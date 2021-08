Teška nesreća s preko 40 ozlijeđenih! U sudaru dva vlaka preminulo dvoje ljudi, nad terenom pokraj Plzena lete helikopteri

Dva vlaka sudarila su se u srijedu ujutro oko 8 sati u Češkoj pokraj grada Plzena.

Kako javljaju svjetski mediji, dvoje ljudi je na žalost preminulo.

Na terenu su i helikopteri koji prevoze ljude u bolnicu.

Zasad je poznato da je 31 osoba ozlijeđeno, dvoje je preminulih, a 7 osoba ima kritične ozljede, javlja mirror.

2 dead, 7 critically and 31 injured

Two trains collided near Pilsen : Ex 351 from Munich to Prague and regional train from Pilsen to Domazlice.

Source: https://t.co/kISz6aDAlq

CC @EuropeByRail @seatsixtyone @_DiningCar @TrainTracksEU pic.twitter.com/13lFsqRAqB









— JedemeVlakem (@JedemeVlakem) August 4, 2021