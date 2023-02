TEŠKI DANI ‘OMILJENOG MILANOVIĆEVOG PODUZETNIKA’ Zbog njega su zazivali opoziv predsjednika, a sada mu je i Ministarstvo reklo ‘ne’

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odbilo je žalbu tvrtke “Point”, čiji je vlasnik poduzetnik Stipe Latković, u vezi s oduzimanjem koncesije u uvali Vruji, izvijestila je u ponedjeljak na sjednici Županijske skupštine pročelnica za turizam i promet Splitsko-dalmatinske županije Matea Dorčić.

“U petak, 9. veljače zaprimili smo rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se odbija žalba društva ‘Point’ d.o.o. kao neosnovana te se potvrđuje odluka ove županije o oduzimaju koncesije od 6. prosinca 2021. godine”, rekla je Dorčić vijećnicima na sjednici Županijske skupštine.

To je drugi put da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture intervenira u vezi s koncesijom poduzetnika Latkovića na Vruji.





Nakon što je 2018. godine splitsko-dalmatinska Županijska skupština oduzela Latkoviću koncesiju koja se odnosila na uvalu Vruju, on se žalio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koje je tada prihvatilo njegovu žalbu.

U drugoj intervenciji krajem prošlog tjedna Ministarstvo je odbilo Latkovićevu žalbu.

Prosvjednici protiv bespravne gradnje u Vruji

U Vruji su 2021. i prošlo ljeto održani prosvjedi. Početkom srpnja 2021. na prvom okupljanju, prosvjednici su u akciji “Festival bespravne gradnje i devastacije prirode” digli glas protiv betoniranja Vruje.

Zatražen je i opoziv predsjednika Zorana Milanovića, koji, kako su ocijenili, izravno podupire okupaciju Vruje budući da je stao u zaštitu Stipe Latkovića, koji mu je bio donator u predsjedničkoj kampanji.

Prošle godine u svibnju splitsko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Stipe Latkovića zbog sumnje da je od 2011. do 2021. na zaštićenome pomorskom dobru u uvali Vruji, između Omiša i Makarske, nezakonito izgradio mnoge objekte, poput pristupnih cesta, molova i šetnica.

Osim Latkovića, optužnica je obuhvatila i Matu Čikeša, direktora tvrtke Point Split, koja je izvodila građevinske radove, te Jasminku Karoglan, članicu uprave te tvrtke, i samu tvrtku, koja je optužena kao pravna osoba.









Milanovićev omiljeni poduzetnik

Investitora Latkovića je predsjednik Milanović svojedobno branio kada su ga novinari tražili za komentar o bespravnoj gradnji.

“Ovi zavidni što ga gledaju preko balature, mrze ga i zato što ustvari nešto ima, to rade prvenstveno zato. On ako je kriv, će odgovarati. Ponosan sam na čovjeka koji ima 82 godine, koji nikada nije bio priveden, nije zakonski odgovarao i bavi se proizvodnjom robe. To je mnogo više nego neki paraziti koji ga kritiziraju iz mržnje”, rekao je tada Milanović.

Zbog takvih izjava Latković je bio prozvan ‘omiljenim Milanovićevim poduzetnikom’.