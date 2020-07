TEŠKA NESREĆA Stradali mladić na Bačvicama nakon operacije u stanju umjetne kome i na respiratoru!

Autor: S.P./Dnevno

Nakon operativnog zahvata koji su obavili neurokirurzi KBC-a Split, 15-to godišnjak koji je u nedjelju poslijepodne, skočivši u more na plaži Bačvice slomio jedan vratni kralježak, smješten je na Jedinicu intenzivnog liječenja za djecu (JILD) KBC-a Split.

Kako doznajemo njegovo zdravstveno stanje je ozbiljno, priključen je na respirator i stavljen u stanje “umjetne kome”, objavio je Jutarnji.hr.

Naravno, vrlo je teško bilo što prognozirati, kada je njegovo zdravstveno stanje u pitanju, a o kakvim se ozljedama radi i kakve će i da li će uopće te ozljede ostaviti nekakve posljedice na dječaku, trebalo bi se znati za 24 do 48 sati.

Kako se već pisalo 15-to godišnjak iz zaleđa Splita teško se ozlijedio u nedjelju poslijepodne na Bačvicama, kada je skočio na glavu u plićak i slomio vratni kralježak.

Nakon skoka ostao je plutati u moru.

Hitra reakcija pribranog muškarca

Da nesreća ne bi bila još i teža i da se dječak ne bi udavio spriječila je reakcija pribranog muškarca koji je priskočio u pomoć i okrenuo 15-to godišnjaka, koji je ostao plutati glavom prema dnu mora.

Odmah su pozvana kola Hitne pomoći koja su dječaka prevezla u KBC Split.

Na žalost, jedno obično nedjeljno kupanje na omiljenoj splitskoj plaži završilo je nesrećom, za koju se nadamo, kako neće ostaviti trajnije posljedice na dječaku.

Ovakvih nesreća je bilo i prije na Bačvicama, pa se svi oni koji su se “odgojili” na Bačama i kojima su Bače bile “kućni banj” vrlo dobro prisjećaju sličnih slučajeva, od kojih su neki i završili najgorim scenarijem.

No, ti su se slučajevi događali još u ex Jugoslaviji, kada je jedna od omiljenijih “zabava” na Bačama bila skakanje u more s krova tamošnjeg ugostiteljskog objekta, piše Jutarnji.hr.