TEŠKA NEPRAVDA U HRVATSKOM ŠKOLSTVU! Učiteljima dijele otkaze kako bi izbjegli plaćanje božićnice?

Autor: Dnevno

Sindikat hrvatskih učitelja upozorava kako veliki broj škola radnicima zaposlenima na određeno vrijeme dijeli otkaze, pa ih ponovno zaoposli nakon nekoliko dana. Cilj je izbjegavanje plaćanja božićnica, piše Srednja.hr.

Iz Sindikata hrvatskih učitelja upozoravaju kako veliki broj škola radnicima zaposlenima na određeno dijeli otkaze pa ih za nekoliko dana opet zapošljava, jer tako izbjegava plaćanje božićnica. “Radi se najčešće o ljudima koji su na zamjenama, primjerice spremačicama kojima 1.250 kuna božićnice jako puno znači, kaže sindikalna pravnica Ana Tuškan.

Mnogima se, kažu iz sindikata, ugovor raskida s 20., 21. ili 23. prosincem 2019. pa ih ponovno se zapošljava 7. siječnja 2020. kada završavaju odmori učenika. To se, tvrde u sindikatu, radi prema usmenoj uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tuškan ističe da su do sada dobili prijave iz pedesetak škola o ovakvom postupanju. Iz jedne su škole čak tražili sedmero zaposlenika da vrate božićnice, jer su shvatili kako na Badnjak, kada se one isplaćuju, više neće biti u radnom odnosu.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem smatra da se radi o alarmantnoj situaciji te je pokušavaju čim prije riješiti. “Ovakve se stvari ne smiju događati”, napominje Šprem.

Iz Ministarstva kratko kažu da nisu davali nikakvu uputu vezano uz isplatu božićnica. “U slučaju potrebe zapošljavanja nastavnog osoblja na određeno vrijeme, stav je da se zapošljavaju osobe za vrijeme dok stvarna potreba za radom radnika postoji”, napominju.