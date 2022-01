TEŽAK UDARAC IZ BRUXELLESA ZA PLENKOVIĆA: Pokraj Ursule von der Leyen osjećao se kao kod kuće, a sada mu se briselski utjecaj potpuno srozao

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Premda se premijer Andrej Plenković prilikom svojeg nedavnog posjeta Bosni i Hercegovini ponio državnički i proeuropski, to ni izbliza nije ublažilo političku krizu koja u toj zemlji traje već neko vrijeme i koja poprima sve ozbiljnije razmjere. Da je situacija u susjedstvu i više nego ozbiljna, jasno je i iz toga što su Sjedinjene Države i Europska unija nedavno otkazale svoje posredovanje u pregovorima o izbornoj reformi jer smatraju kako BiH u ovom trenutku nije spremna za kompromis pa i nije moguće očekivati nikakav napredak u pregovorima koji se odnose na izmjene izbornog zakona, što i jest primarni cilj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji, ali i cilj na kojem je Plenković inzistirao tijekom posjeta Sarajevu.

Problematični Dodik

Situacija se zakomplicirala kada je većina probošnjačkih stranaka najavila da se povlači iz pregovora koji se odnose na izbornu reformu zahtijevajući sankcije protiv šefa bosanskih Srba i Milanovićeva gosta Milorada Dodika koji se Bošnjacima zamjerio najavom bojkota rada tamošnjih državnih institucija, što i jest njihov povod za povlačenje iz pregovora. Sankcije za Dodika u Bruxellesu grčevito zahtijevaju Nijemci, dok se s druge strane Plenkovićev prijatelj i mađarski premijer Viktor Orban priklonio prvom čovjeku RS-a pa suglasnosti o sankcijama još nema, a hrvatska strana u toj je priči po običaju suzdržana te poziva na dijalog i spuštanje lopti.

Ništa drugo i nije moguće očekivati od bivšeg diplomata Gordana Grlića Radmana, kojemu se, s druge strane, inati Zoran Milanović, koji se preko noći politički transformirao i pretvorio u najvećeg zaštitnika BiH Hrvata. Kako će se u ovoj kompleksnoj priči u slučaju sankcija postaviti Hrvatska, posebice kada se zna da Radman poručuje da nećemo podržati nikakav oblik separatizma, zasad nije definirano. Kako to obično biva, sva se ova polemika u susjedstvu povela zbog izbora koji bi se trebali održati ujesen iduće godine, a baš na to upozoravaju iz Hrvatskog narodnog sabora, grupacije koja objedinjuje sve hrvatske stranke u BiH. Naime, kako tvrde u HNS-u, povlačenjem iz pregovora dovode se u pitanje izbori, a Bošnjacima upravo takva situacija ide u prilog pa upravo zato rade sve da se dogovori odulje kako bi nastavili preglasavati Hrvate namećući im nelegalnog predstavnika Željka Komšića s kojim je Milanović već neko vrijeme na ratnoj nozi.

Izbori se bliže

Za Hrvate je izborna reforma od velike važnosti, zna to i Plenković koji se svako malo u bosanskoj prijestolnici doticao te teme, no bez obzira na to, čini se kako Bošnjaci i dalje guraju glavu u pijesak, riskirajući izostankom izborne reforme još dublju i još ozbiljniju krizu u svojoj zemlji. Malo je tema o kojima se hrvatski politički dvojac može na prvu usuglasiti, no kada je riječ o BiH, Milanović i Plenković imaju gotovo podudarna stajališta. Ta bi priča bila gotovo skladna da Plenkovićev briselski utjecaj ovih dana nije pao pred Vijećem Europe, gdje ga je nadigralo Sarajevo. Naime, nedavno su usvojeni zaključci Vijeća Europe o proširenju koje je kritizirao predsjednik Milanović, a u pismu koje je odaslao na premijerovu adresu Milanović proziva Vladu zbog toga što je dala potporu zaključcima koji ne jamče prava Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda. Pritom Milanović podsjeća da BiH ulazi u izbornu godinu te poručuje Plenkoviću kako Hrvati nemaju jamstva da neće opet biti izigrani te da zaključci Vijeća koje je olako podržao trasiraju put prema tome da ih se opet izigra.

