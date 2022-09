TERŠELIČ ŽESTOKO NAPALA GENERALE I HRVATSKU: ‘Nakon ustaških zločina su se Srbi vratili, nakon ovih iz Domovinskog rata nisu’

Autor: Dnevno.hr

Voditeljica Documente – centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelič danas je govorila o civilnim žrtvama koje su stradale tijekom akcije u Medačkom džepu 1993. godine, kao i odnosu Hrvatske prema istom.

Teršelič tvrdi da je u rujnu spomenute godine Hrvatska vojska provodila akciju u Lici tijekom koje su paljene kuće te su ubijeni ratni zarobljenici i civili, a samo područje bilo je pod kontrolom UN-a.

“Bilo je teško slušati svjedočenja svjedoka o mučenju i stanju u kojem su pronađeni posmrtni ostaci, bila su to brutalna ubojstva i suđenje je išlo prema Rahimu Ademiju koji je oslobođen i Mirku Norcu koji je odgovarao. Kad je prvostupanjski sud okončano suđenje, za dio žrtava koje su ubijene prvi dan nije proglašen krivim jer za zločine počinjene prvi dan nije dao zapovijed, ali ih nije ni spriječio. Dio obitelji je podigao parnicu tražeći obeštećenje, a još im se naplaćuju sudski troškovi. Riječ je o sedam obitelji. Prošle godine Hrvatska je usvojila Saboru Zakon o pravima civilnih stradalnika rata pa je to novi temelj za priznanje i naknadu štete, no činjenica je da je zločin bio strašan”, poručila je za N1.





Tvrdi da se radi o barem 34 žrtve.

“Nakon pravomoćnog okončanja postupka po zapovjednoj odgovornosti, vođena su još tri postupka protiv Josipa Krmpotića, Velibora Šolaje i Josipa Mršića. Svi su osuđeni, nerazriješeno je ostalo da je jasno da je akcijom zapovijedao ne Rahim Ademi, ne samo Norac. Akcijom je zapovijedao i Domazet Lošo, ali državno odvjetništvo nikad nije razjasnilo taj dio. Na suđenju se jasno čulo. Najtužnije je da su danas i Medak i Lički Čitluk pusti, da se ljudi nisu vratili, na tom su području i tijekom Drugog svjetskog rata počinjeni teški zločini od strane ustaških postrojbi, ali su se nakon tih zločina ljudi vratili. Nakon ovih se zločina ljudi nisu vratili”, rekla je Teršelič.

Za kraj je poslala poruku ministru Tomi Medvedu, poručivši da od državnog vrha očekuju spominjanje i žrtava, a ne samo akcije kao takve.

“Kad pogledate njegove riječi i objavu na stranici Ministarstva branitelja, nigdje se ne spominju žrtve. Sudske činjenice jesu utvrđene, poznati su podaci o mnogim žrtvama, ali važno bi bilo da od predstavnika RH čujemo žaljenje zbog tih žrtava.

Najteže od svega je što se ne priznaju ni sudski utvrđene činjenice. I Srbija i Hrvatska imaju puno posla u suočavanju s prošlošću. Jako me revoltiralo da je danas odlikovanje dobio Vojislav Šešelj osuđen na 10 godina zbog poticanja na progon Hrvata u Vojvodini”, zaključila je.