tu ne može ništa jer da su ti vlasnici samovoljno radili takve uzurpacije”, tvrdi on.

Slobodna je, kako pišu, u dva navrata pokušala od Thompsona dobiti komentar, no njegov menadžer im je rekao da “nisu zadovoljni pitanjima jer su usmjerena na to da bi se oni trebali braniti, a da im je već dosta toga da se svaki put od nečeg moraju po medijima braniti”.