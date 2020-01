TEŠKE OPTUŽBE: Majka tvrdi da je doktor u Našicama psovao, urlao i ošamario trudnicu usred poroda! Oglasio se i on, tvrdi da laže!

Autor: Dnevno

Društvenim mrežama širi se potresna objava gospođe čija je kćer doživjela strahotu pri porodu zbog divljačkog ponašanja doktora. Doktor je ničim izazvan počeo urlikati te je ošamario trudnicu usred poroda što je dovelo do komplikacija, tvrdi ogorčena žena u svojoj objavi, a o svemu se oglasio i doktor kojeg je otpužila.

Mnogo je komentara ispod objave, a mišljenja oko doktora su podijeljena.

Ogorčena majka opisala je horor u koji se pretvorio porod njezine kćeri koji je po svemu trebao proteći posve u redu, ali zbog neobjašnjivog divljačkog ponašanja doktora nije. Umjesto sreće, u ustima im je ostao gorak okus, tvrdi majka. U cijelosti prenosimo opis dogođaja.

“Dragi Fb prijatelji prije nego počnem s pisanjem ovog ružnog iskustva molila bih vas da ovaj tekst podjelite svojim fb prijateljima.

Ovo je objava jedne ogorčene, bijesne i tužne majke.

Moja kći je prije tri tjedna, točnije 22.12.2019 s trudovima otišla u Našice na odjel ginekologije da na svijet donese svog drugog sina. Ono što je trebala biti jedna lijepa priča pretvorilo se u traumatično iskustvo moje kćeri, a ogorčenje svih nas u familiji. Stigla je u pola 1 (u noći) u bolnicu, dežuran je bio dr. M.K. Moje mišljenje je da je on završio medicinu pa dobio titulu „dr.“, ali s obzirom na njegovo ponašanje pokazalo se da je sve drugo samo ne doktor u pravom smislu te riječi. Prijem je bio ok. Kći je bila sretna što je vidjela da će njenom porodu prisustvovat upravo on i tri predivne primalje koje su tu noć bile dežurne. Nije mogla ni sanjati da će joj se njen entuzijazam obiti o glavu i da će taj isti doktor postati njena noćna mora i gotovo ubojica njenog djeteta.

Pošto je već bila otvorena dovoljno da porod počne, sestre su ju odmah odvele u radjaonu i pripremale za porod. On ju je pregledao, probušio vodenjak i otišao u svoju sobu. Moram naglasiti da je rodila u roku od sat i pol vremena kako je bila zaprimljena na odjel. Znači sve bi bilo gotovo savršeno da pred sam kraj nije uletio on TE NIČIM IZAZVAN počeo divljati, vikati i slati ju u p… materinu. Moja kći je isprva pomislila da krivo čuje, sestre su bile blage, davale joj instrukcije i pomagale da što prije i lakše rodi. Ona je nastavila raditi kako su joj sestre sugerirale bez obzira na njegovo urlikanje, a sestre su ju bez imalo panike bodrile i poticale da samo nastavi kako je i do tada teklo. Iako zatečene njegovim ponašanjem, nastavile su raditi svoj posao ne osvrčući se na njegovo urlanje. Moja kći se pokušavala usredotočiti na porod, medjutim on je šetao oko nje nekoliko puta i dalje ju tjerajuci u tri p… materine, s riječima da mu je dosta sranja i da se ponaša kao prvorotkinja. No to mu nije bilo dosta, nego se u trenutku kada je beba počela izlaziti, a ona se nalazila u najvećim mukama, došao do njene glave i opalio joj šamar.

Da dobro ste pročitali – šamar, a u tom momentu ona je doživjela takav šok,nevjericu da je prestala s tiskanjem i u tom trenutku se beba zaglavila…

Zahvaljujući dragom Bogu i pribranosti sestara koje su momentalno reagirale i pomoću instrumenta izvukle bebu ….beba se rodila. Beba je bila bez snage, plava i ostala kratko vrijeme bez kisika, ali nas mali borac ostao je živ! Za sada je sve u redu, medjutim mora imati neočekivane dodatne pretrage. I sva ta priča, iako ima sretan svršetak, ostavila je svima nama gorak okus zbog nehumanog, neljudskog te nadasve neprimjerenog i bezobraznog ponašanja dr. Matije Karsa. Znači mi svi umjesto da smo prvi tjedan slavili, pjevali i bili sretni, plakali smo, bili ogorčeni i bijesni.

Zašto sam odlučila ovo javno objaviti to tek sada? Pa zato što smatram da se takve stvari ne bi smjele dešavati u bilo kojoj našoj bolnici, što sam jos uvijek bijesna, što želim da se to više nikada nikome ne desi, jer to ni jedna pacijentica ne zaslužuje u današnje vrijeme; što želim da se promijeni (u našem sustavu, državi) ophodjenje prema ljudima, u ovom slučaju pacijentima. Što ne želim da svi stavljaju glavu u pijesak iz straha ili nekih drugih razloga. Svi se boje bilo što i komu reći i sve postaje puno gore i nehumanije u našoj domovini.

Ako se pitate ima li jos kakvih ružnih dogadjanja na tom odjelu, ima. Rodilje su medjusobno razgovarale i razmjenjivale svoja gorka iskustva, ali ljudi su uplašeni i boje se javno izaći sa svojim pričama, jer kako kažu, možda će se kad tad vracati na taj odjel pa se boje posljedica. I ja sam se bojala ovo objaviti, jer se je moja kći (na žalost) morala vraćati na taj odjel po pomoć, a strašno se bojala (kao i ja i za nju ) zbog svega navedenog. Ako se pitate jel se žalila, jeste, prije desetak dana, za sada jos čeka odgovor od nadležne osobe odnosno bilo kakvu reakciju na podnesenu žalbu.

Eto to bi bilo to. Ako želite podjelite neka se vidi sto se dešava u nekim bolnicama, NAŠIM bolnicama!

P.S. Svi apeliraju da žene trebaju više radjati zbog povećanja nataliteta, pitam se koja žena bi poželjela još jednu bebu poslije ovakvog iskustva??”, stoji u objavi.

Na optužbe je odgovorio sam doktor, tvrdi da je sve konstrukcija i da će podiću tužbu za klevetu.

“Poštovana gospođo Stojić, znate da Vaša objava nema veze s istinom niti s objektivnim dogadjajem. Dijete je rodjeno živo i zdravo bez ikakvih komplikacija te otpušteno redovito iz bolnice. Vaša šogorica, tj med.sr. s kirurgije, koju ne spominjete u postu, a koja je izazvala incident te noći, prekršila je protokol Odjela vezano za intrahospitalne infekcije s kojima se borimo ovih mjeseci i konstuirala ovu priču jer je trenutno pod mojom prijavom. Na žalost, ne mogu prekršiti liječničku tajnu i iznijeti detalje, ali bojim se da ste pretjerali, i da ću Vas morati tužiti zbog klevete. Žao mi je da ste se doveli u ovu situaciju umjesto da ste me osobno potražili. Vašoj kćerki i unuku želim sve najbolje.”