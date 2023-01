‘TENKOVI ĆE GORJETI KAO SVI DRUGI, SAMO SU JAKO SKUPI!’ Moskva sipa gnjev, ovo neće dobro proći: ‘Jako opasna odluka, ginut će vojnici i civili’

Njemačka vlada je u srijedu i službeno potvrdila isporuku 14 tenkova Leopard Ukrajini te izdavanje dozvole za isporuku tenkova koji se nalaze u sastavu drugih zemalja, priopćeno je u srijedu u Berlinu.

“Njemačka će Ukrajini isporučiti 14 tenkova Leopard 2 a istodobno će dozvoliti isporuku Leoparda iz drugih zemalja Ukrajini”, rekao je glasnogovornik vlade Steffen Hebestreit.

On je rekao kako je na sjednici vlade kancelar Olaf Scholz priopćio ovu odluku. “Ova odluka slijedi našu liniju podrške Ukrajini i mi i dalje djelujemo u prisnoj međunarodnoj suradnji”, rekao je Scholz prema priopćenju.

Očekuje se da će Scholz poslijepodne na sjednici Bundestaga i službeno potvrditi odluku o isporuci tenkova Leopard kao i izdavanje dozvola drugim zemljama za isporuku Ukrajini.

Njemački političari su velikom većinom pozdravili odluku o isporuci tenkova Leopard Ukrajini a kritika dolazi s krajnje ljevice i desnice.

Od oporbenih stranaka je samo najveći oporbeni zastupnički klub u Bundestagu, Unije CDU/CSU pozdravio odluku o isporuci Leoparda Ukrajini. Predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz je istodobno kritizirao odugovlačenje kancelara Scholza u donošenju ove odluke.

Potpredsjednica Bundestaga i čelnica vladajuće stranke Zeleni Katrin Goering-Eckard je preko Twittera poručila: “Leopard je slobodan”. Pripadnici oporbenih stranka Ljevica i Alternativa za Njemačku (AfD) su odluku o isporuci kritizirali kao opasnu i neodgovornu.

Tenkovi Leopard 2 mogli bi u Ukrajini biti operativni kroz tri mjeseca, rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius.

Odluku Njemačke da pošalje tenkove Ukrajini pozdravili su saveznici diljem Europe, tako su zadovoljstvo izrazile Velika Britanija, Poljska i Španjolska

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je pozdravio ovaj obrat u stavu Njemačke te poručio Scholzu da je ‘iskreno zahvalan’.

“Njemački glavni borbneni tenkovi, daljnje proširenje obrambene podrške i misija obuke, zeleno su svjetlo za partnere za isporuku sličnog oružja. Upravo sam čuo za ove važne i pravovremene odluke u razgovoru s Olafom Scholzom. Iskreno smo zahvalnikancelaru i svim našim prijateljima u Njemačkoj”, napisao je Zelenski na Twitteru.

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz . Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in 🇩🇪.

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba pozvao je saveznika da se pridruže “tenkovskoj koaliciji” i pošalju “što više njih” da podrže ukrajinske ratne napore.

So the tank coalition is formed. Everyone who doubted this could ever happen sees now: for Ukraine and partners impossible is nothing. I call on all new partners that have Leopard 2 tanks in service to join the coalition and provide as many of them as possible. They are free now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 25, 2023