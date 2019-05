Teške riječi “pale” u Skupštini Srbije. Pročitajte kako vladajući “časte” kolegu zastupnika

Autor: Dnevno/Dr. K.

Verbalni okršaj između lidera Dveri Boška Obradovića sa zastupnicima SNS-a Draganom Šormazom i Vladimirom Đukanovićem dogodio se u Skupštini Srbije tijekom konferencije za medije.

Kako prenosi N1 sve je počelo kada je Obradović, obračajući se Šormazu, izjavio:

“To je čovjek koji bi uveo Srbiju u NATO, on sjedi danas u SNS-u, a danas NATO ne reagira na zločine protiv Srba na sjeveru Kosova. E tako izgleda NATO lobist i to je njihova diplomacija i njega i gospodina Vladimira Đukanovića, koji je također išao u sjedište NATO-a da se bavi lobiranjem. Da ste toliki junaci, što niste pritekli u pomoć Srbima”, rekao je Obradović.

Šormaz i Đukanović: “Što nisi ti?”

Obradović: “Ja nisam vlast, ja sam opozicija, a gdje ste vi, junačine, Milan Raodičić i Zelja sjede na galeriji Skupštine, što ne brane Srbe na sjeveru?”

Đukanović: “Đubre jedno, sram te bilo, bitango jedna, ološu. Agentu, agentu!”

Obradović: “Ovo vam je slika Srbije, to je slika vlasti koja nas vodi i u kojem pravcu idemo.”

Đukanović je onda odgovorio da je Obradović prvi počeo prozivati Šormaza i da se umiješao da zaštiti svog kolegu.

“Jer ovo je jedan banditizam kako neko zloupotrebljava Skupštinu, pazite, on je našao nekoga prozivati za reakciju oko Kosova i Metohije, on prvi koji bi iz Skupštine tjerao tuđu djecu da ratuju, on ovdje nekoga proziva. Ja jesam možda pretjerano reagirao, al svaki put ću tako”, poručio je Đukanović.