‘TETU KEKIN BIH POVELA NA PSIHIJATRIJU’ Mama ‘trans’ djevojčice o paklu koji prolazi: ‘Voljela bi da se njena kći probudi i kaže da želi odrezati dojke’

Autor: Dnevno.hr

Uhićenje osmero hrvatskih državljana u Zambiji izazvalo je pravu lavinu koja je za sobom povukla rasprave i pitanja na nekoliko razina.

Sve je dovelo i do toga da se počelo problematizirati navodni porast transrodnosti u mladoj populaciji u Hrvatskoj te je kulminiralo na saborskom odboru na kojem su se lijeve političke opcije pokupile sa sjednice.

Prozvali su suprotni tabor koji je njih optužio za laganje, a potom i poručio kako neće biti rasprave. “Očito se nismo našli kako bismo sa stručnog aspekta razgovarali o temi transrodnosti u djece i mladih, nego kako bi se neuspješni i propali političari homofobnih, transfobnih i šovinistiških stavova, koji su ih i gurnuli na političku marginu, pokušali preko te teme vratiti u politički mainstream. Ovo je na sramotu Socijaldemokrata, čija je predsjednica Odbora za zdravstvo organizirala stručni skup na kojoj su nas o transrodnosti trebali poučavati notorni likovi poput Hermana Vukušića i Željke Markić, koji se pet minuta u životu nisu bavili temom transrodnosti”, rekla je saborska zastupnica Nove Ljevice Ivana Kekin i povela svoje kolege iz prostorije.





Ideološki suparnici

Iz Ministarstva zdravstva sa sjednice su poručili kako u Hrvatskoj godišnje manje od deset maloljetnih osoba zatraži promjenu spola u Matici rođenih osoba. Nakon toga, nižu se reakcije, a jedna vrlo potresna priča dolazi od čitateljice koja je podijelila svoje iskustvo života s kćeri koja je zbog lažnog osjećaja da je muško zatražila psihijatrijsku pomoć.

“Ne volim iznositi dječji privatluk, ali ovaj put moram jer je i moje dijete dio statistike o porastu transrodnosti i jer mislim da o ovoj novoj pošasti trebaju znati svi roditelji djece u razvoju. Voljela bih tetu Kekin jednog utorka povesti sa sobom na dječju psihijatriju Rebro, pa da onda kaže kako su brojke o porastu transrodnosti lažne. Čekaonice su krcate.

Voljela bi da čeka na red barem tri sata i da vidi sve te djevojčice koje su preko noći shvatile da su dečki.

Voljela bi da da se njena kći jednog jutra probudi i kaže da je od danas MORATE zvati muškim imenom i da joj MORATE dozvoliti da odreže grudi i da je svaki dan pita jel u HR odobrena hormonska terapija za maloljetnike.

Voljela bi da u liječničkom kartonu vidi nalaz s riječima “suicidalne namjere”.

Voljela bi da od psihijatrice moje kćeri čuje isprike zbog čekanja na red, jer je riječ o 400 postotnom porastu transrodnosti, jer ona to ne stigne, jer i sama jebe majku zbog pomodnosti i trenda za koji su se masovno uhvatila i naša djeca koja su sada fluidna, nebinarna, transrodna. Sjeb***, ako mene pitaš.

Jer smo mi u pubertetu od kojekakvih kompleksa bježali u punk, metal i dark, a oni danas u tuđi spol, rod, ne znam više ni sama.

Voljela bi da Kekin čuje kako ja osobno nemam ništa protiv transrodnosti, ali samo kada je ona realna i dokazana.

Znam da postoji. U mom kvartu žena koja nikada nije trebala biti žena. Cijeli život hoda u obješenim trapericama, kariranoj košulji, podbrijane, muške frizure, s muškim satom na ruci i s čačkalicom u zubima. Za nju bi operacija bila blagodat. Ona je uistinu muškarac rođen u pogrešnom tijelu.

Muči ih depresija

Ali ove klinke to nisu. Ne trebam biti psihijatar da to vidim.

Gledam svoje dijete otkako je rođeno. Djevojčica od glave do pete. A onda internet, anime, kojekakve parade, prava i nagli obrat. Inzistiranje na tome da je muško, na tome da joj se tako svi obraćaju, stezanje grudi nekim specijalnim trakama…

Na moje pitanje, zašto se zaljubljuje u dečke ako tvrdi da je dečko, kaže da misli da je “muški gay”.

Njene prijateljice također, u razredu ih je dosta, njena škola ih je puna. Sve imaju dečke, ali tvrde da su i one dečki. Ne treba puno pameti da se shvati kako ih nagon vuče suprotnom spolu i kako se sa svojim ponašanjem pretvaraju. Da ne kažem – lažu.

Ako smo sigurni da ih je samo zašorao trend, zašto ih vodimo psihijatru?

Zato što je njihovo inzistiranje na operacijama tako pubertetlijski snažno, da ih odbijanje te mogućnosti tjera u depresiju. Većinom svi imaju dijagnozu depresije, piju antidepresive i prijete samoubojstvom.

Zašto još?

Zato što postoji onaj jedan mali postotak, onaj mali crv sumnje da je baš tvoje dijete u toj gomili ‘trendi tranđa’ istinski transrodno. Tada bi ga neshvaćanje uistinu moglo natjerati na suicid. Ako jest, tada bi to (barem meni) bio manji problem. Promijeni spol i budi sretna. Ako nije, čekam da postane punoljetna pa da joj zveknem šamar za sve besane noći koje nam je priuštila i što nas dve godine kara u glavu.

Ne znam koliko ste shvatili od svega, ali Kekin se mora bolje informirati prije nego demonstrativno napusti sjednicu koja je, zapravo, bila jako važna.









Da napomenem, većini te djece je kroz testiranje dokazana depresija, ali ne i transrodnost zbog čijeg su inzistiranja sada na lijekovima. Dobra vijest je da moju klinku to popušta jer sam bila strpljiva i jer nisam od onih mama koja će poduprijeti nagli hir svoje djevojčice koja želi odrezati sise”, napisala je čitateljica.