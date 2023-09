Teror smećem u centru Zagreba: Stanarima su ruke vezane, nitko joj ništa ne može

Autor: Dnevno.hr

Stanari jedne zgrade u centru Zagreba godinama se već bore sa smećem koje navlači njihova susjeda koja živi u državnom stanu.

Štakori, miševi, muhe i hrpa smeća nalaze se već godinama ispred kućnog praga, a načina da gospođa to počisti, kako se čini, nema.

Državni stan tako je pretvorila u smetlište, a s njim i zajedničko dvorište zgrade kojima gospodari smeće, a neredu već godinama nitko ne može stati na kraj, javlja Dnevnik.





Zaraza, žohari, štakori…

“Izgleda zaista stravično. Skuplja smeće po cijelom kvartu i naravno da donosi zarazu, žohare, štakore, miševe”, rekao je kazališni glumac Vid Balog koji živi u stanu ispod njezinog.

Stanari se žale i kako je prije dva mjeseca u podrumu pukla cijev, a radnici od smeća nisu mogli doći do nje pa je voda ušla susjedu u stan.

“12 sati joj je trebalo da to makne da bi se cijev promijenila. Nemam ni volje ni živaca debatirati o ovome više”, rekao je stanar Veljko Došen.

Državni inspektorat tada je potvrdio da znaju za problem

O ovome problemu Dnevnik Nove TV izvještavao je prije godinu dana. Državni inspektorat tada je potvrdio da znaju za problem i da je pokrenut postupak za iseljenje. Sada odgovaraju da iseljavanje nije moguće sprovesti jer se stanarka žalila na prvostupanjsku odluku, čeka se drugostupanjska odluka suda.









Koliko je opasno to što radi, svjedoči i požar u stanu na Ferenščici također prepunom smeća, koji je buknuo u subotu navečer.

“Ja bih osobno volio da se dogodi problem većih razmjera. Smatram da bi možda onda netko bio odgovoran”, rekao je stanar Veljko Došen.









Stanarima ruke vezane

Inače, zgrada ima crvenu naljepnicu, a dio se stanara iselio. Dok čekaju obnovu, situacija sve više izmiče kontroli. Država, u čijem je i vlasništvu ovaj stan, sve je očistila prije mjesec dana, ali u vrlo brzom roku dvorište se opet napunilo smećem.

“Stanarima su ruke vezane, no Državne nekretnine bi mogle zatražiti od suda tzv. regulacijsku privremenu mjeru. Moglo bi se krenuti u ovrhu koja bi regulirala situaciju do pravomoćnog okončanja ovog postupka za kojeg vjerujemo da će trajati 3 do 4 godine. Sad je tek donesena prvostupanjska odluka. Po žalbi će sigurno sud odlučivati jednu ili dvije godine godine”, rekla je odvjetnica Ines Margetić.

Proces iseljenja može trajati godinama tako da stanari do daljnjega ostaju s ovim prizorima – ne samo da smrdi, užasno izgleda – nego je i zdravstvena ugroza.