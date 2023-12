Temperature idu dolje, biti će smrzavanja: Stiglo upozorenje za veliki dio Hrvatske

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa sunčanim razdobljima prijepodne na jugu, a poslijepodne na zapadu. U unutrašnjosti će ponegdje biti magla. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u prvom dijelu dana slaba kiša mjestimice na sjevernom Jadranu, a u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj slab snijeg ili oborina na granici snijega i kiše.

Vjetar će većinom biti slab, dok je na Jadranu ponegdje moguća umjerena bura i sjeverozapadnjak, navečer jugo. Najviše dnevne temperature će se kretati između 0 i 5 na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 8 do 13 °C. Upaljen je meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme za riječku, zagrebačku i osječku regiju kao i Velebitski kanal.

Pretežno oblačno s kišom

Sutra nas čeka pretežno oblačno vrijeme s kišom koja se u unutrašnjosti ujutro može ponegdje smrzavati na hladnom tlu, a u višem gorju i snijeg. Na Jadranu će biti lokalno izraženija oborina uz mogućnost grmljavine. U drugom dijelu dana sa zapada smanjenje naoblake, a navečer na kopnu mjestimice magla.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu i jako jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, već ujutro na sjevernom dijelu. Najniža temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna između 2 i 7, na moru 8 i 13 °C.