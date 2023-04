TERORIZIRAJU DOSTAVLJAČE A NITKO NE REAGIRA: ‘Kud ovaj svit ide?’ pitaju se susjedi

Autor: F.A.

Skupina maloljetnika koja već neko vrijeme ordinira po Sućidru, naselju u Splitu, još uvijek nema zakonski epilog. Naime, kako javlja jedna majka u statusu objavljenom u lokalnoj Facebook grupi, radi se o skupini dječaka iz naselja koji, po njezinoj procjeni nemaju više od 10 ili 12 godina.

Kako malci operiraju?

Nekoliko puta vidjela je kako dječaci zaustavljaju vozače dostava hrane, najviše Wolta i Glovoa. Uvijek se radi o dostavljačima koji su stranci i drugačije su boje kože.

“Kad vide da dostavljač Glova, stranac (uglavnom sam par puta vidila Filipinca) traži neku adresu, oni ga prvo dobro izvriđaju na svom materinjem jeziku. Riči koje su koristili su crnčugo, šporčugo, kosooki, odakle si doša, ko te posla ode, vrati se u džunglu… Onda su počeli glumit majmune i smijat mu se u facu…”, napisala je.





“Kad momak nije odreagira, svatili su da ne zna hrvatski. Onda je vođa te ekipe (ne poznajem dite al znam da predvodi takve situacije po kvartu jer sam ga više puta na područjima prepunih beba od godinu, dvi zamolila da im ne napucava balun u glavu, on poprati moju zamolbu srednjim prstom i svakojakim riječima neprikladnim za ovu objavu) otišao do dostavljača i na engleski mu rekao: That is for us. Dostavljač mu je pritom dao vrećicu u ruku, išao na ekran pogledati iznos, a oni su se rastrčali i po prethodnom dogovoru otrčali u portun jednoga od njih na drugi kraj kvarta.”, nastavila je.

“Stala sam iza zida, nisam im rekla ništa jer nemam zaštitare koji će stat iza mene niti vezu u školi sutra kad moje dite iz osvete krenu gurat niz skale, ka šta guraju bilo koga ko im se “zamiri”. Kad su u stanju njih šestorica mulaca to napravit odraslom čoviku koji pošteno zarađuje za svoj posal, onda ste valjda svjesni šta su u stanju napravit dici.”

“Kasnije mi je djed jedne djevojčice rekao da ih je uhvatio u istom činu par dana prije mene dok je šetao psa, na što je jednog od njih uhvatio za ruku i rekao da se zaustave i jesu li oni normalni. Taj isti ga je nagazio jako na nogu i rekao: Daj stari, odj…”, nastavila je.

Strah od osvete

Smatra da imaju veliki problem u nastajanju, vidi kako ovakvo ponašanje dječaka vodi k potencijalnom razvoju većeg kriminaliteta u naselju. Također smatra da se i škola nalazi u problemu zbog ovakvih koji misle da su nedostižni ruci pravde, iako su još uvijek djeca.

Apelira na roditelje da dignu glave s mobitela i pogledaju svoju djecu, te da ne dozvole ulici da ih odgajaju. Vjeruje da bi ta djeca s malo poštovanja mogla početi gledati druge ljude, cijeniti kako netko zarađuje za kruh kojega oni kradu. Roditelji bi ih trebali naučiti da su ljudi drugačijeg izgleda i dalje ljudi, te da nije normalno krasti i napadati ih.

“To im je postala praksa… Svjedočila sam svojim ušima i očima i pitam se kud ovaj svit ide?”, zapitala se susjeda, u objavi koju prenosi Slobodna Dalmacija.