Plenković na ove Milanovićeve opaske nije ostao dužan pa je objasnio kako se on neprestano zauzima za ravnopravan položaj Hrvata u susjednoj BiH, opisavši Milanovićev potez kao PR. Oni upućeni u ovu tematiku na Milanovićevoj su strani, tako dobar dio prohrvatski orijentiranih analitičara u BiH govori o Plenkovićevu strahu od Bruxellesa zbog kojega ne može inzistirati na ustavnim kategorijama, odnosno na konstitutivnosti i ravnopravnosti hrvatskog naroda, dok je Milanović ljetos odvažno uložio veto na NATO-ovu rezoluciju, što je uvaženo i nakon čega se nastavio spominjati Dayton. Plenković je ovaj put propustio inzistirati na jednakopravnosti Hrvata u BiH, što mu u BiH ozbiljno zamjeraju te smatraju kako su i oni postali žrtva njegovih briselskih ambicija.

Ismijan i ponižen

Dok se Plenković po Hrvatskoj hvalio svojim potezima, bošnjački mediji odluku Vijeća okarakterizirali su kao poraz hrvatske diplomacije, što je doista jasno i samim time što Europska služba za vanjske poslove u svoj tekst nije uvrstila dio u kojem se navodi potreba za time da se u BiH osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz izbornu reformu, a iz toga proizlazi da Kanton Sarajevo u EU-u ima snažniji utjecaj nego Hrvatska koja je, kakve li ironije, članica Europske unije. Nećemo dopustiti nikakve secesionističke ni separatističke pokušaje u BiH, koncept je i zaključak Plenkovićeva posjeta Sarajevu, no da je Milanovićev pristup ovoj temi ipak nešto konkretniji i ispravniji, smatra i poznati bosanskohercegovački analitičar Marijan Knezović.

“Zoran Milanović je, sviđalo se to nekom ili ne, apsolutno u pravu u pogledu Hrvata u BiH i njegove kritike o nedovoljnom angažmanu Vlade su na mjestu. Činjenica je da se Vlada RH trudi pomoći Hrvatima u BiH, ali tako da se nimalo ne izloži i ne ugrozi ‘stabilnost’ i imidž diplomatskih mirotvoraca. Stoga, osim što odnos Vlade može biti gori prema Hrvatima u BiH, važno je znati da bi on mogao i trebao biti bolji. Jasno mi je da su određeni birokrati zaduženi za pitanje Hrvata u BiH uvjereni kako njihovi isprazni i nevidljivi sastanci rješavaju situaciju. Jasno mi je i da premijer s ministrima misli kako njihove izjave koje su umotane u celofan zadaju neku vrstu tempa za rješavanje problema Hrvata u BiH. Sve mi je to jasno jer je osnovna karakteristika čovjeka da cijelo vrijeme upija i postaje nalik na svijet oko sebe…”

Nikakva korist

“Vladajući se druže međusobno, stvari promatraju partikularno i dnevnopolitički, daleko su od patnje i boli mnogih Hrvata u BiH kojima je ugrožena egzistencija, čija se ljudska prava gaze, koji ne osjećaju sigurnost jer je nemaju, koje se tjera što dalje od njihova identiteta, jezika, kulture ili vjere”, kaže Knezović te napominje kako je na taj način, uz neznanje o križu jednog naroda lako misliti kako će poneki posjet, izjava i fotografiranje s vijencima i zastavama riješiti problem. “Istina ne prestaje biti istina ako je govori malo ljudi. Ovakav način jednostavno ne vodi u to da Hrvati u BiH budu u jednakoj poziciji kao drugi, nego nastavlja put egzodusa iz jedne od hrvatskih zemalja. Država nije mala stvar i zato nam je dugo trebalo da dobijemo vlastitu(e). Država Hrvatska ima mehanizme i alate kojima može s političkim predstavnicima Hrvata u BiH riješiti probleme koji postoje. Pa zaboga, s druge strane su Bošnjaci, a ne Amerikanci ili Francuzi. Sve se to riješi za pola godine. No, ako to žele, jedini put je pokazivanje čvrstog i beskompromisnog političkog subjektiviteta unutar međunarodne zajednice.









Na ovaj način ništa neće biti riješeno ili će biti riješeno polovično, što je dugoročno najgora opcija. Ne trebaju Hrvatima iz BiH vladajući objašnjavati da ih podupiru i štite. Neka to radije jednom učine i iskoriste državu kao govornicu unutar međunarodne zajednice. Ako Republika Hrvatska dosad nije uspjela internacionalizirati pitanje Hrvata u BiH, a vladajući se stalno hvale svojom moći i utjecajem unutar europskih i svjetskih krugova, pitam se na što taj utjecaj koriste ako ne na zaštitu pola milijuna najugroženijih građana u Europi”, pita se na koncu u svojem zaključku Knezović.