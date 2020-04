TERITORIJALNI INCIDENT, SLOVENCI ŠOKIRALI HRVATE: Postavili željezna vrata na hrvatski teritorij i presjekli selo!

Autor: Dnevno

U Mlinima nadomak Buzeta, ispod graničnog prijelaza Požane/Sočerga, na samoj državnoj granici, slovenska strana postavila je metalnu ogradu (portun) na cestu usred sela! Time je zapriječila prolaz do nekoliko, doduše nenaseljenih, hrvatskih kuća. Mještani tvrde da je portun na hrvatskom teritoriju, oko 20 metara od granične crte. Tvrde i da je njegovim postavljanjem onima koji posjeduju propusnice onemogućen pristup njihovim posjedima na slovenskoj strani. Blokirana je pogranična cesta koja je od pamtivijeka povezivala selo Mline s hrvatske i selo Maršiči sa slovenske strane, javlja Glas Istre.

Mještanima pograničnih Kodolja, najviše sela Mlini, Konti, Goričica i Ugrini, njive i šume na slovenskoj su strani, a zabrinuti su jer će se, navodno, uz državnu granicu postavljati žica.

“Žalosno je to. U Mlinima živim otkad sam se rodio. Sada se usred sela stavljaju velika željezna vrata s dva lokota, tako da ne mogu do svoga vrta niti do rezervoara na izvoru Bračane. Ako mi nešto pušta ne mogu ni ventil zatvoriti. Tri se kuće u Mlinima iz njega snabdijevaju vodom pa tako i moja”, požalio se 67-godišnji Dario Ugrin iz Mlini. Tvrdi da je portun postavljen na hrvatskom teritoriju, a gdje točno prolazi granična crta, rekao je, neka odrede Ljubljana i Zagreb. Smatra da su jednako krive obje strane: “Hrvatska ne vodi računa o svom teritoriju, a slovenska to koristi.”

Komentirajući to što su Mlini već godinama predmet sporova, i međugraničnih i privatnih, Ugrin kaže kako za to nisu krivi ljudi već politika Slovenije i Hrvatske. Politika koja je to dozvolila.

“Nisam se ja za to borio! Na Požanama sam bio 1991. godine kada je granica prvi puta postavljena, u pričuvi do 1994. godine. Još sam i u Oluju otišao. A danas mi netko usred sela postavlja metalni portun. Pritom me nitko ništa ne pita, kao ni moje sumještane, kaže Ugrin i pokazuje iskaznicu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz pitanje – “Valjda i ovo nešto vrijedi”.

Na sve je reagirao i gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić koji kaže kako je neugodno iznenađen postavljanjem metalne barijere jer one kvare dobrosusjedske odnose koje u ovom slučaju imaju sa zbratimljenom koparskom općinom. “Neovisno o tome da li se portun nalazi na slovenskom ili hrvatskom teritoriju, trebalo je naći načina da se omogući pristup dijelu kuća koje se nalaze na hrvatskoj strani i kojima je to jedini pristup do njih. Uputio sam upit Ministarstvu unutrašnjih poslova i Policijskoj postaji koparske općine i vjerujem da ćemo doći do konkretnih informacija. Vjerujem da će po završetku epidemije portun biti otvoren”, izjavio je međuostlaim Žulić za Glas Istre.