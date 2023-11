Temperature padaju za desetak stupnjeva: Upaljen meteoalarm za četiri regije, pripremite se za kišu

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Sutra će na Jadranu biti većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz prolazno više oblaka sredinom dana i popodne mjestimice je moguće malo kiše, najvjerojatnije u središnjim predjelima.

“Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, popodne sjeverozapadni. Još prijepodne na jugu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 5 do 11 °C. Najviša dnevna između 8 i 12, na Jadranu od 13 do 16 °C”, izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).





U utorak jaka kiša

Upaljen je meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme u četiri hrvatske regije zbog vjetra.

U ponedjeljak će opet biti sunčano, dok se u utorak pripremite na jaku kišu. Temperature će u četvrtak pasti za desetak stupnjeva, pa se očekuje da će u četvrtak ujutro pasti i do – 5 °C.