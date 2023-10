Tenkovi se gomilaju kod Gaze, ratni stroj kreće: Satelitske snimke otkrivaju zastrašujuću silu Izraela

Sukob na Bliskom istoku se ne smiruje, već se širi regijom. Događa se ‘prelijevanje’ iz rata Izraela i Hamasa, na što su zapadni dužnosnici i upozoravali.

Američke snage raspoređene u regiji suočavaju se sa sve većim prijetnjama, a američke baze u Iraku i Siriji su meta napada. Hezbolah je optužio SAD da podupire Izrael u “ubijanju nevinih ljudi” i rekla da treba napustiti Irak.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla da je rizik od regionalnog prelijevanja rata Izraela i Hamasa “stvaran”. Govoreći na Institutu Hudson u Washingtonu, Von der Leyen je također rekla da se dijalog između Izraela i njegovih susjeda mora nastaviti. “Vidjeli smo arapske ulice pune bijesa diljem regije. Dakle, rizik od regionalnog prelijevanja je realan,” rekla je, dodajući da “Iran, Hamasov pokrovitelj, samo želi potpiriti vatru kaosa.” Humanitarna situacija u Gazi je istovremeno na rubu katastrofe, a bolnicama u Gazi nedostaje goriva za liječenje pacijenata. Izraelske obrambene snage istovremeno se spremaju na invaziju na Gazu.

19:15 Izraelske snage izdale nalog za evakuaciju u bolnicu u Gazi

Palestinska humanitarna organizacija kaže da su je izraelske snage upozorile da ‘odmah’ evakuiraju bolnicu Al Quds u Gazi.

19:00 Dva taoca oslobođena, priopćio je Hamas

Dva američka taoca koje je držao Hamas oslobođena su “iz humanitarnih razloga”, rekao je glasnogovornik oružanog krila organizacije Abu Ubaida. Rekao je da je to odgovor na katarske posredničke napore i da se “dokaže američkom narodu i svijetu da su tvrdnje Bidena i njegove fašističke administracije lažne i neutemeljene”.

Sky News javlja da su oslobođene majka i kći.

18:30 Izraelski tenkovi se gomilaju sjeverno od Gaze

Satelitske slike otkrivaju raspoređivanje stotina tenkova i oklopnih vozila od strane Izraela u dva područja sjeverno od Gaze, što ukazuje na pripreme za moguću kopnenu invaziju.

OSINT tim Sky Newsa otkrio je da se nalaze oko četiri milje sjeverno od (zatvorenog) prijelaza Erez na sjevernoj granici Gaze. Slike prikazuju stanje prije i nakon gomilanja tenkova.

Otkako su ga izraelske snage ponovno zauzele 7. listopada, prijelaz Erez ostao je zatvoren nakon što su ga zauzeli borci Hamasa. Izraelska vojska najavila je planove za neizbježnu kopnenu invaziju na Gazu, s desecima tisuća vojnika upućenih da eliminiraju najviše vodstvo Hamasa.

Očekuje se da će ofenziva biti najznačajnija kopnena operacija Izraela od njegove invazije na Libanon 2006. godine.

18:00 Njemačka ministrica unutarnjih poslova kaže da pristaše Hamasa treba deportirati

Njemačka ministrica unutarnjih poslova danas je rekla da pristaše Hamasa treba deportirati odande gdje god je to moguće – a vlasti će pažljivo pratiti potencijalne prijetnje nakon napada palestinske militantne skupine na Izrael.

“Ako možemo deportirati pristaše Hamasa, moramo to učiniti”, rekla je Nancy Faeser nakon razgovora s dužnosnicima u Uredu federalne kriminalističke policije.

Rastuća zabrinutost zbog antisemitizma u Njemačkoj je porasla, posebno nakon pokušaja napada na berlinsku sinagogu s benzinskim bombama, zajedno sa sukobima između propalestinskih prosvjednika i policije u Berlinu.

17:30 Većina Izraelaca smatra da je Netanyahu kriv što nije spriječio Hamasov napad

Čak 80 posto Izraelaca vjeruje da premijer Benjamin Netanyahu mora preuzeti odgovornost za sigurnosne propuste koji su razotkriveni Hamasovim napadom na Izarel 7. listopada, pokazalo je ispitivanje javnog mnijenja za list Ma’ariv, čiji su rezultati objavljeni u petak.

17:00 Biden: Ne smijemo otići

Joe Biden je ponovio svoju podršku Izraelu u objavi na društvenoj mreži X (bivši Twitter).

“Povijest nas je naučila da kada teroristi ne plate cijenu za svoj teror ili kada diktatori ne plate cijenu za svoju agresiju, oni uzrokuju više kaosa, smrti i razaranja. A prijetnje Americi i svijetu nastavljaju rasti. Ne smijemo otići.”

15:50 Huti: Držimo prst na okidaču

Odgovor Hutima stigao je od izraelskog vojnog glasnogovornika, kontraadmirala Daniela Hagaria, koji je izjavio da je vojska spremna braniti zemlju od potencijalnih napada pokreta Huti koji podržava Iran, pošto je posada ratnog broda američke mornarice presrela rakete i bespilotne letjelice lansirane jučer iz Jemena.

No, komentar stiže i iz Jemena.

“Držimo prst na okidaču i čekamo zapovijed da krenemo”, rekao je Izraelu Abdul Wahab al-Mahbashi, član jemenskog Huti Politbiroa.

